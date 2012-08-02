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BLACKROCK: Пришло время покупать акции банков

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Старый Сегодня, 12:29
#1
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BLACKROCK: Пришло время покупать акции банков
Крупнейший в мире управляющий активами фонд добавляет свой голос к оптимизму Уолл-стрит по отношению к акциям банков. Ричард Торилл, главный глобальный инвестиционный стратег Blackrock, сказал: «Банки США отставали от глобального рынка и европейских сверстников в годовом исчислении. Сейчас мы считаем, что тенденция изменилась».



Широко распространяется оптимизм по отношению к банкам, которые занимают большую часть финансового сектора. По данным Bloomberg, в четверг биржевые фондовые индексы показали самые высокие цены по отношению к медвежьим позициям с декабря 2016 года. Ожидается, что банки и финансовые учреждения станут более популярными инвестиционными целями. Обе категории не выросли настолько быстро, как ожидалось, но инвесторы ждут поворот событий благодаря нескольким другим катализаторам.

Например, наблюдается сильное расхождение между ожиданиями процентных ставок и результатами банковского сектора в конце июня. Акции банков росли даже в тот период, когда трейдеры понизили рейтинги акций, а Федеральный резерв повысил ставки. Благодаря таким движениям рынок крупнейших банков США очистился, повысив надежды инвесторов на выкуп акций и выплату дивидендов.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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