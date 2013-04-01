Hash Arrow - hasharrow.com

Я не админ/владелец проекта, проект Hash Arrow добавлен на мониторинг
Старт 26.09.17
Посмотреть/Зарегистрироваться
Описание:
Безопасный облачный майнин
Инвестиционные планы:
SILVER
Сумма вложений 1$ - 1000$
В день 1%
Окупаемость 70 дней
% на реинвестирование 1%
GOLD
Сумма вложений 1001$ - 2000$
В день 1,25%
Окупаемость 56 дней
% на реинвестирование 1,25%
PLATINUM
Сумма вложений 2001$ +
В день 1,5%
Окупаемость 47 дней
% на реинвестирование 1,5%
Все тарифы размещаются на 365 дней
Начисления по каждому тарифу раз в час
Платежные системы:
Perfect Money
Выплаты:
ручные
Реф.система:
2.5-5-7.5%
Тех часть:
SSL, DDoS
Наш депозит(листинг):
09.26.17 10:49 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U15404042 from U4731311. Batch: 189284371. Memo: Shopping Cart Payment.