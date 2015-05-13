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Имя: Станислав Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 15,796 Благодарностей: 1,656 Записей в блоге: 5 УГ: 39 КП: 0.118 подарки

Арт-платформа с российскими корнями Artex объявляет о старте своего токенсейла

ARTEX, децентрализованная платформа для арт-рынка, сегодня объявила о старте ICO, на протяжении которого компания намерена собрать от $5 000 000 и $15 000 000 инвестиций. ARTEX заверил, что они разработали надежную и удобную платформу для арт-рынка с защитой авторских прав и доказательством мошенничества при заключении сделок. В рамках данного проекта был разработан план по проведению проверки каждого предмета искусства экспертным сообществом. В 2016 году более 75 тысяч человек загрузили более 200 тысяч фотографий на данный сайт.



ARTEX создаст единый открытый реестр произведений искусства (представляющих как культурную так и историческую ценность) с помощью блокчейна. Он объединит дилеров, галереи, арт-критиков, фотографов, коллекционеров и инвесторов на одной единой платформе. ARTEX будет предлагать две услуги: аутентификация и продажа арт-работ. Это обеспечит создание агрегированного отчета о каждой сделке в реестре блокчейна, чтобы проводить честные и безопасные сделки с защитой авторских прав.





Данный проект был основан генеральным директором Владимиром Повшенко, одним из ведущих фигур на российском рынке фотографий, владелец журнала и профессионального сообщества Российское фото. Повшенко имеет большой портфель более чем 100 успешно проведенных мероприятий, начиная от семинаров и заканчивая крупнейшими выставками и фестивалями.



Валерий Кочергин, как сооснователь, находится на должности технического директора и является создателем соцсети фотографов 35photo.ru и фотоконкурса 35awards, второго по величине в мире для фотографов. Евгений Галиахметов, как финансовый директор компании имеет 13-летний опыт в банковской сфере и является блокчейн-инвестором.



Финансирование проекта будет осуществляться посредством ICO. Продажа маркеров ART будет запущена 8 ноября 2017 года и продлиться в течение 30 дней.





В свою очередь, пресейл будет запущен 10 октября. Маркеры ART будут продаваться по фиксированному курсу $ 1 = 13 ART, в то время как в краудсейле будет уже курс $1 = 10 ART. Покупка токенов будет проводиться с помощью Ethereum. Весь привлеченный капитал будет направлен на дальнейшую доработку альфа-версии платформы, на маркетинг и на развитие компании в целом.

ARTEX формирует экосистему, которая привлечет новых игроков на арт-рынок, а также обеспечит безопасность и прозрачность сделок, защитит авторские права и объекты искусства. Это позволит сократить порог для входа на арт-рынок, открывая надежный доступ ко всей необходимой информации и инструментам для инвестиций и монетизации искусства, - сообщил Владимир Повшенко, соучредителем ARTEX. Арт-токен ART является главным средством платежей, который позволяет: Модерировать фотографии

Оценивать стоимость фотографий

Оплачивать работу экспертов

Оплачивать услуги печати

Проверять галереи

Покупка и продажа произведений искусства

Судебная система гарантирует выполнение условий сделки между заказчиком и исполнителем путем задействования случайного выбора судей. Каждый судья принимает независимое решение, и общий результат основывается на большинстве голосов.





Дорожная карта содержит четыре этапа роста до 2021 года. Первый этап будет завершен к концу 2018 года с разработкой инфраструктуры проекта и добавлением первых художников и экспертов. Второй этап завершится к концу 2019 года, позволяя проводить полностью безопасные сделки. Третий этап роста будет завершен к концу 2020 года с привлечением крупных художественных галерей и искусствоведов. Здесь можно будет оцифровывать известные картины и проводить платежи в маркерах ART. На последнем этапе предполагается, что платформа будет масштабироваться в других смежных сферах искусства, таких как монеты, ювелирные изделия и раритетные авто.



Перевод специально для MMGP.RU



ARTEX заверил, что они разработали надежную и удобную платформу для арт-рынка с защитой авторских прав и доказательством мошенничества при заключении сделок. В рамках данного проекта был разработан план по проведению проверки каждого предмета искусства экспертным сообществом. В 2016 году более 75 тысяч человек загрузили более 200 тысяч фотографий на данный сайт.ARTEX создаст единый открытый реестр произведений искусства (представляющих как культурную так и историческую ценность) с помощью блокчейна. Он объединит дилеров, галереи, арт-критиков, фотографов, коллекционеров и инвесторов на одной единой платформе. ARTEX будет предлагать две услуги: аутентификация и продажа арт-работ. Это обеспечит создание агрегированного отчета о каждой сделке в реестре блокчейна, чтобы проводить честные и безопасные сделки с защитой авторских прав.Данный проект был основан генеральным директором Владимиром Повшенко, одним из ведущих фигур на российском рынке фотографий, владелец журнала и профессионального сообщества Российское фото. Повшенко имеет большой портфель более чем 100 успешно проведенных мероприятий, начиная от семинаров и заканчивая крупнейшими выставками и фестивалями.Валерий Кочергин, как сооснователь, находится на должности технического директора и является создателем соцсети фотографов 35photo.ru и фотоконкурса 35awards, второго по величине в мире для фотографов. Евгений Галиахметов, как финансовый директор компании имеет 13-летний опыт в банковской сфере и является блокчейн-инвестором.Финансирование проекта будет осуществляться посредством ICO. Продажа маркеров ART будет запущена 8 ноября 2017 года и продлиться в течение 30 дней.В свою очередь, пресейл будет запущен 10 октября. Маркеры ART будут продаваться по фиксированному курсу $ 1 = 13 ART, в то время как в краудсейле будет уже курс $1 = 10 ART. Покупка токенов будет проводиться с помощью Ethereum. Весь привлеченный капитал будет направлен на дальнейшую доработку альфа-версии платформы, на маркетинг и на развитие компании в целом.Арт-токен ART является главным средством платежей, который позволяет:Судебная система гарантирует выполнение условий сделки между заказчиком и исполнителем путем задействования случайного выбора судей. Каждый судья принимает независимое решение, и общий результат основывается на большинстве голосов.Дорожная карта содержит четыре этапа роста до 2021 года. Первый этап будет завершен к концу 2018 года с разработкой инфраструктуры проекта и добавлением первых художников и экспертов. Второй этап завершится к концу 2019 года, позволяя проводить полностью безопасные сделки. Третий этап роста будет завершен к концу 2020 года с привлечением крупных художественных галерей и искусствоведов. Здесь можно будет оцифровывать известные картины и проводить платежи в маркерах ART. На последнем этапе предполагается, что платформа будет масштабироваться в других смежных сферах искусства, таких как монеты, ювелирные изделия и раритетные авто.

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