Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,941 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:15
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 53
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,376
Благодарностей: 3,703
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 563
Подписок: 41
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать социальную сеть Facebook в РФ, если компания не исполнит требования закона о хранении персональных данных, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.

Он отметил, что Роскомнадзор "прекрасно осознает", что Facebook очень популярен в России.

"Мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил Жаров.

По его словам, соцсеть продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона.

Источник - unn.com.ua
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad вне форума  
Старый Сегодня, 17:30
#2
Профессионал
 
Имя: Филипп
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 29.12.2015
Сообщений: 1,511
Благодарностей: 492
УГ: 1
КП: 0.296
подарки
Re: Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
Плохая новость как для обычных пользователей, так и для бизнеса малого и среднего. Потеряют канал привлечения клиентов.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
BigBoi вне форума  
Старый Сегодня, 17:35
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.03.2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 10
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
Было бы крайне неприятно, но думаю люди будут заходить как и заходили как и блок ВК на Украине
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
sahabond вне форума  
Старый Сегодня, 17:36
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.08.2017
Сообщений: 224
Благодарностей: 35
УГ: 6
КП: 0.119
Re: Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
Цитата:
Сообщение от tanrad Посмотреть сообщение
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать социальную сеть Facebook в РФ, если компания не исполнит требования закона о хранении персональных данных, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Они этого точно не сделают. А народ так или иначе найдет способ обойти эту блокировку. И власть это понимают. Поэтому и пытаются договориться.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Увеличь свои доходы и выиграй приз 5 000 рублей!
TrenerMillionerov вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России хотят заблокировать LinkedIn — Facebook и Twitter следующие? BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 35 12.11.2016 02:59
Как заблокировать доступ приложений к данным в Facebook Peekaboo Новости технологий и интернета 0 10.10.2016 12:06
Роскомнадзор напомнил Google, Facebook и Twitter о возможных санкциях kamol_mix Новости технологий и интернета 8 11.07.2015 04:33
Роскомнадзор может заблокировать анонимайзеры kamol_mix Новости технологий и интернета 1 12.03.2015 21:43
Роскомнадзор грозит внести в черный список Facebook, Twitter и Gmail в России Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 1 28.09.2014 20:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар chu
LG Pay реализуют в виде «умной» платёжной карты
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Bullet9991111
Диверсификация. Сколько активов в вашем портфеле?
От Bullet9991111 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар LSasha
Онлайн-семинар "Сателлиты и создание сетей сайтов"
От LSasha в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватар bizneser
Разработчики Mass Effect анонсировали новую научно-фантастическую RPG
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Alex356
Израильский стартап по обеспечению кибербезопасности привлек 3,5 млн $
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Как нанимать на работу сотрудников и сколько им платить?
От Dimoni4e в разделе «Фриланс: общий форум»
.     
Пользователей
423,941
Тем
490,671
Сообщений
12,231,223

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram