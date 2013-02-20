В Зимбабве Bitcoin торгуется около $7200.
Все больше историй связанных с гиперинфляцией появляются в последнее время. Некоторые граждане столкнувшиеся с гиперинфляцией вынуждены брать с собой в магазин рюкзаки наличных денег, чтобы купить буханку хлеба.
При такой девальвированной ситуации весьма актуальными становятся другие формы денежных средств. Зимбабве является одним из таких государств. В 2008 году гиперинфляция достигла критической точки и снова возобновила свой рост. Страна, похоже, движется к очередному всплеску гиперинфляции, и граждане обращаются к долларам и криптовалюте Bitcoin.
Bitcoin в Зимбабве.
Использование криптовалюты Bitcoin в Зимбабве выросло по экспоненте, поскольку правительство прекратило все платежи по кредитным картам и ограничило поток наличных денег в страну и из нее. Например люди, желающие приобрести автомобили вынуждены использовать криптовалюту Bitcoin для покупки авто и продавцы автомобилей с удовольствием принимают эту криптовалюту.
Во всем этом хаосе цена на криптовалюту Bitcoin на местной криптобирже BitcoinFundi
выросла до $7200 за 1BTC. Эта цифра отражает безумное желание найти способы совершения финансовых сделок в стране и общее состояние экономики, где государственные средства утратили свою эффективность.
Недавние сообщения из Венесуэлы, где гиперинфляция активно уничтожает экономику, показывает, что аналогичный рост криптовалюты Bitcoin был весьма актуальным. Граждане вынуждены обращаться к неправительственным финансовым активам для деловых целей, что само по себе приближает страны с подобной экономикой к «биткойнизации».
Перевод специально для форума MMGP
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