Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать социальную сеть Facebook в РФ, если компания не исполнит требования закона о хранении персональных данных, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", — сказал Жаров.
Он отметил, что Роскомнадзор "прекрасно осознает", что Facebook очень популярен в России.
"Мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден", — добавил Жаров.
По его словам, соцсеть продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона.
Re: Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook в РФ
Цитата:
Сообщение от tanrad
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил заблокировать социальную сеть Facebook в РФ, если компания не исполнит требования закона о хранении персональных данных, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Они этого точно не сделают. А народ так или иначе найдет способ обойти эту блокировку. И власть это понимают. Поэтому и пытаются договориться.