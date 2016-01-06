[pre-ICO][ICO] SelfPay 03.10.17 - 03.11.17

Сайт проекта: https://ico.selfpay.asia/ru-index.html
Старт 3 октября
Окончание 3 ноября
SelfPay позволяет продавцам принимать криптовалютные платежи с использованием нашей кредитной карты и мобильного приложения Sale
40% общего дохода от операционных сборов за каждый успешный платеж передается пользователям токенов SelfPay
Главная цель SelfPay - Преодоление разрыва между традиционными платежами и криптовалютами
Традиционно, в Азии сборы за транзакцию достаточно высоки, и всегда добавляются сверх окончательной цены, вместо того, чтобы предлагать программы лояльности разовым покупателям, которые вряд ли вернутся, мы делим эти комиссионные с продавцом и держателями наших токенов.
Наш продукт уже существует (выпущен в 2016 году) и готов продаваться и распространяться по всей Юго-Восточной Азии. У нас есть четкая дорожная карта, обеспечивающая соответствие продукта рынку на каждом этапе.
Наша команда сбалансирована, в нее входят безусловные, зрелые лидеры, которые способны управлять ростом, а также и молодые талантливые участники, полные амбиций.
Мы строим свой проект поверх других существующих технологий, например мы используем агрегаторы платежей, вместо того, чтобы создавать собственный платежный шлюз, который требует много времени. Мы используем технологию Blockchain Ethereum, чтобы обеспечить криптовалютные транзакции для малого и среднего бизнеса.
Мы ориентируемся на Юго-Восточную Азию сначала - как азиатская команда и компания, мы знаем, что наш продукт отвечает всем местным платежным потребностям. Как правило, SelfPay позволяет вводить информацию к карте с устройства покупателя, что поможет создать доверие, которое необходимо для транзакций в Азии.
В то время, когда большинство проектов нацелены на бизнес для потребителей, мы также нацеливаем свои продукты и на бизнес. Мы хотим сгладить финансовые транзакции между дистрибьюторами, розничными торговцами и оптовыми компаниями, используя более низкие тарифы, предлагаемые криптовалютами, но также сможем оказать помощь, предоставив кредитные услуги и используя другие децентрализованные технологии
Бизнес трансграничных платежей в Азии отличается регулярностью, но его качество оставляет желать лучшего: высокие комиссионные, организации, не работающие в выходные, высокие местные банковские сборы и т. д. Это в значительной степени замедляет всю платежную экосистему в Юго-Восточной Азии
Детали Pre- ICO
Старт Pre-ICO - 3 октября
Оконочание Pre-ICO - 3 ноября
Принимает ETH
Чтобы реализовать наше видение, мы запускаем первоначальное предложение монет (ICO) для выпуска токенов SelfPay в публичном блокчейне.
Токены под названием SxP будут выпущены в течение предварительной продажи и ICO. Вы получите 480 SxP вместо 300 SxP за 1 ETH
во время Pre-ICO. Таким образом бонус на Pre-ICO составит 60%.
0.96% выпущенных токенов будут распределены в течение Pre-ICO. Предел сбора на Pre-ICO составит 2000 ETH.
Любые токены, не выкупленные во время предварительной продажи или во время ICO, будут сожжены, увеличивая ценность существующих SxP для держателей токенов.
После ICO Вы можете продать все токены на рынке, получив моментальную прибыль.
Держатели токенов имеют право на часть прибыли компании.
Детали ICO
Старт ICO - 3 ноября
Оконочание ICO - 3 декабря
Желаемая цель - 250,000 ETH
Максимальная цель - 420 000 ETH
Как только ICO достигнет желаемой цели, оно продлится еще 7 дней и закроется. После достижения максимальной цели ICO закрывается автоматически.
Структура бонусов на ICO
Продолжительность Бонус Действие Курс
3 дня 30% Первые 3 дня 390 (300x1.30)
4 дня 20% С 4 по 8 день 360 (300 x 1.20)
5 дней 15% С 9 по 14 день 345 (300 x 1.15)
6 дней 10% С 15 по 21 день 330 (300 x 1.10)
8 дней 0% С 22 по 30 день 300
Распределение токенов
75% - Pre-ICO и ICO
5% - баунти
10% - команда
10% - партнеры
Общая информация:
Роль токенов
Получение прибыли (40% всех комиссионных сборов)
Выпущено токенов
100,000,000 SXP
Уровень эмиссии
Новые токены не будут создаваться
Blockchain
Ethereum
Цена
1ETH = 300 SXP
Тип торговли (продолжительность)
Pre-ICO
, 30 дней ICO
, 30 дней
Цена
1 ETH = 480 SXP 1 ETH = 300 SXP
(60% BONUS)
Доступно:
960,000 SXP 74,040,000 SXP
Дата распределения токенов
3 октября 2017 1 декабря 2017
Минимальная цель
100 ETH 2,500 ETH
Mаксимальная цель
2,000 ETH 250,000 ETH
Сайт: https://ico.selfpay.asia/ru-index.html
WhitePapers: https://ico.selfpay.asia/pdf/whitepaper-selfpay.pdf
Контакты: https://twitter.com/selfpayasia
https://www.facebook.com/selfpayico
https://slack.selfpay.asia/