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Bitrem - bitrem.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Компания COIN VALLEY
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Старый Сегодня, 17:20
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.10.2016
Сообщений: 454
Благодарностей: 58
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Bitrem - bitrem.cc
Я не админ и админа не знаю.

Проект bitrem.cc


Старт проекта : 26.09.2017


Легенда :


Цитата:
Bitrem Limited рада приветствовать всех тех, кто следит за современным криптовалютным рынком на веб-сайте инвестиционной программы Bitrem Limited. Если вы уже слышали о живых очередных платежных шлюзах, таких как Bitcoin, Ethereum, ZCash и Dashcoin, вы должны знать, что миллионы людей во всем мире не только платят за товары и услуги с их помощью, но также хорошо зарабатывают процесс криптоминирования и торговли на популярных биржах цифровых валют. До недавнего времени вам приходилось тратить несколько тысяч долларов на покупку высокопроизводительных видеокарт, и сегодня этого достаточно, чтобы стать участником процесса так называемой облачной разработки, которая быстро завоевывает популярность в умелых кругах. Bitrem Limited обладает необходимым опытом и технической базой, чтобы предложить лучшие условия сотрудничества для всех, кто хочет заработать криптовалютность. Для этого вам не нужны знания или мощное оборудование. Сеть ASIC горняков компании успешно выполняет все задачи, обеспечивая доход круглосуточно, 365 дней в году. Привлеченные средства покрывают все необходимые расходы и направлены на постоянную модернизацию горнодобывающих предприятий. Наша команда работает с 2015 года, и за это время мы разработали стратегию развития безубыточности. Инвестирование просто и понятно: фирма предлагает единые условия для всех инвесторов. Ваш депозит может быть в любой сумме, превышающей 0,01 биткойн. Bitrem Limited гарантирует стабильное начисление прибыли и мгновенных платежей. Мы открыты для всех и готовы поделиться плодами нашей работы!
План :


0.21% В час. 5% в день на 40 дней. Депозит назад в конце срока

Мин. депозит - 0.01BTC
Макс. депозит - 1000BTC
Мин. вывод - 0.0005BTC
Принимает - Bitcoin
Реферальное вознаграждение - 5% - 3% - 2% - 1%
Выплаты инстант






Мой депозит : 0.015BTC
https://live.blockcypher.com/btc/tx/...44940495ddb34/
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Старый Сегодня, 18:00
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,238
Благодарностей: 1,421
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Bitrem - bitrem.cc
Обман со старта как правило ни к чему хорошему не приводит

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=Перспективный средник=||=Проект лета 2017=||=Старт Легенды
ssergiuss на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
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