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1.30 и выше

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Старый Сегодня, 15:22
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
1.30 и выше
Начальный баланс: 1000 у.е.
Размер ставки равен 5% от банка. В моём случае это 50 у.е.
Коэффициент не меньше 1.30 и не космический, тут самую большую роль играет процент проходимости.
Допускаются экспрессы из двух событий. Ежедневно делаю ТОЛЬКО одну ставку.
В случае выигрыша половина чистой прибыли/суммы поверх начальной ставки откладывается а вторая половина прибавляется к следующей ставке. Гглавной целью являются выигрышные серии в 5 ставок подряд. На пятую ставку мы откладываем всю прибыль и начинаем по новой. В случае проигрыша мы просто начинаем с тех же 5 %.

Я набросил пример серии с коэф. всех ставок 1.30


50*1.30 = 65 отложено 7.50
57.50*1.30 = 74.75 отложено 12.37
62.38*1.30 = 81.09 отложено 15.54
65.54*1.30 = 85.20 отложено 17.60
67.60*1.30 = 87.88 с последней ставки откладывается вся прибыль 37.88

Итого: Одна серия из 5 выигрышей принесла чистую прибыль в 90.89 у.е. Это около 10% от общего баланса.

Плюс такого подхода в том что даже если серия прерывается где-то на 2-3 ставке то мы определённую часть прибыли уже отложили. На будущее обдумываю возможность перерасчета размера ставки.
__________________
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Ставчинский на форуме  
Старый Сегодня, 15:35
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 26.09.2017
Сообщений: 7
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: 1.30 и выше
№1 Экспресс (кф. 1.6764) 26.09.2017 14:33:37 Сумма: 50
26.09.2017 21:45
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Наполи(ITA) - Фейеноорд(NLD) : Фейеноорд(NLD)(+3.5)
1.32
26.09.2017 21:45
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Манчестер Сити(ENG) - Шахтер Донецк(UKR) : Шахтер Донецк(UKR)(+3.5)
1.27
__________________
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Ставчинский на форуме  
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