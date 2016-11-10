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[pre-ICO][ICO] LockChain 29.09.17 - 29.10.17

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,232
Благодарностей: 3,197
УГ: 59
КП: 0.516
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[pre-ICO][ICO] LockChain 29.09.17 - 29.10.17


LockChain - Бронирование гостиниц и Отдыха и Развлечений с 0 комиссией

Торговая площадка на технологии блокчейн, на которой отельеры и владельцы недвижимости могут сдавать в аренду свое имущество во всем мире, собирать деньги и управлять бронированием, не оплачивая комиссионные посредникам.


Старт предпродажи 29.09.17

LockChain - это экосистема и торговая площадка, где пользователи могут арендовать гостиничные номера и личные площади недвижимости, не оплачивая несправедливых комиссии посредникам.



Не пропустите возможность купить токены LOC с большой скидкой. Первые 1000 зарегистрированных инвесторов получат дополнительные скидки и будут уведомлены о хэш-адресе смарт-контракта на 1 час раньше остальных.

Распределение токенов
  • 50% токенов будет продано на ICO
  • 25% будет оставлено для команды, советников, сообщества, ранних авторов
  • 25% резерв для будущего развития

Pre-Sale Старт 29 Сентября 2017 16:00 GMT
ICO 29 октября 2017 16:00 GMT

Максимальный HARDCAP на Pre-Sale 50 000 000 LOC-токенов
Максимум HARDCAP на ICO 105 000 000 LOC-токенов

Предварительная продажа автоматически прекращается, когда (а) наступает 29 октября 2017 года или (б) достигнута цель с отметками 50 М.

В зависимости от предпродажного объема будет определена следующая стартовая цена:

Pre-Sale Volume Main ICO Price

0 - 10,000,000 LOCs 750 LOC per ETH
10,000,001 - 20,000,000 LOCs 700 LOC per ETH
20,000,001 - 30,000,000 LOCs 650 LOC per ETH
30,000,001 - 40,000,000 LOCs 620 LOC per ETH
40,000,001 - 50,000,00 LOCs 600 LOC per ETH


https://lockchain.co/
https://lockchain.co/whitepaper_v1.0_ed.pdf
https://lockchain.co/one-pager.pdf

Уникальность: 85.18%
__________________
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