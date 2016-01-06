[ICO] Valus 13.10.17 - 10.11.17 Сайт проекта https://valus.one/

Старт 13 октября

Окончание 10 ноября









VALUS - это платформа на основе блокчейн, которая будет связывать торговые марки, розничных продавцов и покупателей.



VALUS - это блокчейн-платформа, которая будет основана на платформе Ethereum. VALUS предоставит покупателям проверять подлинность товаров с помощью QR-кода. Покупатели получат основные сведения о сканируемых товарах (VALUS Verify). Покупатели смогут зарегистрировать права собственности на приобретённый товар (VALUS Ownership). Приобретая товары в интернете, покупатели смогут проверить надежность сайта, на котором совершают покупку. Опытные покупатели смогут оставлять отзывы, а торговые марки смогут подтверждать подлинность веб-сайта (VALUS Website). Покупатели также смогут проверять, продают ли розничные торговцы подлинные товары. Таким образом, сообщая об этом, покупатели смогут помочь торговой марки сократить количество производителей, продающих поддельные товары, и за это будут вознаграждены токенами VLS (VALUS Store).





Преимущества для покупателей



Покупатель может проверить, являются ли товары подлинными, а также заслуживает сайт доверия или нет.



Платформа VALUS будет доступна на устройствах Android, iOS и через веб-сайт. Она будет включать все функции VALUS.



У покупателя есть возможность зарегистрировать право собственности на принадлежащий ему товар. Этот процесс обеспечивает безопасность в случае кражи товара. Покупатель получает вознаграждение за зарегистрированные товары токенами VLS.



Торговая марка может проверить магазин, который продает оригинальные товары. Также, если торговая марка использует нашу систему, то можно проверить запас товаров в этом магазине. Если покупатель знает, что магазин не продает подлинные товары, то он может сообщить об этом и получить вознаграждение токенами VLS.



Покупатели могут проверить основную информацию о товаре с помощью QR-кода.



Если покупатель часто приобретает товары в Интернете, то он сможет проверить, подтвержден ли веб-сайт торговой маркой, а также сможет просмотреть отзывы от других покупателей. Если он подозревает, что веб-сайт не является подлинным, а также если у него уже был плохой опыт с этим сайтом, то он может сообщить об этом непосредственно торговой марке и за это будет вознагражден токенами VLS.



Платформа VALUS позволяет сделать вашу торговую марку более безопасной и получить репутацию на рынке и среди клиентов



Добавляя ваши товары в блокчейн, вы делаете их более безопасными. Когда товар добавляется в блокчейн, он получает уникальный QR-код. Этот QR-код должен быть включен с товаром, потому что клиенты могут его проверить. Также QR-код служит для отслеживания товара. Если у вас есть серийный номер для определенного товара, то он может быть скрыт для клиентов, пока они не заявят права собственности на этот товар.



Отслеживайте местонахождение своих товаров



Когда ваши товары покидают склад, то каждый из них помечается как «Отправленый». Если товар украден во время доставки к продавцу, торговая марка отмечает этот товар как «Украденный». Это означает, что вор не сможет продать этот товар продавцу, потому что вы и продавец можете проверить всю информацию об этом товаре. Когда товар доставляется продавцу, он отмечает его как «Доставленный», после чего он готов к продаже.



Покупатель может проверять ваши товары в любом месте и в любое время



Покупатель может отсканировать QR-код товара через наше приложение. В течение нескольких секунд он увидит всю информацию об этом товаре. Например, название, изображение товара, производителя, серийный номер, происхождение, дата изготовления и другая информация.



Обеспечьте клиентам большую безопасность



Когда клиенты покупают ваш товар, они могут регистрировать право собственности, сканируя тег с QR-кодом. У покупателя будет уверенность в том, что они действительно купили настоящий товар. Если товар украден, то вор не сможет продать товар в магазине или кому-то еще, потому что владелец пометил его как «Украденный».



Сообщите клиентам, где они могут купить ваши товары



Если клиенты часто покупают товары в Интернете, то они могут проверить, надежен этот сайт или нет. Торговая марка (бренд) в этом случае регистрирует веб-сайты и магазины, через которые продает свои товары, чтобы помочь клиентам создать более безопасную покупку. Таким образом, клиенты сильнее защищены и могут больше доверять веб-сайту и торговой марке (бренду).



