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CoinNest становится первой корейской криптобиржей добавившая NEO

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CoinNest становится первой корейской криптобиржей добавившая NEO



CoinNest становится первой корейской криптобиржей добавившая NEO.



Сегодня официальный представитель корейской криптобиржи CoinNest заявил о добавлении криптовалюты NEO на биржу для торговли против южнокорейского вона.

В последнее время это уже не являлось секретом, так как в прошедшие выходные крипто-трейдеры обнаружили ссылку на NEO https://www.coinnest.co.kr/market-neo, хотя внутренних ссылок на страницу не было, и было неясно, когда начнется торговля.

CoinNest в настоящее время предлагает торговлю криптовалютами: BTC, BCC, ETH, ETC и QTUM против KRW и станет первой корейской криптобиржей, которая представит торговлю криптовалютой NEO.

Представитель службы поддержки CoinNest рассказал, что кошельки NEO будут доступны сегодня примерно в 10 вечера по корейскому времени, а сама торговля будет возможна уже в четверг.



Перевод специально для форума MMGP.

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криптовалюта, криптовалюты, цифровая валюта, электронная валюта, электронные деньги
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