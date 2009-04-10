Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,932 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Самый большой в мире алмаз продан за $53 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:11
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 53
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 6,375
Благодарностей: 3,703
УГ: 8
Записей в FX-блоге: 563
Подписок: 41
награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Самый большой в мире алмаз продан за $53 млн
Каждый карат Lesedi la Rona обошелся покупателю в $47,8 тысяч.

Британский ювелир Лоуренс Графф купил самый большой в мире алмаз Lesedi la Rona весом 1109 карат за $53 млн, что намного ниже прошлогодней оценки, пишет Financial Times.

В июне 2016 года алмаз размером с теннисный мяч был выставлен на аукционе Sotheby's, и покупатели предложили за него $61 млн, тогда как глава обнаружившей его канадской компании Lucara Diamond Уильям Лэм рассчитывал выручить как минимум $70 млн.

Каждый карат Lesedi la Rona стоит $47,8 тыс., уступая как цветным, так и бесцветным алмазам, проданным в последнее время на торгах. В мае 2016 года алмаз Constellation (также принадлежавший Lucara) весом 813 карат был продан за $63 млн, или $77,5 тыс. за карат. В апреле текущего года редчайший розовый бриллиант Pink Star ушел с молотка за $71,2 млн ($1,2 млн за карат), установив новый рекорд цены на рынке драгоценных камней.

Lucara Diamond одно время планировала даже распилить алмаз, чтобы продать его подороже. По словам аналитиков, алмаз был слишком велик для сложившейся на рынке ситуации, и, чтобы камень был оценен по достоинству. Они полагали, что, "возможно, стоит подождать пару лет".
Алмаз Lesedi la Rona был найден в ноябре 2015 года на месторождении Karowe в Ботсване, принадлежащем канадской Lucara Diamond Corp. Название камня переводится с языка тсвана как "Наш свет".

Lesedi la Rona сейчас является крупнейшим алмазом в мире. Он уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan (Куллинан), который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей.
Лоуренс Графф – основатель известной ювелирной компании Graff Diamonds. После покупки Lesedi la Rona он пообещал "работать днем и ночью, чтобы воздать должное этому удивительному дару матери природы". "Камень расскажет нам свою историю, сам определит, как его следует огранить", – добавил ювелир.

Акции Lucara резко подорожали в 2015 году, после находки Lesedi La Rona. Однако после провального аукциона в июне 2016 года капитализация компании сократилась более чем на 40%.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на аукционе Sotheby's был продан белый бриллиант весом более 100 карат за 22,1 млн.

Источник - Корреспондент.net
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Рейтинг инвестиционных счетов
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Париже на месте заброшенной станции открылся самый большой в мире кампус Jeff Jeff Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2017 10:10
Самый крупный алмаз в мире не нашёл своего покупателя Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 2 01.07.2016 22:59
Самый большой в мире Blockchain Trade Show 2016 дебютирует в Торонто bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 3 22.05.2016 22:31
Airlander 10 - самый большой летательный аппарат в мире TenDemon Новости технологий и интернета 4 13.04.2016 09:42
Продан самый дорогой автомобильный номер в мире Maverick Авто 29 01.08.2013 06:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар denchik7
TopHash Limited - Tophash.net
От denchik7 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vvvv
yabankir.com 100% рефбек Ябанкир проект ябанкир
От vvvv в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар supspec
Авторитетные блоги о хайпах
От supspec в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Новости по Эмитетам ShareInStock
От Sterik в разделе «Биржа долей ShareInStock.com»
Аватар MonitoringFF
goldenbirds.top - Golden Birds
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Igorsvv
Как заработать на фотографиях
От Igorsvv в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
.     
Пользователей
423,932
Тем
490,649
Сообщений
12,230,694

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram