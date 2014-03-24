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Bittrex и корейская Kakao запустят новую криптобиржу UPbit

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Bittrex и корейская Kakao запустят новую криптобиржу UPbit
Южнокорейская интернет-компания Kakao в партнерстве с популярной американской криптобиржей Bittrex откроют в октябре новую торговую платформу UPbit. Об этом сообщает CryptoNinjas.

Компания Kakao является разработчиком популярного мессенджера, который установлен у 95% южнокорейских пользователей смартфонов. Пользователи приложения получат простой и удобный доступ к новой бирже.

На веб-сайте новой биржи уже доступна возможность регистрации. Корейская биржа будет использовать технологии, разработанные Bittrex. По словам представителей компаний, в листинге новой криптобиржи будет представлено не менее ста различных криптоактивов.

Вопросами безопасности кошельков займется известная блокчейн-компания BitGo.

Ранее ForkLog сообщал, что китайские криптотрейдеры начали массово переходить на рынки Японии и Южной Кореи в связи с ограничительной политикой китайских властей.

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