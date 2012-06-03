serebrenik.net - Serebrenik Investment LTD

Компания «Серебренник» берет свое начало в 2015 году, как небольшая организация по продаже редких коллекционных монет. За два года существования, компания расширилась, а ее сотрудники получили бесценный опыт и хорошую репутацию у нумизматов. В 2017 году возникла идея создания инвестиционного проекта, целью которого является привлечение новых средств и получение прибыли для компании и инвесторов. Работа проекта регламентируется доверительным управлением – компания распоряжается средствами инвесторов, за что они получают часть прибыли. Для того чтобы деятельность компании на рынке инвестиций стала официальной – была зарегистрирована организация «Serebrenik Investment LTD».
Для начала, сотрудники компании ищут монеты в ломбардах, у скупщиков, по объявлениям, где они не редко продаются ниже реальной стоимости. После этого проводится независимая экспертиза, на основании которой выдается заключение подлинности и оценивается реальное состояние монеты. Для проведения экспертизы, сотрудники инвестиционного проекта обращаются в авторитетные организации, такие как Numismatic Guaranty Corporation (NGC) или Национальный Нумизматический Реестр (ННР). В зависимости от стоимости монеты, выдается сертификат или проводят слабирование (помещение монеты в специальную капсулу). После проведения экспертизы, монеты отправляются на крупнейший на территории РФ аукцион Wolmar, на котором ежемесячно продаются тысячи монет. Их стоимость зависит от состояния, номинала, возраста и многих других параметров, которые применяются к каждому экземпляру индивидуально.
Создатели проекта «Serebrenik Investment LTD» разрабатывали бизнес планы с учетом всех рисков. Большой опыт работы – залог успешного инвестирования в развивающийся проект с высокой доходностью!
Инвестиционные планы:
Цитата:
Start
$1.00 - $50.00
7.0%НА 15 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
Тело депозита включено в выплаты.
Bronze
$10.00 - $100.00
2.7%НА 50 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
Тело депозита включено в выплаты.
Silver
$100.00 - $1000.00
2.8%НА 50 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУС + 5.00%
Тело депозита включено в выплаты.
Gold
$10.00 - $100.00
2.9%НА 100 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУСА НЕТ
Тело депозита включено в выплаты.
Platinum
$100.00 - $10000.00
3.0%НА 100 ДНЕЙ
РУЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
БОНУС + 5.00%
Тело депозита включено в выплаты.
Минимальный вклад: $1 Рефские: - 10% Вывод типа: Ручной вывод Платежные системы: Payeer, Perfect Money, Bitcoin
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