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У большинства граждан России отсутствуют хоть какие-то накопления

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У большинства граждан России отсутствуют хоть какие-то накопления


У более чем половины граждан России отсутствуют хоть какие-то накопления, которые люди часто раньше делали, в ожидании будущей чёрной полосы. Об этом стало известно из опубликованного доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как выяснили специалисты, без накоплений в России живёт 63 процента граждан. Опрос проводился с 29 по 30 августа текущего года. В исследовании участвовало 1200 респондентов по всей России, как городское население, так и население, проживающее в сельской местности.

О наличии хоть каких-то сбережений заявили всего лишь 36 процентов из общего количества опрошенных граждан России. Из этого количества респондентов, 22 процента предпочитают держать деньги наличными у себя дома, тогда как 74 процента заявили, что продолжают доверять банковской системе страны, и хранят свои деньги на депозитах.

При этом опрошенные россияне заявили, что накоплениями они считают сумму, которая превышает значение в 398 тыс рублей. Если сумма меньше - эти денежные средства считаются бюджетом на ежедневные траты. В 2013 году сумму, которую считали как накопление на "чёрный день" была куда скромнее, 243 тыс рублей, что на 63 процента меньше, чем по итогам исследования в 2017 году.

89 процентов респондентов заявили, что оптимальным ежемесячным доходом для себя считают сумму в 105 тыс рублей. Ещё 8 процентов опрошенных вообще не смогли назвать точную сумму, нужную им для комфортных ежемесячных трат. Нашлись в России и те граждане, которые уверены, что личное счастье не измеряется большим ежемесячным доходом, таковых насчитали 3 процента.

Большинство опрашиваемых уверены, что свои накопления стоит инвестировать в недвижимость, так ответили 46 процентов респондентов. В драгоценности и драгоценные металлы готовы инвестировать свои сбережения 14 процентов опрошенных. В ценные бумаги крупных компаний готовы вложить 7 процентов респондентов. В негосударственные пенсионные фонды готовы инвестировать 5 процентов опрошенных граждан России.

Среди россиян, имеющих накопления и хранящие их дома, открыть в банке депозит готовы 29 процентов. При этом, 17 процентов из них готовы иметь только валютные депозиты, тогда как 10 процентов только рублёвые.

Whore65

специально для mmgp.ru
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