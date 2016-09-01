Российские пенсионеры убегают от нищеты за границу

Российские пенсионеры пытаются убежать из своей страны, ради того, чтобы получать достойную пенсию, и прожить остаток своей жизни не в бедности. Но получается это у них только тогда, когда они переезжают в Израиль, Германию, или США. Только в этих странах российские пенсионеры могут рассчитывать на нормальное пенсионное обеспечение.
Только из Ростовской области, на постоянную основу, за границу переехало более 2,4 тыс пенсионеров в прошлом году. В общей сложности, пенсионеры из России живут в 39 странах, получая пенсионные выплаты и от пенсионной системы страны проживания, и от Пенсионного Фонда России.
Как оказалось, у большого количества стран подписан договор с Россией о так называемом совместном пенсионном обеспечении. И продвинутые пенсионеры, зная это, покидают свою Родину, ради лучшей и обеспеченной жизни.
Как уточняют независимые исследователи, те страны, которые подписали договор с российским правительством о совместном пенсионном обеспечении, начисляют пенсионные выплаты переехавшим из Российской Федерации старикам, согласно их трудовому стажу. При этом начисление производится согласно местному законодательству. То есть российские пенсионеры начинают получать те пенсии, что получают местные граждане.
Но, не смотря на такие факты, пенсионная система России продолжает делать всё, чтобы старики жили с каждым годом всё хуже и хуже. По информации полученной "Национальной службой новостей" от органов государственной статистики, Пенсионный Фонд сокращает пенсионные выплаты по старости, из-за введения нового правила, в рамках которого государство отказывается индексировать пенсии работающим пенсионерам. Но и это ещё не всё. Так же, по неофициальным данным, в следующем году, официальная инфляция окажется выше, нежели проведённая индексация пенсионных выплат. Так как государство проводит расчёт новых пенсий по инфляции за прошлый год, а не по текущим показателям.
Так что вряд ли стоит удивляться информации о том, что российские пенсионеры покидают своё государство, переезжая на постоянное место жительство в чужую страну. Ведь они, таким образом, банально пытаются выжить, а не умереть в нищете, у себя на Родине.
Whore65
специально для mmgp.ru