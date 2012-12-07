[Pre-ICO] [BOUNTY] Paycent 12.10.17 - 02.11.17

Paycent выходит Pre-ICO - это глобальный мобильный двойной электронный кошелек, который может финансироваться за счет криптоконверсий (например, Bitcoin, Ether, Litecoin) с высокой ликвидностью и фиксированной валютой в одном и том же мобильном приложении.
Интегрированный мобильный кошелек может быть фиат и крипто, а также возможность иметь дебетовую карту, связанную с Paycent, это открывает 200 стран и 36 миллионов пунктов, которые принимаются Paycent. Полная экосистема ППС и ППМП позволяет оплачивать ежедневные домашние расходы, такие как коммунальные услуги, кабельное и эфирное время Telco. Все преобразования от криптоконверсий до фиата будут выполняться в режиме реального времени.
Pre-ICO - 12 октября 2017 года; Сингапур Время 9:00 (UTC +8)
Начало продажи токена - 2 ноября 2017 года; Сингапур Время 9:00 (UTC +8)
Окончание торгов - 30 ноября 2017 года; Сингапур Время 9:00 (UTC +8)
Процент токенов которые продадут на токенсейле - 60 %
Минимальная цель продажи токенов - 270000000
Курс 1 PYN: 0,001667 ETH
Минимальная покупка 15 PYN
Купить можно за Ethereum, Bitcoin, Ripple, Waves and Litecoin
На предпродаже будет бонус 33%
На ICO бонусы
- первые 48 часов - 27%
- 3-5 день - 18%
- 6-10 день - 12%
0,5% от совокупного дохода по обменному курсу будет распределяться среди всех держателей PYN ежеквартально.
Токены, стоимость которых составляет 0,5% от процентной ставки по кредиту, выплачиваемой ежеквартально
https://paycent.com/
https://paycent.com/wp-content/uploa...aper.pdf?v=3.1
https://play.google.com/store/apps/d...excent.paycent
https://itunes.apple.com/us/app/paycent/id1230034925
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https://www.facebook.com/paycent.sg/
Уникальность: 100.00%