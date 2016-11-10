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[Pre-ICO] EloPlay 16.10.17 - 15.11.17

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Старый Сегодня, 17:17
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,241
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[Pre-ICO] EloPlay 16.10.17 - 15.11.17


Eloplay - киберспортивная платформа

Начало: 16.10.2017
Завершение: 15.11.2017


Eloplay позволяет игрокам организовывать и участвовать в турнирах с децентрализованными призовыми фондами. Сегодня Eloplay является оперативной платформой esports с 90 000 зарегистрированными пользователями и 80 000 завершенных битв. В команде уже было 3500 турниров «один на один» и командные турниры. Eloplay представляет смарт-турниры. Смарт-турниры - это соревнования по искусственному спорту с децентрализованными призовыми фондами. В этих турнирах призовые фонды финансируются игроками или организаторами турниров. Фонды собираются в токенах Елоплей.


Максимальная цель продажи токенов: $12,000,000
Минимальная цель продажи токенов: $3,000,000

Распределение токенов
  • 15% Административные расходы
  • 10% Оборудование
  • 40% Маркетинг и реклама
  • 25% Бонусная программа
  • 10% Лицензии и юридическое обслуживание

Купить токены ELT можно за Эфириум и Биткоин
Стоимость 10 тысяч токенов 1 ELT - 1 Эфир

Количество ELT купленных одним инвестором не ограничено. Максимальная сумма ограничена только количеством токенов. Минимальная инвестиция не менее 0.1 ETH.

Бонусная программа
  • Первые 60 минут - 20 процентов
  • Первые 24 часа - 15 процентов
  • Первые 7 дней - 10 процентов
  • Первые 14 дней - 5 процентов




https://ico.eloplay.com/ru.html
https://twitter.com/eloplaycom
https://www.facebook.com/eloplaycom


Уникальность: 100.00%
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 17:23.
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