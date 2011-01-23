JPMorgan трудоустроит более 3000 человек в новый операционный центр в Польше

Банковский гигант JPMorgan сегодня сообщил о том, что планирует трудоустроить более в своем новом глобальном оперативном центре в ближайшие три года, по словам Министерство инфраструктуры и развития Польши.
На прошлой неделе вице-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что JPMorgan Chase выбрал Варшаву для нового центра. Возможными другими претендентами для размещения центра были Будапешт и польский город Вроцлав, но как сообщил источник Варшава, стал более многообещающим.
Перевод специально для MMGP.RU