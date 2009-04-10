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Похождения "бывшей"

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Старый Сегодня, 17:01
#1
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Похождения "бывшей"
Как многим уже известно, телеграм-канал стендап-комика Артура Чапаряна «Бывшая» был продан автором за 1,2 млн рублей. Эта сделка вызвала столько обсуждений, что новость о ней дошла даже до федеральных телеканалов.

Новый владелец Telegram-канала «Бывшая» продал проект за 5,5 млн рублей через две недели после покупки.

Администраторы группы (в контактах указано имя «Зёма Великолепный») подтвердили, что приобрели «Бывшую», так как «решили развиваться в этом направлении». «Сперва прощупали почву своим каналом, после этого решили выкупить лидирующий проект», — сказали они. Новые владельцы «Бывшей» отказались раскрывать свои имена, но сказали, что в основном занимаются арбитражем трафика.

Экс-владелец «Бывшей» объяснил продажу тем, что «появилось много аспектов и нюансов». Корб уточнил, что у него есть другие активы, включая канал «Похотливая Дори» (около 10 тысяч подписчиков) и недавно приобретённый проект «Стикеры Telegram» (58,6 тысяч подписчиков).

Telegram-канал «Бывшая» с выдуманными сообщениями от бывшей девушки создал в июне 2017 года стендап-комик Артур Чапарян. Канал быстро набрал популярность: за первые две недели на него подписалось 35 тысяч человек, а сейчас он насчитывает почти 92 тысячи подписчиков.

Источник - vc.ru
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