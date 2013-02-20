CoinNest становится первой корейской криптобиржей добавившая NEO.
Сегодня официальный представитель корейской криптобиржи CoinNest заявил о добавлении криптовалюты NEO на биржу для торговли против южнокорейского вона.
В последнее время это уже не являлось секретом, так как в прошедшие выходные крипто-трейдеры обнаружили ссылку на NEO https://www.coinnest.co.kr/market-neo
, хотя внутренних ссылок на страницу не было, и было неясно, когда начнется торговля.
CoinNest в настоящее время предлагает торговлю криптовалютами: BTC, BCC, ETH, ETC и QTUM против KRW и станет первой корейской криптобиржей, которая представит торговлю криптовалютой NEO.
Представитель службы поддержки CoinNest рассказал, что кошельки NEO будут доступны сегодня примерно в 10 вечера по корейскому времени, а сама торговля будет возможна уже в четверг.
Перевод специально для форума MMGP
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