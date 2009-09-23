[pre-ICO сентябрь 2017][ICO октябрь 2017] [Bounty] UNIVERSA







http://universa.io/

https://www.facebook.com/Universablockchain/

https://icobacker.com/media/projects...latform-WP.pdf

https://t.me/universa

https://universablockchain.slack.com/

https://twitter.com/Universa_News

https://www.reddit.com/user/Universa_Blockchain/







Universa - это блокчейн протокол нового поколения, который имеет все шансы стать новой вехой в развитии блокчейн-индустрии. Александр Бородич, создатель Universa, поясняет почему это может случиться уже в ближайшем будущем: "Сегодня зависимость блокчейна от высокозатратного процесса майнинга напоминает зависимость стоимости золотых монет от цены на золото. Мы предлагаем новый простой и дешевый способ создания смарт-контрактов. Если изобретение биткоина можно сравнить с открытием золота, то Universa - это новый этап, который символизирует появление бумажных банкнот."





5 ключевых преимуществ Universa перед Bitcoin и Ethereum





1. Universa представляет новое поколение блокчейн-технологий



Universa изначально разрабатывалась не как криптовалюта, а как протокол для создания и управления цепочками смарт-контрактов. Благодаря этому Universa не зависит от процесса майнинга. В результате обработка всех операций на протоколе Universa происходит очень быстро и с минимальными затратами.



2. Universa в 1000 раз быстрее, чем Bitcoin



Universa не нуждается в процессе майнинга для верификации транзакций и смарт-контрактов. Отказ от майнинга открывает путь к ускорению работы сети в сотни раз. Структура Universa базируется на специальном языке смарт-контрактов, разработанной с нуля. Благодаря логично продуманной структуре и иерархии этого языка удалось достигнуть скорости в 10 000 транзакций в секунду на сетевых нодах.



3. Транзакции в системе Universa в 100 раз дешевле, чем в Bitcoin



Сегодня кажется абсолютно нелогичным платить $3.85 за микротранзакцию в несколько центов. Тем не менее, именно столько стоит перевод небольшой суммы в приоритетном порядке в сети Bitcoin. Настолько высокая стоимость обусловлена спекулятивной природой и высокой волатильностью Bitcoin. Смарт-контракты на платформе Universa позволяют снизить стоимость комиссии за перевод в сотни раз.



4. Universa абсолютно новую систему смарт-контрактов



Universa позволяет создавать цепочки смарт-контрактов под решение практически любых бизнес-задач. Они могут применяться как во внутрикорпоративных процессах, так и для создания публичных приложений. Например:



Смарт-ключ для автомобиля

Клубная карта в спа-салоны и фитнес-центры

Элементы умного дома, которые взаимодействуют друг с другом

Платежные карты для парковок и заправок

Отслеживание грузов в логистических перевозках



Уже в ближайшем будущем эти и многие другие варианты использования смарт-контрактов станут реальностью благодаря платформе Universa.



5. Universa - это настоящие "умные деньги"



Universa значительно упрощает процесс осуществления транзакций в e-commerce. Протокол делает возможным осуществлять автоматизированные платежи в любых валютах и сразу же оформлять все необходимые платежные документы с помощью смарт-контрактов. Также Universa значительно упрощает процесс получения займов в интернете, создания электронных обменных пунктов, оформления таможенных деклараций и т.п.



Нет сомнений, что Universa в скором времени станет одной из ключевых блокчейн-платформ и прочно войдет в различные сферы бизнеса. Александр Бородич не скрывает своих амбициозных планов и открыто заявляет о том, что хочет привлечь на ICO не менее $100 млн. Сегодня Александр, который в прошлом был топ-менеджером компании Mail.ru Group, является самым активным венчурным инвестором в России и является основателем краудинвестинговой площадки Venture Club.



БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ - В ОПИСАНИИ ПРОДУКТА







Если кратко: Universa определяет формат данных и протокол для их использования. Благодаря этому становится возможным создание и использование смарт-контрактов с децентрализованной системой верификации. Причем верифицировать смарт-контракты могут как частные лица, так и организации.



Каждый смарт контракт представлен в виде надежно защищенной "капсулы", заверенной в обязательном порядке одной стороной (владельцем), и при необходимости - другими сторонами. "Капсула" содержит незашифрованную открытую часть, в ряде случаев также может содержать и зашифрованную часть, с множественным доступом. Например, владелец контракта может не иметь доступа к зашифрованной части, тогда как другие лица имеют независимый доступ.



Каждой "капсуле" присваивается индивидуальный ID, по которому Notary Cloud (децентрализованная система верификации) подтверждает или аннулирует контракт. "Капсула", получившая подтверждение в Notary Cloud, содержит смарт контракт, который может быть применим для любых целей, обозначенных в его описании.



Лица, имеющие доступ к контракту, могут осуществлять операции, для которых предназначен контракт, и подтверждать их результаты. Такими операциями могут быть: перевод электронной валюты от одного владельца другому, открытое или закрытое голосование, получение дивидендов и практически любые другие операции.



БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ -

В UNIVERSA WHITEPAPER







ОСНОВНЫЕ ВЕХИ







СТАТЬ ИНВЕСТОРОМ UNIVERSA



БЮДЖЕТ ICO



Я не являюсь создателем проекта.Universa - это блокчейн протокол нового поколения, который имеет все шансы стать новой вехой в развитии блокчейн-индустрии. Александр Бородич, создатель Universa, поясняет почему это может случиться уже в ближайшем будущем: "Сегодня зависимость блокчейна от высокозатратного процесса майнинга напоминает зависимость стоимости золотых монет от цены на золото. Мы предлагаем новый простой и дешевый способ создания смарт-контрактов. Если изобретение биткоина можно сравнить с открытием золота, то Universa - это новый этап, который символизирует появление бумажных банкнот."5 ключевых преимуществ Universa перед Bitcoin и Ethereum1. Universa представляет новое поколение блокчейн-технологийUniversa изначально разрабатывалась не как криптовалюта, а как протокол для создания и управления цепочками смарт-контрактов. Благодаря этому Universa не зависит от процесса майнинга. В результате обработка всех операций на протоколе Universa происходит очень быстро и с минимальными затратами.2. Universa в 1000 раз быстрее, чем BitcoinUniversa не нуждается в процессе майнинга для верификации транзакций и смарт-контрактов. Отказ от майнинга открывает путь к ускорению работы сети в сотни раз. Структура Universa базируется на специальном языке смарт-контрактов, разработанной с нуля. Благодаря логично продуманной структуре и иерархии этого языка удалось достигнуть скорости в 10 000 транзакций в секунду на сетевых нодах.3. Транзакции в системе Universa в 100 раз дешевле, чем в BitcoinСегодня кажется абсолютно нелогичным платить $3.85 за микротранзакцию в несколько центов. Тем не менее, именно столько стоит перевод небольшой суммы в приоритетном порядке в сети Bitcoin. Настолько высокая стоимость обусловлена спекулятивной природой и высокой волатильностью Bitcoin. Смарт-контракты на платформе Universa позволяют снизить стоимость комиссии за перевод в сотни раз.4. Universa абсолютно новую систему смарт-контрактовUniversa позволяет создавать цепочки смарт-контрактов под решение практически любых бизнес-задач. Они могут применяться как во внутрикорпоративных процессах, так и для создания публичных приложений. Например:Смарт-ключ для автомобиляКлубная карта в спа-салоны и фитнес-центрыЭлементы умного дома, которые взаимодействуют друг с другомПлатежные карты для парковок и заправокОтслеживание грузов в логистических перевозкахУже в ближайшем будущем эти и многие другие варианты использования смарт-контрактов станут реальностью благодаря платформе Universa.5. Universa - это настоящие "умные деньги"Universa значительно упрощает процесс осуществления транзакций в e-commerce. Протокол делает возможным осуществлять автоматизированные платежи в любых валютах и сразу же оформлять все необходимые платежные документы с помощью смарт-контрактов. Также Universa значительно упрощает процесс получения займов в интернете, создания электронных обменных пунктов, оформления таможенных деклараций и т.п.Нет сомнений, что Universa в скором времени станет одной из ключевых блокчейн-платформ и прочно войдет в различные сферы бизнеса. Александр Бородич не скрывает своих амбициозных планов и открыто заявляет о том, что хочет привлечь на ICO не менее $100 млн. Сегодня Александр, который в прошлом был топ-менеджером компании Mail.ru Group, является самым активным венчурным инвестором в России и является основателем краудинвестинговой площадки Venture Club.Если кратко: Universa определяет формат данных и протокол для их использования. Благодаря этому становится возможным создание и использование смарт-контрактов с децентрализованной системой верификации. Причем верифицировать смарт-контракты могут как частные лица, так и организации.Каждый смарт контракт представлен в виде надежно защищенной "капсулы", заверенной в обязательном порядке одной стороной (владельцем), и при необходимости - другими сторонами. "Капсула" содержит незашифрованную открытую часть, в ряде случаев также может содержать и зашифрованную часть, с множественным доступом. Например, владелец контракта может не иметь доступа к зашифрованной части, тогда как другие лица имеют независимый доступ.Каждой "капсуле" присваивается индивидуальный ID, по которому Notary Cloud (децентрализованная система верификации) подтверждает или аннулирует контракт. "Капсула", получившая подтверждение в Notary Cloud, содержит смарт контракт, который может быть применим для любых целей, обозначенных в его описании.Лица, имеющие доступ к контракту, могут осуществлять операции, для которых предназначен контракт, и подтверждать их результаты. Такими операциями могут быть: перевод электронной валюты от одного владельца другому, открытое или закрытое голосование, получение дивидендов и практически любые другие операции.ОСНОВНЫЕ ВЕХИБЮДЖЕТ ICO

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