Покупатели могут сообщать, где товары являются поддельными



С VALUS Stores клиенты могут сообщать о магазине, который не продает оригинальные товары. Когда покупатели отмечают магазин, который не заслуживает доверия, система предупреждает вас об этом. Вы получите информацию о местонахождении магазина, который продает поддельные товары.



Ненадежные веб-сайты могут быть отключены



С помощью VALUS Website клиенты могут сообщать о подозрительных веб-сайтах. Покупатели сообщают о мошенничестве или какие товары продаются поддельными. Клиенты могут голосовать и писать комментарии об этом веб-сайте. Если на подозрительном веб-сайте много отрицательных отзывов, то торговая марка может приступить к процессу закрытия этого конкретного веб-сайта.



Украденный товар не продать



Если товар украли у клиента, то он может сообщить об этом. Если вор захочет продать этот товар другому розничному продавцу, то этот торговец может проверить товар по серийному номеру на VALUS Platform был он краден или нет. Если украденный товар обнаружен, мы сообщим клиенту, что его товар найден.







Детали ICO



Наименование токена: VLS

Blockchain: Ethereum Platform

Тип токена: ERC20

Цена токена: 1VLS = 0.10 USD

Период ICO: 13.10.2017 - 10.11.2017

Желаемая сумма: $1.000.000

Максимальная сумма: $10.000.000

Распределено на ICO: 51%

Выпущено токенов: В зависимости от собранной суммы

Принимаемая криптовалюта: ETH



Распределение токенов и собранных средств







51% на ICO

23% дальнейшее партнерство

18% команда

8% вознаграждения для покупателей Valus









65% развитие

18% маркетинг

10% юридическое сопровождение

7% операционные расходы





Бонусы первым участникам











Первые 48 часов (до 15. October 12:00 UTC) после начала ICO - 15% бону (1 VLS = 0,085 USD)



1-ая неделя (15 октября 12:00 UTC - 20 октября 2017 23:59 UTC) - 10% бонус (1 VLS = 0,09 USD)



2-ая неделя (21. октября 00:00 UTC - 27 октября 2017 23:59 UTC) - 6% бонус (1 VLS = 0,094 USD)



3-ья неделя (28 октября 00:00 UTC - 3 ноября 2017 23:59 UTC) - 3% bonus (1 VLS = 0,097 USD)





Цена токена с учетом бонуса:



Время Бонус Цена ETH

48 часов 15% 0.000291 ETH

1-ая неделя 10% 0.000308 ETH

2-ая неделя 6% 0.000322 ETH

3-ья неделя 3% 0.000332 ETH

4-ая неделя 0% 0.000342 ETH



Сайт:

Подробно об ICO:

WhitePapers:

Контакты:

