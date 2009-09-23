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[pre-ICO 27.09-04.10.2017] [ICO 10.10-07.11.2017] [BOUNTY] WORDCOIN

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[pre-ICO 27.09-04.10.2017] [ICO 10.10-07.11.2017] [BOUNTY] WORDCOIN
Я не являюсь создателем проекта.

https://wordcoin.io/ru
https://wordcoin.io/wp/WP_WORDCOIN_Russian.pdf
https://www.facebook.com/wordcoin.io/
https://twitter.com/wordcoin_io
https://t.me/wordcoin
https://vk.com/wordcoin
https://www.youtube.com/channel/UC_f...nFUPVrQ9f-kptw
https://github.com/WORDCOIN
https://www.reddit.com/user/wordcoin/
https://join.slack.com/t/wordcoin/sh...MmVhNGE2NTJlYg







Если ИСО соберет 80% или $16,000,000 то баунти пул увеличится вдвое с 500,000 (5%) Wordcoins до 1,000,000 (10%) Wordcoins.
__________________
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