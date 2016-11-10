[ICO] Snip 29.09.17 - 30.11.17

Snip платформа новостей на блокчейне
Как работает Snip?
Новостная платформа будет основана на токене SnipCoin
Люди размещающие рекламу на новостных платформах смогут оплачивать рекламные размещения SnipCoin. Посетители новостных ресурсов смогут благодарить авторов контента который им понравился. Так же за SnipCoin можно будет купить премиум функции для оплаты материалов без рекламы, первым читать любимых авторов.
Рабочая платформа Snip
- Более двух тысяч новостей сниппетов
- Более 25 тысяч активных пользователей
- Более тысячи платных подписчиков
Токенсейл Snip
Старт ICO 29.09.2017 23:00:00 UTC
Выпущено токенов 10,000,000,000 SNP
На ICO доступно к покупке 3,000,000,000 SNP
Цель - привлечь - 8 млн. долларов
Купить токены можно за ETH
https://www.snip.network/
https://facebook.com/sniptoday
https://twitter.com/sniptoday
Уникальность: 100.00%