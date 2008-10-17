1.30 и выше

Начальный баланс: 1000 у.е.
Размер ставки равен 5% от банка. В моём случае это 50 у.е.
Коэффициент не меньше 1.30 и не космический, тут самую большую роль играет процент проходимости.
Допускаются экспрессы из двух событий. Ежедневно делаю ТОЛЬКО одну ставку.
В случае выигрыша половина чистой прибыли/суммы поверх начальной ставки откладывается а вторая половина прибавляется к следующей ставке. Гглавной целью являются выигрышные серии в 5 ставок подряд. На пятую ставку мы откладываем всю прибыль и начинаем по новой. В случае проигрыша мы просто начинаем с тех же 5 %.
Я набросил пример серии с коэф. всех ставок 1.30
50*1.30 = 65 отложено 7.50
57.50*1.30 = 74.75 отложено 12.37
62.38*1.30 = 81.09 отложено 15.54
65.54*1.30 = 85.20 отложено 17.60
67.60*1.30 = 87.88 с последней ставки откладывается вся прибыль 37.88
Итого: Одна серия из 5 выигрышей принесла чистую прибыль в 90.89 у.е. Это около 10% от общего баланса.
Плюс такого подхода в том что даже если серия прерывается где-то на 2-3 ставке то мы определённую часть прибыли уже отложили. На будущее обдумываю возможность перерасчета размера ставки.