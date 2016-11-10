[Pre-ICO] EloPlay 16.10.17 - 15.11.17

Eloplay - киберспортивная платформа
Начало: 16.10.2017
Завершение: 15.11.2017
Eloplay позволяет игрокам организовывать и участвовать в турнирах с децентрализованными призовыми фондами. Сегодня Eloplay является оперативной платформой esports с 90 000 зарегистрированными пользователями и 80 000 завершенных битв. В команде уже было 3500 турниров «один на один» и командные турниры. Eloplay представляет смарт-турниры. Смарт-турниры - это соревнования по искусственному спорту с децентрализованными призовыми фондами. В этих турнирах призовые фонды финансируются игроками или организаторами турниров. Фонды собираются в токенах Елоплей.
Максимальная цель продажи токенов: $12,000,000
Минимальная цель продажи токенов: $3,000,000
Распределение токенов
- 15% Административные расходы
- 10% Оборудование
- 40% Маркетинг и реклама
- 25% Бонусная программа
- 10% Лицензии и юридическое обслуживание
Купить токены ELT можно за Эфириум и Биткоин
Стоимость 10 тысяч токенов 1 ELT - 1 Эфир
Количество ELT купленных одним инвестором не ограничено. Максимальная сумма ограничена только количеством токенов. Минимальная инвестиция не менее 0.1 ETH.
Бонусная программа
https://ico.eloplay.com/ru.html
https://twitter.com/eloplaycom
https://www.facebook.com/eloplaycom
Уникальность: 100.00%
- Первые 60 минут - 20 процентов
- Первые 24 часа - 15 процентов
- Первые 7 дней - 10 процентов
- Первые 14 дней - 5 процентов