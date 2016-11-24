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AURORAMINE LTD - auroramine.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:33
#1
Специалист
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 35
Адрес: Екатеринбург сити
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 1,461
Благодарностей: 356
УГ: 6
КП: 0.060
подарки
AURORAMINE LTD - auroramine.com
Я не админ и его не знаю!

AURORAMINE LTD - Старт проекта 26.09.2017
Номер компании 10956583
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10956583




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О проекте
Цитата
Здесь, в AuroraMine, мы предоставляем вам новейшие и самые лучшие в области оборудования для добычи полезных ископаемых без накладных расходов, с центрами обработки данных по всему миру в странах с дешевыми накладными расходами, мы можем предложить вам некоторые из самых дешевых цен на рынке для наших услуг. С помощью простой в использовании панели управления вы можете в любое время получить доступ к своей прибыли на любом устройстве с помощью веб-браузера. Мы находимся на этом рынке уже более 3 лет и, наконец, решили выпустить нашу добычу для общественности, так как мы считаем, что наши конкуренты слишком много платят, поэтому мы здесь, чтобы поддерживать цены как можно ниже!

Тарифные планы
500 GH/s от 0.00115000 BTC - от 10 % в день до 16.7 %
Минимальный вклад 0.00115000 BTC
Максимальный вклад 20.12500000 BTC
Вывод от 0.0003 BTC
Платежная система:Bitcoin
Партнерская программа: Получите 6% + 3% + 1% от хеш-мощности, приобретенной вашими рефералами.
Поддержка : support@auroramine.com


Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Задепозител - 0.00300000 BTC
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Регистрация
https://www.auroramine.com/?ref=2704
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:43
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