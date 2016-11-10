[pre-ICO][ICO] LockChain 29.09.17 - 29.10.17

LockChain - Бронирование гостиниц и Отдыха и Развлечений с 0 комиссией
Торговая площадка на технологии блокчейн, на которой отельеры и владельцы недвижимости могут сдавать в аренду свое имущество во всем мире, собирать деньги и управлять бронированием, не оплачивая комиссионные посредникам.
Старт предпродажи 29.09.17
LockChain - это экосистема и торговая площадка, где пользователи могут арендовать гостиничные номера и личные площади недвижимости, не оплачивая несправедливых комиссии посредникам.
Не пропустите возможность купить токены LOC с большой скидкой. Первые 1000 зарегистрированных инвесторов получат дополнительные скидки и будут уведомлены о хэш-адресе смарт-контракта на 1 час раньше остальных.
Распределение токенов
- 50% токенов будет продано на ICO
- 25% будет оставлено для команды, советников, сообщества, ранних авторов
- 25% резерв для будущего развития
Pre-Sale Старт 29 Сентября 2017 16:00 GMT
ICO 29 октября 2017 16:00 GMT
Максимальный HARDCAP на Pre-Sale 50 000 000 LOC-токенов
Максимум HARDCAP на ICO 105 000 000 LOC-токенов
Предварительная продажа автоматически прекращается, когда (а) наступает 29 октября 2017 года или (б) достигнута цель с отметками 50 М.
В зависимости от предпродажного объема будет определена следующая стартовая цена:
Pre-Sale Volume Main ICO Price
0 - 10,000,000 LOCs 750 LOC per ETH
10,000,001 - 20,000,000 LOCs 700 LOC per ETH
20,000,001 - 30,000,000 LOCs 650 LOC per ETH
30,000,001 - 40,000,000 LOCs 620 LOC per ETH
40,000,001 - 50,000,00 LOCs 600 LOC per ETH
https://lockchain.co/
https://lockchain.co/whitepaper_v1.0_ed.pdf
https://lockchain.co/one-pager.pdf
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