[ICO][Bounty] ARToken 25.10.17 - 22.11.17

ARToken Децентрализованная экосистема AR/VR для обмена 3D-данными
Token Sale начнется 25 октября.
Поскольку ARToken заботимся о том, кто будет участником и как они хотят участвовать в экосистеме, команда ARToken просим вас подать заявку на «Белый список».
Ранние участники могут получить до 20% бонуса
ARToken считает, что революция AR / VR будет определяться создателями контента. Именно поэтому ARToken представляет первую платформу, которая использует технологию blockchain для создания, аренды и продажи 3D-контента. Такой подход обеспечивает децентрализованное и надежное хранение контента в экосистеме AR / VR.
Оплата ART идет за услуги:
- Подписка на базу 3D-контента
- Покупка 3D-контента по цене продавца
- Аренда 3D-контента в коммерческих целях
Детали продажи ARToken
Общий сбор : 50 миллионов долларов, $30 млн планируется собрать на первом этапе
Стоимость основного токена ART / USD: 125 ART за 1 доллар США
Общее количество ART, доступных для crowdsale: количество продаваемых токенов ограничено 7 000 000 000 ART.
Майнинг : нет
Фаза 1 дата и время запуска: 1:00 по UTC, 25 октября 2017 г.
Дата окончания фазы 1: через 28 дней после запуска или при достижении первой цели
Дата запуска второго этапа: будет объявлено Q1 2018
Валюты, которые мы принимаем: BTC ETH BCH LTC DASH
Минимальная транзакция покупки: Мы не принимаем взносы менее 0,1 ETH. Эти взносы не будут рассматриваться как операции покупки и будут проигнорированы
Бонусная модель: Бонусы Фазы 1 будут зависеть от уровня, во время которого внесен взнос, и от суммы внесенного взноса. Система уровня основана на нашем приложении «Белый список приложений» и определяется как:
- Первые 10 миллионов долларов (TIER 1) - 10% бонус
- второй 10 миллионов долларов (TIER 2) - 5% бонус
- третий 10 миллионов долларов (TIER 3) - 0% Бонус
Размер бонуса: $ 100K- $ 300K - 5%, более $ 300K - 10%
Эти бонусы независимы и могут быть суммированы.
Фаза 2 будет иметь два уровня, а бонусная модель будет следующей:
- Первые 10 миллионов долларов (TIER 1) - 10% Бонус
- Второй $ 10M (TIER 2) - 0% Бонус
https://artoken.io/
https://www.facebook.com/cappasity
https://twitter.com/cappasity
https://www.youtube.com/channel/UCRC...ClX-3P9A6oXkAw
Уникальность: 78.05%