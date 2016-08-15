Bitrem - bitrem.cc

Bitrem Limited рада приветствовать всех тех, кто следит за современным криптовалютным рынком на веб-сайте инвестиционной программы Bitrem Limited. Если вы уже слышали о живых очередных платежных шлюзах, таких как Bitcoin, Ethereum, ZCash и Dashcoin, вы должны знать, что миллионы людей во всем мире не только платят за товары и услуги с их помощью, но также хорошо зарабатывают процесс криптоминирования и торговли на популярных биржах цифровых валют. До недавнего времени вам приходилось тратить несколько тысяч долларов на покупку высокопроизводительных видеокарт, и сегодня этого достаточно, чтобы стать участником процесса так называемой облачной разработки, которая быстро завоевывает популярность в умелых кругах. Bitrem Limited обладает необходимым опытом и технической базой, чтобы предложить лучшие условия сотрудничества для всех, кто хочет заработать криптовалютность. Для этого вам не нужны знания или мощное оборудование. Сеть ASIC горняков компании успешно выполняет все задачи, обеспечивая доход круглосуточно, 365 дней в году. Привлеченные средства покрывают все необходимые расходы и направлены на постоянную модернизацию горнодобывающих предприятий. Наша команда работает с 2015 года, и за это время мы разработали стратегию развития безубыточности. Инвестирование просто и понятно: фирма предлагает единые условия для всех инвесторов. Ваш депозит может быть в любой сумме, превышающей 0,01 биткойн. Bitrem Limited гарантирует стабильное начисление прибыли и мгновенных платежей. Мы открыты для всех и готовы поделиться плодами нашей работы!
План :
0.21% В час. 5% в день на 40 дней. Депозит назад в конце срока