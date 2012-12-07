Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,932 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[Pre-ICO] [BOUNTY] Paycent 12.10.17 - 02.11.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все ICO или PreICO по которым старт назначен не ранее чем через 2 недели.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:03
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,237
Благодарностей: 3,197
УГ: 59
КП: 0.516
подарки
[Pre-ICO] [BOUNTY] Paycent 12.10.17 - 02.11.17

Paycent выходит Pre-ICO - это глобальный мобильный двойной электронный кошелек, который может финансироваться за счет криптоконверсий (например, Bitcoin, Ether, Litecoin) с высокой ликвидностью и фиксированной валютой в одном и том же мобильном приложении.

Интегрированный мобильный кошелек может быть фиат и крипто, а также возможность иметь дебетовую карту, связанную с Paycent, это открывает 200 стран и 36 миллионов пунктов, которые принимаются Paycent. Полная экосистема ППС и ППМП позволяет оплачивать ежедневные домашние расходы, такие как коммунальные услуги, кабельное и эфирное время Telco. Все преобразования от криптоконверсий до фиата будут выполняться в режиме реального времени.

Pre-ICO - 12 октября 2017 года; Сингапур Время 9:00 (UTC +8)
Начало продажи токена - 2 ноября 2017 года; Сингапур Время 9:00 (UTC +8)
Окончание торгов - 30 ноября 2017 года; Сингапур Время 9:00 (UTC +8)

Процент токенов которые продадут на токенсейле - 60 %
Минимальная цель продажи токенов - 270000000
Курс 1 PYN: 0,001667 ETH
Минимальная покупка 15 PYN

Купить можно за Ethereum, Bitcoin, Ripple, Waves and Litecoin

На предпродаже будет бонус 33%

На ICO бонусы
  • первые 48 часов - 27%
  • 3-5 день - 18%
  • 6-10 день - 12%

0,5% от совокупного дохода по обменному курсу будет распределяться среди всех держателей PYN ежеквартально.
Токены, стоимость которых составляет 0,5% от процентной ставки по кредиту, выплачиваемой ежеквартально


https://paycent.com/
https://paycent.com/wp-content/uploa...aper.pdf?v=3.1
https://play.google.com/store/apps/d...excent.paycent
https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
https://twitter.com/PaycentGlobal
https://www.facebook.com/paycent.sg/

Уникальность: 100.00%
__________________
САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Pre-ICO] [Bounty] Ventureon (VNN) 26.09.17 upline ICO 0 Сегодня 11:56
[pre-ICO][BOUNTY] DOVU 3.10.17-17.10.17 BiziAlen ICO 0 Сегодня 11:48
[ICO][BOUNTY] - Rhea 2.10.17-30.10.17 BiziAlen ICO 0 Сегодня 11:21
bounty-invest - bounty-invest.com tigr Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 47 07.12.2012 14:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Эволюционная онлайн-игра - amebas.ru
От gutierrez в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар dj_ermoloff
Скрипт Open Lot
От dj_ermoloff в разделе «Программное обеспечение»
Аватар Omen
sunrise-fund-sunrise-fund.com
От Omen в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nightangel
нужен плагин к WordPreess с оплатой за посты.
От nightangel в разделе «Веб-программирование»
Аватара нет
ПАММ-счёт MTS:8149 (PrivateFX)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Tipster
Ежедневные бесплатные прогнозы(футбол)
От Tipster в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
423,932
Тем
490,649
Сообщений
12,230,696

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram