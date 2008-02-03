ГераЯ Премиум



Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 3,003 Благодарностей: 1,581 УГ: 0 КП: 0.327 подарки

Новые токены, как заработать, а не потерять

что должен знать и в чем разбираться продуманный инвестор, прежде чем инвестировать в новые токены.



Что такое ICO по сравнению с стартапом?

ICO расшифровывается, как Initial Coin Offerings – начальное размещение монет. Многие его называют «пузырем» и совсем не за то, что ICO на него похожее. А потому что размещаются начальные акции, что могут покупаться акционерами в виде цифровых монет за основную криптовалюту Bitcoin, тогда как в случае стартапа компаниям надо зарабатывать репутацию, для того чтоб поверили в первичную идею и поддержали ее деньгами. В случае с ICO для успеха чаще достаточно поддержки известного венчурного фонда и хорошей рекламы на просторе интернета.



Также весь процесс от запуска ICO до выпуска цифровых жетонов входит гораздо проще: на базе Waves или Ethereum выпускает токены, добавляя уникальный ID транзакций в блокчейн с описанием и выпускаемым количеством. Основа как вы поняли – блокчейн, а участники присоединяются с помощью смарт-контрактов, где согласовывает количество приобретаемых токенов и перечисляемых средств с кошелька. Инвестор перечисляет на кошелек деньги, взамен получает на свой кошелек новые токены.



Одним из самых первых популярных ICO проектов был DAO, и хотя его история не совсем удачно была завершена (подвергся хакерской атаке), тем не менее собранные на его основе 152 млн. долларов США, привлекли внимание инвесторов по всему миру. А как иначе, если проект планировал собрать пару миллионов долларов США, а привлекает и быстро 150. С тех пор количество ICO растет, а стандартные стартапы такого успеха не имеют, таким образом, отходя на задний план. Теперь не нужно устраивать презентации, находить биржу, иметь консультантов, контактировать с регуляторами, запускать эмиссию – деньги с рынка криптовалют никак не регулируются.



На что стоит обратить внимание





Прежде всего цель ICO, как правило, это привлечение большого количества инвесторов и не только с крупными суммами, а и с мелкими. Чем больше привлекается внимания, тем успешнее может быть любой проект, а сам лимит инвестирования уже не проблема для даже начинающего инвестора. Считается, что само ICO сейчас находится на начальной стадии развития, примерно там, где более 100 лет назад начинал свое восхождение рынок акций. Только рынок акций сейчас полноценно регулируется, тогда, как процесс Ico еще практически ни от кого не зависит, но скорость выхода проектов на рынки сейчас гораздо выше, а следовательно и ICO - более привлекательные (рост котировок в 1000% после завершения Ico – не новинка, если вспомнить о лидерах).

Но говорить о «пузыре», а о нем неизменно повторяются в сети, преждевременно, так как интерес на данный момент как у крупных инвесторов, так и у мелких есть. С усилением попыток регулировать ICO может начаться привлечение средств от банков, фондов и государств, которые сейчас очень осторожны в выборе своих предпочтений. И как раз мелким инвесторам лучше следить за вливаниями крупных денег, они, как правило, лучше оценивают степень возможного мошенничества. Но конечно и тут нельзя на 100% перестраховаться.



Но что необходимо для того, чтоб ICO признали во всем мире – шаги что нужно сделать:



- разработать реестры прав собственности на основе блокчейн – это в свою очередь должно укрепить интерес инвесторов и уверит их в надежности проекта.

- ICO можно использовать как для обслуживания информации в мире: авторское право, объекты интеллектуальной собственности и прочие не стандартные продукты.

- полноценно использовать смарт-контракты при запуске ICO – позволит уменьшить манипуляции спекулянтов на рынке.

- стремиться к регулированию, а не бежать от него (минимум аудиторская отчетность).

- стремление лидирующих ICO к юридической прозрачности, а также наличие разрешения для размещения среди инвесторов в США (соблюдение SATF, что позволяет присоединиться аккредитованным инвесторам).



ICO двигающиеся именно в этом направлении могут подогревать интерес инвесторов и иметь большой потенциал в росте по стоимости токенов.



А простым инвесторам стоит обратить свое внимание на инструменты фильтрации всех новых ICO:



- частные рейтинговые агентства, что выступают уже как формирование стандарта качественной проверки (например, ICORating.com, ICOBench.com);



- обращать внимание на мнение регуляторов, например SEC, и заявления о проблемности некоторых токенов;



- желательное использование Civic и IDNow.eu, как идентификацию инвесторов;



- отсутствие проекта в базе проблемных и мошеннических проектов Etherscamdb.info, отзывы на Bitcointalk, где проходит борьба с ложной рекламой.



Теперь инвесторы становятся более осмотрительными и проходит то время, когда проекты, что не соответствуют критериям отбора, могут собирать большие суммы, а начинает работать мощная фильтрация всех недобросовестных проектов. Нам же нужно шагать в ногу со временем и учиться правильно распределять свои инвестиции.

Всем успехов в начинаниях!





Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

https://text.ru/spelling/59ca0dafb5348 Популярность новых ICO растет, но инвесторы все больше озадачены именно вопросом как угадать, что выбранные токены будут прибыльными, а не убыточными. Доверять ли ново созданным компаниям и инвестировать в них деньги или все же наблюдать со стороны? Доходность новых токенов многим нравится, но сдерживает огромный риск таких инвестиций, а также рост мошенничества в этой облегченной версии привлечения средств. ICO-инвестиции более удобны, чем стартап-инвестиции, и прибыль могут принести больше. Но как отличить перспективный зарождающийся проект от мошеннического или от обычного «пузыря» на ранней стадии? Этим вопросом задаются многие инвесторы. Но не буду вас мучить критериями отбора, их уже собрано в других статьях приличное количество. Просто предлагаю обсудить некоторые моменты,ICO расшифровывается, как. Многие его называют «пузырем» и совсем не за то, что ICO на него похожее. А потому что размещаются начальные акции, что могут покупаться акционерами в виде цифровых монет за основную криптовалюту Bitcoin, тогда как в случае стартапа компаниям надо зарабатывать репутацию, для того чтоб поверили в первичную идею и поддержали ее деньгами. В случае с ICO для успеха чаще достаточно поддержки известного венчурного фонда и хорошей рекламы на просторе интернета.на базе Waves или Ethereum выпускает токены, добавляя уникальный ID транзакций в блокчейн с описанием и выпускаемым количеством. Основа как вы поняли – блокчейн, а участники присоединяются с помощью смарт-контрактов, где согласовывает количество приобретаемых токенов и перечисляемых средств с кошелька. Инвестор перечисляет на кошелек деньги, взамен получает на свой кошелек новые токены.Одним из самых первых популярных ICO проектов был, и хотя его история не совсем удачно была завершена (подвергся хакерской атаке), тем не менее собранные на его основе 152 млн. долларов США, привлекли внимание инвесторов по всему миру. А как иначе, если проект планировал собрать пару миллионов долларов США, а привлекает и быстро 150. С тех пор количество ICO растет, а стандартные стартапы такого успеха не имеют, таким образом, отходя на задний план. Теперь не нужно устраивать презентации, находить биржу, иметь консультантов, контактировать с регуляторами, запускать эмиссию – деньги с рынка криптовалют никак не регулируются.Прежде всего цель ICO, как правило, это привлечение большого количества инвесторов и не только с крупными суммами, а и с мелкими.а сам лимит инвестирования уже не проблема для даже начинающего инвестора. Считается, что само ICO сейчас находится на начальной стадии развития, примерно там, где более 100 лет назад начинал свое восхождение рынок акций. Только рынок акций сейчас полноценно регулируется, тогда, как процесс Ico еще практически ни от кого не зависит, но скорость выхода проектов на рынки сейчас гораздо выше, а следовательно и ICO - более привлекательные (рост котировок в 1000% после завершения Ico – не новинка, если вспомнить о лидерах).Но говорить о «пузыре», а о нем неизменно повторяются в сети, преждевременно, так как интерес на данный момент как у крупных инвесторов, так и у мелких есть. С усилением попыток регулировать ICO может начаться привлечение средств от банков, фондов и государств, которые сейчас очень осторожны в выборе своих предпочтений. И как раз мелким инвесторам лучше следить за вливаниями крупных денег, они, как правило, лучше оценивают степень возможного мошенничества. Но конечно и тут нельзя на 100% перестраховаться.Но что необходимо для того,– это в свою очередь должно укрепить интерес инвесторов и уверит их в надежности проекта.- ICO можно использовать как для обслуживания информации в мире: авторское право, объекты интеллектуальной собственности и прочие не стандартные продукты.– позволит уменьшить манипуляции спекулянтов на рынке., а не бежать от него (минимум аудиторская отчетность)., а также наличие разрешения для размещения среди инвесторов в США (соблюдение SATF, что позволяет присоединиться аккредитованным инвесторам).ICO двигающиеся именно в этом направлении могут подогревать интерес инвесторов и иметь большой потенциал в росте по стоимости токенов.- частные рейтинговые агентства, что выступают уже как формирование стандарта качественной проверки (например, ICORating.com, ICOBench.com);- обращать внимание на мнение регуляторов, например SEC, и заявления о проблемности некоторых токенов;- желательное использование Civic и IDNow.eu, как идентификацию инвесторов;- отсутствие проекта в базе проблемных и мошеннических проектов Etherscamdb.info, отзывы на Bitcointalk, где проходит борьба с ложной рекламой.Теперь инвесторы становятся более осмотрительными и проходит то время, когда проекты, что не соответствуют критериям отбора, могут собирать большие суммы, аВсем успехов в начинаниях!

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