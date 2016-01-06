[pre-ICO][ICO] SelfPay 03.10.17 - 03.11.17

Старт 3 октября

Окончание 3 ноября







SelfPay позволяет продавцам принимать криптовалютные платежи с использованием нашей кредитной карты и мобильного приложения Sale



40% общего дохода от операционных сборов за каждый успешный платеж передается пользователям токенов SelfPay



Главная цель SelfPay - Преодоление разрыва между традиционными платежами и криптовалютами



Традиционно, в Азии сборы за транзакцию достаточно высоки, и всегда добавляются сверх окончательной цены, вместо того, чтобы предлагать программы лояльности разовым покупателям, которые вряд ли вернутся, мы делим эти комиссионные с продавцом и держателями наших токенов.







Наш продукт уже существует (выпущен в 2016 году) и готов продаваться и распространяться по всей Юго-Восточной Азии. У нас есть четкая дорожная карта, обеспечивающая соответствие продукта рынку на каждом этапе.



Наша команда сбалансирована, в нее входят безусловные, зрелые лидеры, которые способны управлять ростом, а также и молодые талантливые участники, полные амбиций.



Мы строим свой проект поверх других существующих технологий, например мы используем агрегаторы платежей, вместо того, чтобы создавать собственный платежный шлюз, который требует много времени. Мы используем технологию Blockchain Ethereum, чтобы обеспечить криптовалютные транзакции для малого и среднего бизнеса.



Мы ориентируемся на Юго-Восточную Азию сначала - как азиатская команда и компания, мы знаем, что наш продукт отвечает всем местным платежным потребностям. Как правило, SelfPay позволяет вводить информацию к карте с устройства покупателя, что поможет создать доверие, которое необходимо для транзакций в Азии.



В то время, когда большинство проектов нацелены на бизнес для потребителей, мы также нацеливаем свои продукты и на бизнес. Мы хотим сгладить финансовые транзакции между дистрибьюторами, розничными торговцами и оптовыми компаниями, используя более низкие тарифы, предлагаемые криптовалютами, но также сможем оказать помощь, предоставив кредитные услуги и используя другие децентрализованные технологии



Бизнес трансграничных платежей в Азии отличается регулярностью, но его качество оставляет желать лучшего: высокие комиссионные, организации, не работающие в выходные, высокие местные банковские сборы и т. д. Это в значительной степени замедляет всю платежную экосистему в Юго-Восточной Азии



Детали Pre- ICO



Старт Pre-ICO - 3 октября

Оконочание Pre-ICO - 3 ноября



Принимает ETH



Чтобы реализовать наше видение, мы запускаем первоначальное предложение монет (ICO) для выпуска токенов SelfPay в публичном блокчейне.



Токены под названием SxP будут выпущены в течение предварительной продажи и ICO. Вы получите 480 SxP вместо 300 SxP за 1 ETH во время Pre-ICO. Таким образом бонус на Pre-ICO составит 60%.



0.96% выпущенных токенов будут распределены в течение Pre-ICO. Предел сбора на Pre-ICO составит 2000 ETH.



Любые токены, не выкупленные во время предварительной продажи или во время ICO, будут сожжены, увеличивая ценность существующих SxP для держателей токенов.



После ICO Вы можете продать все токены на рынке, получив моментальную прибыль.



Держатели токенов имеют право на часть прибыли компании.





Детали ICO



Старт ICO - 3 ноября

Оконочание ICO - 3 декабря



Желаемая цель - 250,000 ETH

Максимальная цель - 420 000 ETH



Как только ICO достигнет желаемой цели, оно продлится еще 7 дней и закроется. После достижения максимальной цели ICO закрывается автоматически.



Структура бонусов на ICO

Продолжительность Бонус Действие Курс

3 дня 30% Первые 3 дня 390 (300x1.30)

4 дня 20% С 4 по 8 день 360 (300 x 1.20)

5 дней 15% С 9 по 14 день 345 (300 x 1.15)

6 дней 10% С 15 по 21 день 330 (300 x 1.10)

8 дней 0% С 22 по 30 день 300



Распределение токенов



75% - Pre-ICO и ICO

5% - баунти

10% - команда

10% - партнеры



Общая информация:



Роль токенов Получение прибыли (40% всех комиссионных сборов)

Выпущено токенов 100,000,000 SXP

Уровень эмиссии Новые токены не будут создаваться

Blockchain Ethereum

Цена 1ETH = 300 SXP

Тип торговли (продолжительность)

Pre-ICO, 30 дней ICO, 30 дней

Цена 1 ETH = 480 SXP 1 ETH = 300 SXP

(60% BONUS)

Доступно: 960,000 SXP 74,040,000 SXP

Дата распределения токенов

3 октября 2017 1 декабря 2017

Минимальная цель

100 ETH 2,500 ETH

Mаксимальная цель

2,000 ETH 250,000 ETH



Сайт:

