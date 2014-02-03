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coincheap.trade - Coincheap

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:15
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Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,571
Благодарностей: 1,120
УГ: 383
КП: 0.111
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coincheap.trade - Coincheap
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 25.09.2017 года в 14-00 по МСК





О проекте:
Мы занимаемся торговлей на финансовом рынке. Основным отделом торговли для нас является Криптовалюта. Наша команда специализируется в торговле на бинарных опционах. Чаще всего мы используем для торговли площадки Olymptrade и IQ option

Coincheap предлагает вам зарабатывать, инвестируя в работу наших трейдеров и аналитиков. Наша команда примет ваши средства в доверительное управление и приумножит их. Вам остается лишь заходить в личный кабинет на проекте и выводить свою прибыль.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-1000 руб 53% каждые 12 часов на 1 день (итого 106%)
1001-5000 руб 57% в сутки на 2 дня (итого 114%)
5001-50000 руб 44% в сутки на 3 дня (итого 132%)
Депозит включён в выплаты в каждом тарифе
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Qiwi
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 5%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/coincheap
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете coincheap.trade:


Обзор coincheap.trade - сайт для пассивного заработка на депозитах

Свои отзывы о coincheap.trade можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:43
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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