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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,770
Благодарностей: 2,515
Записей в блоге: 35
УГ: 24
КП: 0.329
подарки
Hash Arrow - hasharrow.com
Я не админ/владелец проекта, проект Hash Arrow добавлен на мониторинг

Старт 26.09.17



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Описание:

Безопасный облачный майнин

Инвестиционные планы:

SILVER
Сумма вложений 1$ - 1000$
В день 1%
Окупаемость 70 дней
% на реинвестирование 1%

GOLD
Сумма вложений 1001$ - 2000$
В день 1,25%
Окупаемость 56 дней
% на реинвестирование 1,25%

PLATINUM
Сумма вложений 2001$ +
В день 1,5%
Окупаемость 47 дней
% на реинвестирование 1,5%

Все тарифы размещаются на 365 дней
Начисления по каждому тарифу раз в час

Платежные системы: Perfect Money

Выплаты: ручные

Реф.система: 2.5-5-7.5%

Тех часть: SSL, DDoS



Наш депозит(листинг):

09.26.17 10:49 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U15404042 from U4731311. Batch: 189284371. Memo: Shopping Cart Payment.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
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