WhitePapers:

Контакты:

https://www.facebook.com/selfpayico

https://slack.selfpay.asia/ Сайт проекта: https://ico.selfpay.asia/ru-index.html Старт 3 октябряОкончание 3 ноябряSelfPay позволяет продавцам принимать криптовалютные платежи с использованием нашей кредитной карты и мобильного приложения Sale40% общего дохода от операционных сборов за каждый успешный платеж передается пользователям токенов SelfPayГлавная цель SelfPay - Преодоление разрыва между традиционными платежами и криптовалютамиТрадиционно, в Азии сборы за транзакцию достаточно высоки, и всегда добавляются сверх окончательной цены, вместо того, чтобы предлагать программы лояльности разовым покупателям, которые вряд ли вернутся, мы делим эти комиссионные с продавцом и держателями наших токенов.Наш продукт уже существует (выпущен в 2016 году) и готов продаваться и распространяться по всей Юго-Восточной Азии. У нас есть четкая дорожная карта, обеспечивающая соответствие продукта рынку на каждом этапе.Наша команда сбалансирована, в нее входят безусловные, зрелые лидеры, которые способны управлять ростом, а также и молодые талантливые участники, полные амбиций.Мы строим свой проект поверх других существующих технологий, например мы используем агрегаторы платежей, вместо того, чтобы создавать собственный платежный шлюз, который требует много времени. Мы используем технологию Blockchain Ethereum, чтобы обеспечить криптовалютные транзакции для малого и среднего бизнеса.Мы ориентируемся на Юго-Восточную Азию сначала - как азиатская команда и компания, мы знаем, что наш продукт отвечает всем местным платежным потребностям. Как правило, SelfPay позволяет вводить информацию к карте с устройства покупателя, что поможет создать доверие, которое необходимо для транзакций в Азии.В то время, когда большинство проектов нацелены на бизнес для потребителей, мы также нацеливаем свои продукты и на бизнес. Мы хотим сгладить финансовые транзакции между дистрибьюторами, розничными торговцами и оптовыми компаниями, используя более низкие тарифы, предлагаемые криптовалютами, но также сможем оказать помощь, предоставив кредитные услуги и используя другие децентрализованные технологииБизнес трансграничных платежей в Азии отличается регулярностью, но его качество оставляет желать лучшего: высокие комиссионные, организации, не работающие в выходные, высокие местные банковские сборы и т. д. Это в значительной степени замедляет всю платежную экосистему в Юго-Восточной АзииСтарт Pre-ICO - 3 октябряОконочание Pre-ICO - 3 ноябряПринимает ETHЧтобы реализовать наше видение, мы запускаем первоначальное предложение монет (ICO) для выпуска токенов SelfPay в публичном блокчейне.Токены под названием SxP будут выпущены в течение предварительной продажи и ICO. Вы получитево время Pre-ICO. Таким образом бонус на Pre-ICO составит 60%.0.96% выпущенных токенов будут распределены в течение Pre-ICO. Предел сбора на Pre-ICO составит 2000 ETH.Любые токены, не выкупленные во время предварительной продажи или во время ICO, будут сожжены, увеличивая ценность существующих SxP для держателей токенов.После ICO Вы можете продать все токены на рынке, получив моментальную прибыль.Держатели токенов имеют право на часть прибыли компании.Старт ICO - 3 ноябряОконочание ICO - 3 декабряЖелаемая цель - 250,000 ETHМаксимальная цель - 420 000 ETHКак только ICO достигнет желаемой цели, оно продлится еще 7 дней и закроется. После достижения максимальной цели ICO закрывается автоматически.Продолжительность Бонус Действие Курс3 дня 30% Первые 3 дня 390 (300x1.30)4 дня 20% С 4 по 8 день 360 (300 x 1.20)5 дней 15% С 9 по 14 день 345 (300 x 1.15)6 дней 10% С 15 по 21 день 330 (300 x 1.10)8 дней 0% С 22 по 30 день 300Распределение токенов75% - Pre-ICO и ICO5% - баунти10% - команда10% - партнерыПолучение прибыли (40% всех комиссионных сборов)100,000,000 SXPНовые токены не будут создаватьсяEthereum1ETH = 300 SXP, 30 дней, 30 дней1 ETH = 480 SXP 1 ETH = 300 SXP(60% BONUS)960,000 SXP 74,040,000 SXP3 октября 2017 1 декабря 2017100 ETH 2,500 ETH2,000 ETH 250,000 ETHСайт: https://ico.selfpay.asia/ru-index.html WhitePapers: https://ico.selfpay.asia/pdf/whitepaper-selfpay.pdf Контакты: https://twitter.com/selfpayasia

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