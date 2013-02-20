Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,926 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Украинские сайты вынуждают пользователей добывать криптовалюту

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:01
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,698
Благодарностей: 1,603
УГ: 253
КП: 0.154
подарки
награды Волшебный горшочек 
Украинские сайты вынуждают пользователей добывать криптовалюту



Украинские сайты вынуждают пользователей майнить криптовалюту.


Некоторые украинские новостные ресурсы майнят цифровую валюту за счет посетителей сайтов. Эту информацию сообщает пользователь соцсети Фейсбук Evg Bell.

Как пишет молодой человек, при заходе на новостной украинский футбольный ресурс football.ua, можно заметить загрузку процессора на все 100%, перегрев и соответственно "торможение". В своем посте пользователь порекомендовал ресурсу задуматься о собственной репутации перед тем как жечь технику пользователей.


Также пользователь Фейсбук отметил, что при попадании на озвученный выше украинский футбольный новостной ресурс начинает майниться цифровая валюта Monero. Данная криптовалюта входит в ТОП10 самых активных и быстрорастущих криптовалют.




Для добычи крипто-монет Monero разработанный плагин coin-hive используется на новостном украинском сайте football.ua. В отличие от майнинга Bitcoin и Ethereum для добычи Monero нужно считывать хеш-суммы по алгоритму Cryptonight.



Как выяснилось, Korrespondent.net, iSport.ua, a также tochka.net, тоже занимаются подобным видом заработка. По "странному" стечению обстоятельств все эти ресурсы принадлежат медиа-гиганту Украинский Медиа Холдинг.








По материалам: https://rueconomics.ru/277624-ukrain...yutu#from_copy

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 15:09.
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, электронная валюта, электронные деньги
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Встроенный в сайты майнер CoinHive - 2,2 млн пользователей за неделю OPLOTT Горячие новости 0 24.09.2017 20:22
Американец начал добывать криптовалюту с помощью ветряного двигателя OPLOTT Горячие новости криптовалют 6 22.09.2017 14:25
Украинские «белые хакеры» представят собственную криптовалюту Denver10 Горячие новости криптовалют 0 21.09.2017 13:54
Новый вирус TrickBot будет воровать криптовалюту пользователей биржи Coinbase BiziAlen Новости криптовалют 0 06.09.2017 13:10
Coinbase готовы добавить «любую криптовалюту» по желанию пользователей bizneser Новости криптовалют 0 21.09.2016 15:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Pro-Hyip
ProfInvestGroup - profinvestgroup.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sum iskorka
Хакеры опубликовали переписку о «катастрофической» ситуации в банках
От sum iskorka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар TheGOLDskull
shares-invest - shares-invest.biz
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар BigBoi
Столица или регионы? Где выгоднее вести бизнес
От BigBoi в разделе «Инвестирование для начинающих»
Аватар Мониторинг Хайпов
stableinvest.ru - рефбек 100%
От Мониторинг Хайпов в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
423,926
Тем
490,633
Сообщений
12,230,299

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram