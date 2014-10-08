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Запрет ICO в Китае могут отменить после 18 октября

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Запрет ICO в Китае могут отменить после 18 октября

18-го октября этого года в Китае запланированы 19-е выборы в коммунистическую партию. Выборы не являются демократическими, а являются внутренними выборами для распределения главных должностей в правительстве внутри самой коммунистической партии.

Эти выборы проводятся в нечетный год (последние были в 2012 году) и, вероятно, внесут существенные изменения в управление Китаем. Примечательно, что пять из семи нынешних членов Политбюро, главного руководящего органа китайского правительства, уйдут в отставку.

Хотя Си Цзиньпин, скорее всего, сохранит свое место в качестве Генерального секретаря, общий состав правительства может резко измениться. Эти перемены могут отражать изменения в денежно-кредитной политике. В 2011 году 17-й съезд запретил деятельность компаний с переменной долей участия, позволявших китайским фирмам торговать на рынках США. Запрет был быстро отменен после завершения 18-х выборов.

Нет никакой гарантии, что новое правительство отменит закон о запрете ICO и криптовалютных бирж. Forbes считает, что запрет носит политический характер, который станет ненужным после завершения выборов.

Децентрализованная валюта может создать хаос в весьма централизованной китайской экономической платформе, но нынешняя капитализация биткоина настолько ничтожна, что такая угроза воспринимается как нечто очень далекое от реальности. Таким образом, запрет может быть в большей степени связан с распределением портфелей и позиций со стороны нынешних кандидатов, а не с действительно финансово мотивированным решением.

Если это так, запрет после выборов станет бесцельным и вполне может быть отменен.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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