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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 12:15
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,570
Благодарностей: 1,120
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forexworking.biz - Forexworking
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 25.09.2017 года в 08-00 по МСК





О проекте:
Компания FOREXWORKING была официально зарегистрирована в 2017 году и начала свою деятельность в качестве игрока на международном рынке инвестиций в бинарный опцион и валюте биткоин. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что мы добились серьезных результатов и готовы поделиться им с нашими инвесторами! 100% наших инвестиций окупаются в запланированные сроки, из которых 70% - до запланированного времени. 92% наших инвестиционных проектов принесли большую прибыль, чем планировалось.

Чтобы полностью исключить возможные риски, мы использовали традиционные инвестиционные технологии, дополнив их собственными разработками и неоднократно проверив практике. Слаженная работа команды специалистов на уровне экспертов, ответственный подход к инвестициям, четкое планирование, семантическое ядро - это то, что обеспечило надежную основу для успеха FOREXWORKING.

Сейчас ситуация на международном экономическом рынке является особенно благоприятной для инвестирования в драгоценные металлы. Присоединяйтесь к сообществу успешных инвесторов прямо сейчас и зарабатывайте на рынке драгоценных металлов вместе с нами! Мы будем сохранять и приумножать ваши деньги!

Маркетинг:


Инвестиционный план:
10-500000 руб 0.03% в час на 72 часа (итого 129%)
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Qiwi, Яндекс деньги
Вывод денег доступен на любую платёжную систему, в не зависимости от того, через что вы или ваш реферал сделали вклад
Выплаты инстант
Минимальный вклад 10 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 8%-2%-1% от вклада
При реинвесте с баланса партнёрское вознаграждение не начисляется

Контакты администрации:
Почта: support@forexworking.biz
Группа вк: https://vk.com/forexworking
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете forexworking.biz:


Обзор forexworking.biz - сайт платит 1 рубль каждую минуту!

Свои отзывы о forexworking.biz можете оставлять в комментариях под темой.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
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