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serebrenik.net - Serebrenik Investment LTD

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:01
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 18,535
Благодарностей: 175
УГ: 10
КП: 0.049
serebrenik.net - Serebrenik Investment LTD
Я не админ!
Старт: 26.09.2017



Легенда проекта:

Цитата:
Компания «Серебренник» берет свое начало в 2015 году, как небольшая организация по продаже редких коллекционных монет. За два года существования, компания расширилась, а ее сотрудники получили бесценный опыт и хорошую репутацию у нумизматов. В 2017 году возникла идея создания инвестиционного проекта, целью которого является привлечение новых средств и получение прибыли для компании и инвесторов. Работа проекта регламентируется доверительным управлением – компания распоряжается средствами инвесторов, за что они получают часть прибыли. Для того чтобы деятельность компании на рынке инвестиций стала официальной – была зарегистрирована организация «Serebrenik Investment LTD».
Для начала, сотрудники компании ищут монеты в ломбардах, у скупщиков, по объявлениям, где они не редко продаются ниже реальной стоимости. После этого проводится независимая экспертиза, на основании которой выдается заключение подлинности и оценивается реальное состояние монеты. Для проведения экспертизы, сотрудники инвестиционного проекта обращаются в авторитетные организации, такие как Numismatic Guaranty Corporation (NGC) или Национальный Нумизматический Реестр (ННР). В зависимости от стоимости монеты, выдается сертификат или проводят слабирование (помещение монеты в специальную капсулу). После проведения экспертизы, монеты отправляются на крупнейший на территории РФ аукцион Wolmar, на котором ежемесячно продаются тысячи монет. Их стоимость зависит от состояния, номинала, возраста и многих других параметров, которые применяются к каждому экземпляру индивидуально.
Создатели проекта «Serebrenik Investment LTD» разрабатывали бизнес планы с учетом всех рисков. Большой опыт работы – залог успешного инвестирования в развивающийся проект с высокой доходностью!

Инвестиционные планы:

Цитата:
Start
$1.00 - $50.00
7.0%НА 15 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
Тело депозита включено в выплаты.

Bronze
$10.00 - $100.00
2.7%НА 50 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
Тело депозита включено в выплаты.

Silver
$100.00 - $1000.00
2.8%НА 50 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУС + 5.00%
Тело депозита включено в выплаты.

Gold
$10.00 - $100.00
2.9%НА 100 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
Тело депозита включено в выплаты.

Platinum
$100.00 - $10000.00
3.0%НА 100 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУС + 5.00%
Тело депозита включено в выплаты.
Минимальный вклад: $1
Рефские: - 10%
Вывод типа: Ручной вывод
Платежные системы: Payeer, Perfect Money, Bitcoin
SSL защита от Comodo CA Limited
Верифицированные кошельки PerfectMoney и PAYEER.
SSL-encrypted защищенный канал связи.
Лицензионный скрипт.

Мой вклад:

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MonitoringFF на форуме  
Старый Сегодня, 15:27
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 14,970
Благодарностей: 6,260
УГ: 58
КП: 0.136
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: serebrenik.net - Serebrenik Investment LTD
Цитата:
Сообщение от MonitoringFF Посмотреть сообщение
7.0%НА 15 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
5% за 15 дней?)
это низкопроц..
причём весьма отвратительный
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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