https://twitter.com/VALUSone

https://www.reddit.com/user/VALUS_ONE/

https://medium.com/valus

https://t.me/joinchat/GfUf_AsfnkxuXYisF50yug 13 октября10 ноябряVALUS - это блокчейн-платформа, которая будет основана на платформе Ethereum. VALUS предоставит покупателям проверять подлинность товаров с помощью QR-кода. Покупатели получат основные сведения о сканируемых товарах (VALUS Verify). Покупатели смогут зарегистрировать права собственности на приобретённый товар (VALUS Ownership). Приобретая товары в интернете, покупатели смогут проверить надежность сайта, на котором совершают покупку. Опытные покупатели смогут оставлять отзывы, а торговые марки смогут подтверждать подлинность веб-сайта (VALUS Website). Покупатели также смогут проверять, продают ли розничные торговцы подлинные товары. Таким образом, сообщая об этом, покупатели смогут помочь торговой марки сократить количество производителей, продающих поддельные товары, и за это будут вознаграждены токенами VLS (VALUS Store).Покупатель может проверить, являются ли товары подлинными, а также заслуживает сайт доверия или нет.Платформа VALUS будет доступна на устройствах Android, iOS и через веб-сайт. Она будет включать все функции VALUS.У покупателя есть возможность зарегистрировать право собственности на принадлежащий ему товар. Этот процесс обеспечивает безопасность в случае кражи товара. Покупатель получает вознаграждение за зарегистрированные товары токенами VLS.Торговая марка может проверить магазин, который продает оригинальные товары. Также, если торговая марка использует нашу систему, то можно проверить запас товаров в этом магазине. Если покупатель знает, что магазин не продает подлинные товары, то он может сообщить об этом и получить вознаграждение токенами VLS.Покупатели могут проверить основную информацию о товаре с помощью QR-кода.Если покупатель часто приобретает товары в Интернете, то он сможет проверить, подтвержден ли веб-сайт торговой маркой, а также сможет просмотреть отзывы от других покупателей. Если он подозревает, что веб-сайт не является подлинным, а также если у него уже был плохой опыт с этим сайтом, то он может сообщить об этом непосредственно торговой марке и за это будет вознагражден токенами VLS.Платформа VALUS позволяет сделать вашу торговую марку более безопасной и получить репутацию на рынке и среди клиентовДобавляя ваши товары в блокчейн, вы делаете их более безопасными. Когда товар добавляется в блокчейн, он получает уникальный QR-код. Этот QR-код должен быть включен с товаром, потому что клиенты могут его проверить. Также QR-код служит для отслеживания товара. Если у вас есть серийный номер для определенного товара, то он может быть скрыт для клиентов, пока они не заявят права собственности на этот товар.Когда ваши товары покидают склад, то каждый из них помечается как «Отправленый». Если товар украден во время доставки к продавцу, торговая марка отмечает этот товар как «Украденный». Это означает, что вор не сможет продать этот товар продавцу, потому что вы и продавец можете проверить всю информацию об этом товаре. Когда товар доставляется продавцу, он отмечает его как «Доставленный», после чего он готов к продаже.Покупатель может отсканировать QR-код товара через наше приложение. В течение нескольких секунд он увидит всю информацию об этом товаре. Например, название, изображение товара, производителя, серийный номер, происхождение, дата изготовления и другая информация.Когда клиенты покупают ваш товар, они могут регистрировать право собственности, сканируя тег с QR-кодом. У покупателя будет уверенность в том, что они действительно купили настоящий товар. Если товар украден, то вор не сможет продать товар в магазине или кому-то еще, потому что владелец пометил его как «Украденный».Если клиенты часто покупают товары в Интернете, то они могут проверить, надежен этот сайт или нет. Торговая марка (бренд) в этом случае регистрирует веб-сайты и магазины, через которые продает свои товары, чтобы помочь клиентам создать более безопасную покупку. Таким образом, клиенты сильнее защищены и могут больше доверять веб-сайту и торговой марке (бренду).С VALUS Stores клиенты могут сообщать о магазине, который не продает оригинальные товары. Когда покупатели отмечают магазин, который не заслуживает доверия, система предупреждает вас об этом. Вы получите информацию о местонахождении магазина, который продает поддельные товары.С помощью VALUS Website клиенты могут сообщать о подозрительных веб-сайтах. Покупатели сообщают о мошенничестве или какие товары продаются поддельными. Клиенты могут голосовать и писать комментарии об этом веб-сайте. Если на подозрительном веб-сайте много отрицательных отзывов, то торговая марка может приступить к процессу закрытия этого конкретного веб-сайта.Если товар украли у клиента, то он может сообщить об этом. Если вор захочет продать этот товар другому розничному продавцу, то этот торговец может проверить товар по серийному номеру на VALUS Platform был он краден или нет. Если украденный товар обнаружен, мы сообщим клиенту, что его товар найден.VLSEthereum PlatformERC201VLS = 0.10 USD13.10.2017 - 10.11.2017$1.000.000$10.000.00051%В зависимости от собранной суммыETH51% на ICO23% дальнейшее партнерство18% команда8% вознаграждения для покупателей Valus65% развитие18% маркетинг10% юридическое сопровождение7% операционные расходыПервые 48 часов (до 15. October 12:00 UTC) после начала ICO - 15% бону (1 VLS = 0,085 USD)1-ая неделя (15 октября 12:00 UTC - 20 октября 2017 23:59 UTC) - 10% бонус (1 VLS = 0,09 USD)2-ая неделя (21. октября 00:00 UTC - 27 октября 2017 23:59 UTC) - 6% бонус (1 VLS = 0,094 USD)3-ья неделя (28 октября 00:00 UTC - 3 ноября 2017 23:59 UTC) - 3% bonus (1 VLS = 0,097 USD)Цена токена с учетом бонуса:Время Бонус Цена ETH48 часов 15% 0.000291 ETH1-ая неделя 10% 0.000308 ETH2-ая неделя 6% 0.000322 ETH3-ья неделя 3% 0.000332 ETH4-ая неделя 0% 0.000342 ETHСайт: https://valus.one/ Подробно об ICO: https://crowdsale.valus.one/ WhitePapers: https://valus.one/whitepaper.pdf Контакты: https://www.facebook.com/valus.one

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 16:22 .