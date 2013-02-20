Очередной хардфорк Bitcoin намечен на 25 октября.
На данный момент в крипто-сообществе горячо обсуждается новость о том, что анонимными разработчиками планируется отделение от blockchain bitcoin и они хотят осуществить запуск пула для совместного майнинга нового Bitcoin на графических картах.
Хардфорк новой криптовалюты Bitcoin Gold (Bitcoin GPU) запланирован на 25 октября.
Разработчики криптовалюты Bitcoin Gold ставят основной целью выход нового форка на более высокий уровень по сравнению с Bitcoin Cash, а, возможно даже и Ethereum.
На данный момент технические данные не афишируются и пока известно только то, что разработчиками Bitcoin Gold будет обеспечена защита от replay-атак.
Также разработчики Bitcoin Gold заявили, что данный проект является экспериментом в котором их привлекает возможность «сделать деньги из воздуха».
Специально для форума MMGP
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