Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,932 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[ICO] Snip 29.09.17 - 30.11.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:44
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,237
Благодарностей: 3,197
УГ: 59
КП: 0.516
подарки
[ICO] Snip 29.09.17 - 30.11.17
Snip платформа новостей на блокчейне


Как работает Snip?

Новостная платформа будет основана на токене SnipCoin

Люди размещающие рекламу на новостных платформах смогут оплачивать рекламные размещения SnipCoin. Посетители новостных ресурсов смогут благодарить авторов контента который им понравился. Так же за SnipCoin можно будет купить премиум функции для оплаты материалов без рекламы, первым читать любимых авторов.

Рабочая платформа Snip
  • Более двух тысяч новостей сниппетов
  • Более 25 тысяч активных пользователей
  • Более тысячи платных подписчиков

Токенсейл Snip


Старт ICO 29.09.2017 23:00:00 UTC
Выпущено токенов 10,000,000,000 SNP
На ICO доступно к покупке 3,000,000,000 SNP
Цель - привлечь - 8 млн. долларов
Купить токены можно за ETH

https://www.snip.network/
https://facebook.com/sniptoday
https://twitter.com/sniptoday

Уникальность: 100.00%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Snip объявляет о краудсейле для создания новостной платформы без цензуры inik1080 Новости криптовалют 0 02.09.2017 23:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Alex_od: 686251 (ForexTrend)
От Irokezo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nlobp
GeekBuying - (Китай: Разное)
От nlobp в разделе «Интернет-магазины»
Аватара нет
Cool-clix.info - не круто, конечно, но платит
От swift в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bolnoykloyn
qiwideposits.ru - Qiwi Deposits
От bolnoykloyn в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Титаник (1997, 20th Century Fox)
От luckyea в разделе «Кино/Музыка»
Аватар bizneser
Туризм приносит наибольший доход для восстановления экономики Испании
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
423,932
Тем
490,649
Сообщений
12,230,695

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram