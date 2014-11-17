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Правительство Мальты протестирует криптовалюты в регулятивных рамках

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Правительство Мальты протестирует криптовалюты в регулятивных рамках

Правительство Мальты вскоре может провести исследования, призванные определить, как криптовалюта может повлиять на внутреннюю экономику страны.

По сообщению Times of Malta, исследуемая концепция - это введение криптовалюты в рамках «контролируемой структуры», которая позволит регулирующим органам проверить возможные меры контроля и законодательство для этой технологии.

Times of Malta описала работу как «тест в песочнице», который был рекомендован докладом, составленным аудиторской компанией PwC, и является частью программы поддержки развития технологического сектора. Данное тестирование проводится вслед за созданием в апреле национальной стратегии, которая была публично поддержана премьер-министром страны.

В то время, как подобный тест является новинкой для мальтийских регуляторов, на международном уровне похожие эксперименты по моделированию влияния технологии блокчейн на экономику уже проводились.

Например, в 2016 году центральный банк Нидерландов дошел до того, что попытался экстраполировать как будет выглядеть биткоин-сеть в 2140 году. Кроме того, потенциальное воздействие криптовалют на различные экономики изучались ранее и были получены противоречивые результаты.

Уникальность


Перевод специально для MMGP.ru
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