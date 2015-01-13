OPLOTT Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 4,068 Благодарностей: 1,493 УГ: 28 КП: 0.206 подарки

Минфин РФ: в России решили пока временно не вводить регулирование криптовалют



Заместитель министра финансов Российской Федерации г-н Моисеев сегодня дал довольно любопытное интервью для российского информационного агентства РИА-Новости, в котором он коснулся и столь актуальной на сегодня для многих инвесторов темы криптовалют.



По его словам получается, что российские власти пока повременят с введением регулирования криптовалют в стране, а в основном пока будут обращать своё пристальное внимание на внедрении во всех важных сферах такого инструмента как блокчейн. Также он отметил, что пока министерства и ведомства Российской Федерации не нашли всех общих точек в своих взглядах на криптовалюты и поэтому было принято решение пока понаблюдать за развитием мирового криптовалютного рынка.



Как выразился сам г-н Моисеев: "Пока наше основное направление - это юридическое оформление блокчейна, чтобы данные, которые в нём хранятся были бы юридически равнозначны тем данным, что хранятся в других формах, более привычным нам".



Между тем из его этого заявления следует, что решение об временном отложении введения регулирования криптовалют в России было принято лично первым вице-премьером Игорем Шуваловым во время заседания комитета по финансовой устойчивости в Москве и это случилось ещё в прошлый понедельник, 18 сентября.



Моисеев дополнительно пояснил, что только в начале следующего года, на следующем заседании комитета, представители Министерства финансов должны будут представить свои предложения по регулированию блокчейна. Он подтвердил, что блокчейн как технология полностью принимается российским властями и по ней они продолжат активно работать и дальше.



А то что касается регулирования биткойна, то по его словам здесь у властей пока здесь нет чёткого плана - пока мол наблюдаем за его поведением на рынке. Ещё он заметил, что во всех странах регулирование пока разное и например, в Швеции биткойн был пущен в оборот наравне со шведской кроной, а вот в Китае пошли иным путём и поэтому пока нет какого-то единого международного тренда.



Заканчивая своё общение с журналистами РИА-Новости, он также напомнил, что в следующую пятницу, 6 октября, должно пройти очередное заседание уже Международного совета по финансовой стабильности и вот там должна состояться бурная дискуссия по поводу мирового будущего криптовалют и может быть тогда станет немного яснее, как будет нужно с ними работать властям разных стран, но, а пока, на данный момент Россия притормозила работу по вводу у себя регулирования криптовалют.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59ca48606da8d Заместитель министра финансов Российской Федерации г-н Моисеев сегодня дал довольно любопытное интервью для российского информационного агентства РИА-Новости, в котором он коснулся и столь актуальной на сегодня для многих инвесторов темы криптовалют.По его словам получается, что российские власти пока повременят с введением регулирования криптовалют в стране, а в основном пока будут обращать своё пристальное внимание на внедрении во всех важных сферах такого инструмента как блокчейн. Также он отметил, что пока министерства и ведомства Российской Федерации не нашли всех общих точек в своих взглядах на криптовалюты и поэтому было принято решение пока понаблюдать за развитием мирового криптовалютного рынка.Как выразился сам г-н Моисеев: "Пока наше основное направление - это юридическое оформление блокчейна, чтобы данные, которые в нём хранятся были бы юридически равнозначны тем данным, что хранятся в других формах, более привычным нам".Между тем из его этого заявления следует, что решение об временном отложении введения регулирования криптовалют в России было принято лично первым вице-премьером Игорем Шуваловым во время заседания комитета по финансовой устойчивости в Москве и это случилось ещё в прошлый понедельник, 18 сентября.Моисеев дополнительно пояснил, что только в начале следующего года, на следующем заседании комитета, представители Министерства финансов должны будут представить свои предложения по регулированию блокчейна. Он подтвердил, что блокчейн как технология полностью принимается российским властями и по ней они продолжат активно работать и дальше.А то что касается регулирования биткойна, то по его словам здесь у властей пока здесь нет чёткого плана - пока мол наблюдаем за его поведением на рынке. Ещё он заметил, что во всех странах регулирование пока разное и например, в Швеции биткойн был пущен в оборот наравне со шведской кроной, а вот в Китае пошли иным путём и поэтому пока нет какого-то единого международного тренда.Заканчивая своё общение с журналистами РИА-Новости, он также напомнил, что в следующую пятницу, 6 октября, должно пройти очередное заседание уже Международного совета по финансовой стабильности и вот там должна состояться бурная дискуссия по поводу мирового будущего криптовалют и может быть тогда станет немного яснее, как будет нужно с ними работать властям разных стран, но, а пока, на данный момент Россия притормозила работу по вводу у себя регулирования криптовалют.По материалам источник

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________ Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 16:42 .