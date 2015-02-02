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Имя: Валерий Пол: Мужской Инвестирую в: Интернет-биржи Регистрация: 05.04.2017 Сообщений: 19 Благодарностей: 4 УГ: 0 КП: 0.000

Майнинг в России: более выгодно, чем наркотики и контрабанда оружия? Уважаемые форумчане, интересна ли для Вас такая подача материала? Написал сам. В статье указаны молодые майнеры, так как серьезные личности не желают освящения.



Российский информационный канал RT побеседовал с представителями отечественного майнинга: с их помощью удалось узнать особенности индустрии, которая распространяется по стране с огромной скоростью.



Криптовалютный ураган ворвался на российский рынок и моментально стал более выгодным и прибыльным родом занятий, чем добрая часть популярных видов деятельности. Опытные майнеры рассказали, почему они предпочитают именно такой способ заработка и в чем его преимущество.



К примеру, майнер из Сибири по имени Илья рассказал, что криптовалюты постепенно проникают во все слои населения, независимо от возраста и статуса. Пенсионеры иногда дарят внукам оборудование для майнинга и даже проводят соревнования, чьи внуки заработают больше.



Дмитрий, 15-летний ученик средних классов, говорит, что считает майнинг крайне перспективным занятием. Но несмотря на повсеместное распространение криптовалют в стране, школьник жалуется, что столкнулся с непониманием и скептическим отношением к тому, чем он занимается, даже со стороны родителей: "Я наглядно объяснил им, что представляет собой сам процесс и какие у него выгоды, но они до сих пор относятся с подозрением. Поэтому мне приходится все делать самому".



А 16-летний Ярослав,выступавший на Всероссийской викторине «Цифровая экономика. Поколение Z» заявил, что его оценочная прибыль превысила 12000%. В феврале этого года он инвестировал 1000 рублей, а спустя семь месяцев на его счету уже 127000 рублей в криптовалюте.



Многие россияне обращаются к таким средствам заработка, как майнинг, из-за сложной экономической ситуации в стране. Другой сибирский майнер по фамилии Домашко начал добывать криптовалюту для того, чтобы хоть как-то обеспечить свое существование: "Этот жуткий кризис просто не давал спокойно жить. По моим подсчетам, прибыль, получаемая от майнинга, превышает доходность торговли наркотиками и оружия". Домашко уверен, что цифровые деньги скоро станут альтернативой международным валютам (доллар, евро) и займут первостепенное место на рынке финансов. "Если бы это того не стоило, не велись бы беседы на государственном уровне, не готовились бы регулирующие законопроекты".



Напомним, не так давно в Министерстве финансов заявили, что в настоящее время работают над проектом легализации криптовалют и майнинга. А министр финансов Антон Силуанов сказал, что Россия не собирается запрещать биткоин, а будет лишь регулировать эту сферу.







А Вы как считаете, специалисты майнеры? Для Вас майнинг выгодный настолько, что Вы готовы этим заниматься?

И также интересно узнать Ваше мнение об анонимности майнеров - насколько важно оставаться в тени? Российский информационный канал RT побеседовал с представителями отечественного майнинга: с их помощью удалось узнать особенности индустрии, которая распространяется по стране с огромной скоростью.Криптовалютный ураган ворвался на российский рынок и моментально стал более выгодным и прибыльным родом занятий, чем добрая часть популярных видов деятельности. Опытные майнеры рассказали, почему они предпочитают именно такой способ заработка и в чем его преимущество.К примеру, майнер из Сибири по имени Илья рассказал, что криптовалюты постепенно проникают во все слои населения, независимо от возраста и статуса. Пенсионеры иногда дарят внукам оборудование для майнинга и даже проводят соревнования, чьи внуки заработают больше.Дмитрий, 15-летний ученик средних классов, говорит, что считает майнинг крайне перспективным занятием. Но несмотря на повсеместное распространение криптовалют в стране, школьник жалуется, что столкнулся с непониманием и скептическим отношением к тому, чем он занимается, даже со стороны родителей: "Я наглядно объяснил им, что представляет собой сам процесс и какие у него выгоды, но они до сих пор относятся с подозрением. Поэтому мне приходится все делать самому".А 16-летний Ярослав,выступавший на Всероссийской викторине «Цифровая экономика. Поколение Z» заявил, что его оценочная прибыль превысила 12000%. В феврале этого года он инвестировал 1000 рублей, а спустя семь месяцев на его счету уже 127000 рублей в криптовалюте.Многие россияне обращаются к таким средствам заработка, как майнинг, из-за сложной экономической ситуации в стране. Другой сибирский майнер по фамилии Домашко начал добывать криптовалюту для того, чтобы хоть как-то обеспечить свое существование: "Этот жуткий кризис просто не давал спокойно жить. По моим подсчетам, прибыль, получаемая от майнинга, превышает доходность торговли наркотиками и оружия". Домашко уверен, что цифровые деньги скоро станут альтернативой международным валютам (доллар, евро) и займут первостепенное место на рынке финансов. "Если бы это того не стоило, не велись бы беседы на государственном уровне, не готовились бы регулирующие законопроекты".Напомним, не так давно в Министерстве финансов заявили, что в настоящее время работают над проектом легализации криптовалют и майнинга. А министр финансов Антон Силуанов сказал, что Россия не собирается запрещать биткоин, а будет лишь регулировать эту сферу.А Вы как считаете, специалисты майнеры? Для Вас майнинг выгодный настолько, что Вы готовы этим заниматься?И также интересно узнать Ваше мнение об анонимности майнеров - насколько важно оставаться в тени?

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