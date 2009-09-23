[pre-ICO сентябрь 2017][ICO октябрь 2017] [Bounty] UNIVERSA

Я не являюсь создателем проекта.
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Universa - это блокчейн протокол нового поколения, который имеет все шансы стать новой вехой в развитии блокчейн-индустрии. Александр Бородич, создатель Universa, поясняет почему это может случиться уже в ближайшем будущем: "Сегодня зависимость блокчейна от высокозатратного процесса майнинга напоминает зависимость стоимости золотых монет от цены на золото. Мы предлагаем новый простой и дешевый способ создания смарт-контрактов. Если изобретение биткоина можно сравнить с открытием золота, то Universa - это новый этап, который символизирует появление бумажных банкнот."
5 ключевых преимуществ Universa перед Bitcoin и Ethereum
1. Universa представляет новое поколение блокчейн-технологий
Universa изначально разрабатывалась не как криптовалюта, а как протокол для создания и управления цепочками смарт-контрактов. Благодаря этому Universa не зависит от процесса майнинга. В результате обработка всех операций на протоколе Universa происходит очень быстро и с минимальными затратами.
2. Universa в 1000 раз быстрее, чем Bitcoin
Universa не нуждается в процессе майнинга для верификации транзакций и смарт-контрактов. Отказ от майнинга открывает путь к ускорению работы сети в сотни раз. Структура Universa базируется на специальном языке смарт-контрактов, разработанной с нуля. Благодаря логично продуманной структуре и иерархии этого языка удалось достигнуть скорости в 10 000 транзакций в секунду на сетевых нодах.
3. Транзакции в системе Universa в 100 раз дешевле, чем в Bitcoin
Сегодня кажется абсолютно нелогичным платить $3.85 за микротранзакцию в несколько центов. Тем не менее, именно столько стоит перевод небольшой суммы в приоритетном порядке в сети Bitcoin. Настолько высокая стоимость обусловлена спекулятивной природой и высокой волатильностью Bitcoin. Смарт-контракты на платформе Universa позволяют снизить стоимость комиссии за перевод в сотни раз.
4. Universa абсолютно новую систему смарт-контрактов
Universa позволяет создавать цепочки смарт-контрактов под решение практически любых бизнес-задач. Они могут применяться как во внутрикорпоративных процессах, так и для создания публичных приложений. Например:
Смарт-ключ для автомобиля
Клубная карта в спа-салоны и фитнес-центры
Элементы умного дома, которые взаимодействуют друг с другом
Платежные карты для парковок и заправок
Отслеживание грузов в логистических перевозках
Уже в ближайшем будущем эти и многие другие варианты использования смарт-контрактов станут реальностью благодаря платформе Universa.
5. Universa - это настоящие "умные деньги"
Universa значительно упрощает процесс осуществления транзакций в e-commerce. Протокол делает возможным осуществлять автоматизированные платежи в любых валютах и сразу же оформлять все необходимые платежные документы с помощью смарт-контрактов. Также Universa значительно упрощает процесс получения займов в интернете, создания электронных обменных пунктов, оформления таможенных деклараций и т.п.
Нет сомнений, что Universa в скором времени станет одной из ключевых блокчейн-платформ и прочно войдет в различные сферы бизнеса. Александр Бородич не скрывает своих амбициозных планов и открыто заявляет о том, что хочет привлечь на ICO не менее $100 млн. Сегодня Александр, который в прошлом был топ-менеджером компании Mail.ru Group, является самым активным венчурным инвестором в России и является основателем краудинвестинговой площадки Venture Club.
БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ - В ОПИСАНИИ ПРОДУКТА
Если кратко: Universa определяет формат данных и протокол для их использования. Благодаря этому становится возможным создание и использование смарт-контрактов с децентрализованной системой верификации. Причем верифицировать смарт-контракты могут как частные лица, так и организации.
Каждый смарт контракт представлен в виде надежно защищенной "капсулы", заверенной в обязательном порядке одной стороной (владельцем), и при необходимости - другими сторонами. "Капсула" содержит незашифрованную открытую часть, в ряде случаев также может содержать и зашифрованную часть, с множественным доступом. Например, владелец контракта может не иметь доступа к зашифрованной части, тогда как другие лица имеют независимый доступ.
Каждой "капсуле" присваивается индивидуальный ID, по которому Notary Cloud (децентрализованная система верификации) подтверждает или аннулирует контракт. "Капсула", получившая подтверждение в Notary Cloud, содержит смарт контракт, который может быть применим для любых целей, обозначенных в его описании.
Лица, имеющие доступ к контракту, могут осуществлять операции, для которых предназначен контракт, и подтверждать их результаты. Такими операциями могут быть: перевод электронной валюты от одного владельца другому, открытое или закрытое голосование, получение дивидендов и практически любые другие операции.
БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ -
В UNIVERSA WHITEPAPER
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