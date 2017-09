[pre-ICO][ICO] LockChain 29.09.17 - 29.10.17





LockChain - Бронирование гостиниц и Отдыха и Развлечений с 0 комиссией

50% токенов будет продано на ICO

25% будет оставлено для команды, советников, сообщества, ранних авторов

25% резерв для будущего развития

Торговая площадка на технологии блокчейн, на которой отельеры и владельцы недвижимости могут сдавать в аренду свое имущество во всем мире, собирать деньги и управлять бронированием, не оплачивая комиссионные посредникам.Старт предпродажи 29.09.17LockChain - это экосистема и торговая площадка, где пользователи могут арендовать гостиничные номера и личные площади недвижимости, не оплачивая несправедливых комиссии посредникам.Не пропустите возможность купить токены LOC с большой скидкой. Первые 1000 зарегистрированных инвесторов получат дополнительные скидки и будут уведомлены о хэш-адресе смарт-контракта на 1 час раньше остальных.Распределение токеновPre-Sale Старт 29 Сентября 2017 16:00 GMTICO 29 октября 2017 16:00 GMTМаксимальный HARDCAP на Pre-Sale 50 000 000 LOC-токеновМаксимум HARDCAP на ICO 105 000 000 LOC-токеновПредварительная продажа автоматически прекращается, когда (а) наступает 29 октября 2017 года или (б) достигнута цель с отметками 50 М.В зависимости от предпродажного объема будет определена следующая стартовая цена:Pre-Sale Volume Main ICO Price0 - 10,000,000 LOCs 750 LOC per ETH10,000,001 - 20,000,000 LOCs 700 LOC per ETH20,000,001 - 30,000,000 LOCs 650 LOC per ETH30,000,001 - 40,000,000 LOCs 620 LOC per ETH40,000,001 - 50,000,00 LOCs 600 LOC per ETH