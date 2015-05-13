Приложения для женщин в сфере здравоохранения Tia получает $2.5 млн инвестиций
Tia, калифорнийский поставщик программного обеспечения для женщин в области здравоохранения сегодня сообщил о привлечении 2,5 млн долларов посевного финансирования от Combine, Homebrew и Compound.
Основанная в 2016 году соучредителем и генеральным директором Каролин Витте совместно с бывшим руководителем Google Creative Lab Фелисити Йост, Tia является разработчиком бесплатного приложения для женщин, позволяющее получить рекомендации и ответы на вопросы, касающихся беременности, менструального цикла и сексуального здоровья.
90% женщин ощущают страх и тревогу, когда приходят на консультации, касающихся беременности, проблем в сексе и менструации, – сказала Каролин Витте, основатель Tia. Здоровье женщин подвержено многочисленным угрозам и мы считаем, что удобное решение, такое как Tia, могут устранить пробелы в здравоохранении и помочь женщинам ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, - добавила она.
Благодаря ежедневным многотысячным разговорам мы поняли, что женщины хотят быть услышанными и получить достоверную информацию по той или иной проблеме, - сообщила Фелисити Йост, соучредитель компании. Мы не поставщики каких-либо медицинских услуг, мы не разработчики трекеров и различных устройств. Мы просто предоставляем рекомендации и отвечаем на любые вопросы, касающихся здоровья женщин, - добавила она.
С момента своего запуска Tia смог привлечь более 100 тысяч пользователей. Штаб-квартира компании расположена в Сан - Франциско (штат Калифорния).
Специально для MMGP.RU