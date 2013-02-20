Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,926 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Очередной хардфорк Bitcoin намечен на 25 октября

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:37
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,698
Благодарностей: 1,603
УГ: 253
КП: 0.154
подарки
награды Волшебный горшочек 
Очередной хардфорк Bitcoin намечен на 25 октября



Очередной хардфорк Bitcoin намечен на 25 октября.


На данный момент в крипто-сообществе горячо обсуждается новость о том, что анонимными разработчиками планируется отделение от blockchain bitcoin и они хотят осуществить запуск пула для совместного майнинга нового Bitcoin на графических картах.


Хардфорк новой криптовалюты Bitcoin Gold (Bitcoin GPU) запланирован на 25 октября.



Разработчики криптовалюты Bitcoin Gold ставят основной целью выход нового форка на более высокий уровень по сравнению с Bitcoin Cash, а, возможно даже и Ethereum.

На данный момент технические данные не афишируются и пока известно только то, что разработчиками Bitcoin Gold будет обеспечена защита от replay-атак.

Также разработчики Bitcoin Gold заявили, что данный проект является экспериментом в котором их привлекает возможность «сделать деньги из воздуха».


Специально для форума MMGP.

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Cash Анна Чернобай Bitcoin 4 19.08.2017 17:38
Биткоин ждет хардфорк?! Bitcoin Core передумали. Анна Чернобай Bitcoin 0 05.12.2016 13:16
Второй технический хардфорк Эфириума намечен на 17 ноября clipman77 Ethereum 1 12.11.2016 02:31
Хардфорк Эфириума состоится на блоке 2 457 000, ориентировочно 17 октября clipman77 Ethereum 0 15.10.2016 21:29
Разработчики Ethereum анонсировали очередной хардфорк clipman77 Ethereum 0 09.10.2016 12:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mysilver
Faq: Что такое автосерфинг?
От mysilver в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ttxz
Сибиряк справил нужду в трансформаторной будке и обесточил шесть домов
От ttxz в разделе «Курилка»
Аватара нет
PoltekFX - www.poltekfx.com
От PoltekFX в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Alexomsk
В России заблокировали около 50 сайтов онлайн казино
От Alexomsk в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар eToro
Ситуация на рынке криптовалют напоминает пресловутый бум доткомов
От eToro в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Aisller
ЦБ будет ограничивать рост рынка Форекс в РФ. Трансляция
От Aisller в разделе «Новости и слухи рынка форекс»
.     
Пользователей
423,926
Тем
490,633
Сообщений
12,230,299

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram