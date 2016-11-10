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[ICO] VuePay 6.10.17 - 6.11.17

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[ICO] VuePay 6.10.17 - 6.11.17


VuePay Платформа для размещения доли дохода от рекламы с использованием ethereum

Миссия VuePay состоит в том, чтобы стать самой благоприятной платформой для рекламы непосредственно целевой аудитории, где пользователи будут получать деньги. VuePay будет доступен на подключенных мобильных устройствах, независимо от географии, языка и валюты.
VuePay отрежет посредников и нацелен на ЦА непосредственно. Рекламодателям VuePay даст возможность лучше контролировать таргетинг платформы и проверять отчеты с использованием технологии Ethereum.



С помощью VuePay конечный пользователь будет знать, что рекламодатель хочет разделить с точки зрения стоимости CPV для просмотра своего рекламных объявлений. Конечный пользователь может выбрать, какие рекламные ролики хочет посмотреть, чтобы максимизировать свое вознаграждение. Процесс выполняется полностью децентрализован и автономен в сети Ethereum. Урегулирование выплат по акциям происходит быстро.

Продажа VuePay Токена : На этапе предварительной продаже и ICO токены могут быть приобретены исключительно участниками ICO VuePay
Во время периода предварительной продажи и ICO токены VuePay могут быть приобретены путем перевода ETH.

Финансирование VuePay
VuePay планирует собрать минимальный фонд в ETH 20 000, используя маркеры на основе Ethereum ERC20, называемые токенами VuePay (VUP).

Выпущено токенов 400,000,000 VUP

Курс токена 1 ETH = 2000 VUP

Бонусы
50% бонусных бонусов VUP будут предоставлены за все взносы от 20 ETH на предпродажной стадии

http://vuepay.co/
https://www.facebook.com/VuePayICO/
https://twitter.com/vuepay

Уникальность: 100.00%
__________________
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 16:38.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:14
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