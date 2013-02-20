Украинские сайты вынуждают пользователей добывать криптовалюту

Украинские сайты вынуждают пользователей майнить криптовалюту.
Некоторые украинские новостные ресурсы майнят цифровую валюту за счет посетителей сайтов. Эту информацию сообщает пользователь соцсети Фейсбук Evg Bell
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Как пишет молодой человек, при заходе на новостной украинский футбольный ресурс football.ua, можно заметить загрузку процессора на все 100%, перегрев и соответственно "торможение". В своем посте пользователь порекомендовал ресурсу задуматься о собственной репутации перед тем как жечь технику пользователей.
Также пользователь Фейсбук отметил, что при попадании на озвученный выше украинский футбольный новостной ресурс начинает майниться цифровая валюта Monero. Данная криптовалюта входит в ТОП10 самых активных и быстрорастущих криптовалют.
Для добычи крипто-монет Monero разработанный плагин coin-hive используется на новостном украинском сайте football.ua. В отличие от майнинга Bitcoin и Ethereum для добычи Monero нужно считывать хеш-суммы по алгоритму Cryptonight.
Как выяснилось, Korrespondent.net, iSport.ua, a также tochka.net, тоже занимаются подобным видом заработка. По "странному" стечению обстоятельств все эти ресурсы принадлежат медиа-гиганту Украинский Медиа Холдинг.
По материалам: https://rueconomics.ru/277624-ukrain...yutu#from_copy