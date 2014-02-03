coincheap.trade - Coincheap

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Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 25.09.2017 года в 14-00 по МСК
О проекте:
Мы занимаемся торговлей на финансовом рынке. Основным отделом торговли для нас является Криптовалюта. Наша команда специализируется в торговле на бинарных опционах. Чаще всего мы используем для торговли площадки Olymptrade и IQ option
Coincheap предлагает вам зарабатывать, инвестируя в работу наших трейдеров и аналитиков. Наша команда примет ваши средства в доверительное управление и приумножит их. Вам остается лишь заходить в личный кабинет на проекте и выводить свою прибыль.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-1000 руб 53% каждые 12 часов на 1 день (итого 106%)
1001-5000 руб 57% в сутки на 2 дня (итого 114%)
5001-50000 руб 44% в сутки на 3 дня (итого 132%)
Депозит включён в выплаты в каждом тарифе
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Qiwi
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 5%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/coincheap
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете coincheap.trade:
Обзор coincheap.trade - сайт для пассивного заработка на депозитах
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