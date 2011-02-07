MMGP - новые возможности для заработка. Создай свой крипто-блог!



И сегодня я вам хочу рассказать еще об одной возможности и о том, что она дает простым пользователям.



Появилась новая возможность для пользователей создать свой собственный крипто-блог.

Подробнее об этом читайте:



Что это дает?



Вначале поговорим о реальных материальных возможностях. Помимо бесплатного статуса "Премиум", который за деньги стоит 30$, это дает бесплатный баннер в подписи, который также за деньги стоит 50$, также это дает двойную оплату ваших постов, день бесплатной рекламы в подписи пользователей в разделе "Форум о криптовалютах" (если сравнивать с хайпами это удовольствие стоит порядком 300$ в сутки), возможность размещения в своем блоге баннера: спонсор раздела (плюс еще 100$). И еще другие возможности. Чужие деньги считать как-то не очень принято, но ведь так хочется. В общем внимательно читайте условия конкурса и все сами считайте. А чтобы подсчеты были наиболее точными раздел



Это о деньгах. Но помимо денег, право вести свой блог на MMGP дает вам отличную возможность заявить о себе. Ведь по большому счету MMGP надо использовать как огромную рекламную площадку. Место которое посещают ежедневно 22 000 пользователей. Какой бы не был у вас крутой блог или сайт, ежедневно его столько людей не посещает. А здесь даже блог создавать не надо. Платить за хостинг, рекламу, платить пользователям за наполнение контента. Все уже создано и давно существует. Просто делитесь своим опытом и излагайте мысли.



На криптовалюте можно зарабатывать и очень не плохо. А можно не зарабатывать и терять деньги. Также как и на Форексе и везде. И чтобы из разряда теряющих перейти в раздел зарабатывающих, надо владеть информацией и уметь ее анализировать. Недостаточно просто прочитать новость, надо понять к чему она приведет, ее последствия. А для этого лучше всего писать о новостях. Ведь пока вы пишете о новости и излагаете свою собственную точку зрения, вы сорок раз все продумаете и сопоставите. И запомните эту новость. Чтобы потом в будущем сравнить ее с другой новостью и построить логическую цепочку и возможную модель будущего. Именно такая информация помогает зарабатывать на криптовалютах.



Как только я стала писать о криптовалютах, я на них стала реально зарабатывать. Я знаю когда надо прикупать валюты, а когда остановиться и переждать. Помимо криптовалют у меня появилась отличная возможность параллельного заработка на ICO. Причем здесь, если подходить с умом можно зарабатывать вообще без денег. Главное силы направить в нужное русло и зря не тратить.



Сейчас мне даже трудно остановиться и не писать. Так как если не следить за событиями, можно начать терять деньги. Упустить момент. И чем больше крипты на счету, тем внимательней за ней следишь и изучаешь новости.



В общем MMGP предоставил вам шанс и новые возможности для заработка. А вот как ими воспользоваться, решать только вам.



Специально для MMGP. MMGP - реальный форум для заработка. Создатели форума создали такую площадку, которая дает возможность заработать деньги не только ее создателям, но и участникам форума. Благо возможности предоставляются очень большие. Надо ими просто уметь пользоваться.И сегодня я вам хочу рассказать еще об одной возможности и о том, что она дает простым пользователям.Появилась новая возможность для пользователей создать свой собственный крипто-блог.Подробнее об этом читайте: "Крипто-блогер" для любителей криптовалют Вначале поговорим о реальных материальных возможностях. Помимо бесплатного статуса "Премиум", который за деньги стоит 30$, это дает бесплатный баннер в подписи, который также за деньги стоит 50$, также это дает двойную оплату ваших постов, день бесплатной рекламы в подписи пользователей в разделе "Форум о криптовалютах" (если сравнивать с хайпами это удовольствие стоит порядком 300$ в сутки), возможность размещения в своем блоге баннера: спонсор раздела (плюс еще 100$). И еще другие возможности. Чужие деньги считать как-то не очень принято, но ведь так хочется. В общем внимательно читайте условия конкурса и все сами считайте. А чтобы подсчеты были наиболее точными раздел Реклама на MMGP вам в помощь.Это о деньгах. Но помимо денег, право вести свой блог на MMGP дает вам отличную возможность заявить о себе. Ведь по большому счету MMGP надо использовать как огромную рекламную площадку. Место которое посещают ежедневно 22 000 пользователей. Какой бы не был у вас крутой блог или сайт, ежедневно его столько людей не посещает. А здесь даже блог создавать не надо. Платить за хостинг, рекламу, платить пользователям за наполнение контента. Все уже создано и давно существует. Просто делитесь своим опытом и излагайте мысли.На криптовалюте можно зарабатывать и очень не плохо. А можно не зарабатывать и терять деньги. Также как и на Форексе и везде. И чтобы из разряда теряющих перейти в раздел зарабатывающих, надо владеть информацией и уметь ее анализировать. Недостаточно просто прочитать новость, надо понять к чему она приведет, ее последствия. А для этого лучше всего писать о новостях. Ведь пока вы пишете о новости и излагаете свою собственную точку зрения, вы сорок раз все продумаете и сопоставите. И запомните эту новость. Чтобы потом в будущем сравнить ее с другой новостью и построить логическую цепочку и возможную модель будущего. Именно такая информация помогает зарабатывать на криптовалютах.Как только я стала писать о криптовалютах, я на них стала реально зарабатывать. Я знаю когда надо прикупать валюты, а когда остановиться и переждать. Помимо криптовалют у меня появилась отличная возможность параллельного заработка на ICO. Причем здесь, если подходить с умом можно зарабатывать вообще без денег. Главное силы направить в нужное русло и зря не тратить.Сейчас мне даже трудно остановиться и не писать. Так как если не следить за событиями, можно начать терять деньги. Упустить момент. И чем больше крипты на счету, тем внимательней за ней следишь и изучаешь новости.В общем MMGP предоставил вам шанс и новые возможности для заработка. А вот как ими воспользоваться, решать только вам.Специально для MMGP.

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