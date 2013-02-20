Глава Сбербанка Герман Греф купил футболку за 12 биткоинов

Председатель правления Сбербанка Герман Греф приобрел футболку за 12 биткойнов.
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф поделился информацией о своей первой покупке за цифровую валюту Bitcoin. Как он сказал, первым его приобретением за Bitcoin стала футболка, которая в то время стоила 12 BTC (около $48.000 по текущему курсу или 2.763.600 российских рублей или 1.263.196 гривен). Также он отметил, что на текущий момент в его гардеробе нет ничего дороже.
Как рассказал Греф, на то время это был его первый опыт использования цифровой валюты. Он приобрел какое-то количество Bitcoin и решил купить футболку. На тот момент Bitcoin был по цене около $0.38, а футболка продавалась за чуть больше $5. Спустя несколько лет эта футболка стала самой дорогой вещью в моем гардеробе, отметил Греф.
Греф также обратил внимание на то, как стремительно развиваются технологии, рынок криптовалют, который назвал "историей конфузов".
По материалам: https://anycoin.news/2017/09/26/gref...olku-za-12-btc