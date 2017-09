[Pre-ICO] [Bounty] Ventureon (VNN) 26.09.17







Сайт:

Whitepaper:



Англоязычные ресурсы



Website:

Whitepaper:



Facebook:

Twitter:

Linkedin:

Telegram:

Slack:



About Hypercube, ICO and token VentureOn:

What is ICO Ventureon in Hypercube:

Business Showcase – Hypercube Ventures:



Платформа Hyperсube покрывает весь цикл инвестиций в венчурные проекты и помогает перспективным стартапам со всего мира привлекать финансирование на ранних стадиях. Мы тщательно отбираем проекты, которые размещаются на платформе, проводим Due Diligence, осуществляем менторинг и помогаем в дальнейшем развитии, что обеспечивает уверенный рост проектов и кратный рост капитала инвесторов.



В рамках проекта Ventureon мы предоставляем возможность участникам крипторынка приумножить свой капитал с помощью инвестиций в высокодоходные и масштабируемые венчурные проекты. Основной задачей модели финансирования проектов в рамках платформы Hypercube является исключение нежизнеспособных проектов, отбор компаний с максимальным потенциалом роста. Прежде чем получить допуск на платформу, проект должен пройти процедуры проверок, оценку экспертов продакт-менеджмента и юридическую экспертизу, что дает возможность частным инвесторам быть уверенным в качестве предлагаемых к инвестированию проектов, без необходимости дополнительного глубокого анализа, поскольку все эти процедуры уже проведены экспертами фонда.







Экспертиза



Эксперты Hyperсube обладают опытом успешной реализации не только стартапов, но и инвестиционных проектов в реальном секторе. Имея 20 летнюю практику, наши консультанты проводили финансирование модернизации 17 крупных предприятий. Объем проектов – более $10 млн. каждый. Мы привлекаем лучших профессионалов, которые становятся частью команды стартапа и помогают им обходить подводные камни.



Высокая доходность



Сочетание высокой доходности блокчейн рынка с перспективами лучших венчурных компаний – лидеров в своем сегменте, за которыми стоят реальные бизнес-проекты, позволяет обеспечить высокую доходность при отсутствии рисков, характерных для криптоактивов.



Диверсификация



За счет предварительной работы по отбору и формирования портфеля фонда, вы инвестируете не в отдельный проект, а в доходный и устойчивый актив, минимизируя риски потери средств при самостоятельных инвестициях.







Новая модель инвестиций в венчурные проекты



Почему лучше инвестировать с нами?



Hypercube – это первая платформа объединяющая капитал с инновациями и предоставляющая инвесторам даже с небольшими средствами возможность преумножения капитала с помощью лучших венчурных проектов.



Только лучшие проекты



Чтобы разместиться на платформе, проект должен быть одним из лучших в своей сфере. Hyperсube ежегодно проводит конкурс проектов – анализирует жизнеспособность идей, команды, изучает рынок и перспективы развития. К финансированию допускаются только те проекты, которые прошли через исследование экспертной комиссии.



Низкий порог входа



Для того чтобы участвовать в самых перспективных проектах больше не нужно быть венчурным инвестором, благодаря краудинвестингу с помощью криптовалют вы можете участвовать в развитии проектов,которые считаете перспективными даже с небольшими инвестициями.



Возможность быстрого выхода из проектов



Средний срок инвестиций в венчурные проекты 5-7 лет. Мы инвестируем проекты на самой ранней стадии, когда они показывают максимальный рост. Этот период для разных проектов длится от 1 до 3 лет.



Надежная юридическая защита инвесторов



Практикующие на международном рынке юристы, проводят всестороннюю юридическую проверку договоров и обеспечивают максимальную защиту интересов инвесторов.



Дополнительные возможности



Вы можете выйти из любого проекта и зафиксировать прибыль, продав свою долю на внутреннем аукционе.







Детали краудсейла



Сбор средств при выпуске токенов Ventureon будет использован для маркетинга и рекламы ICO Ventureon, и инвестиций в пул проектов, финансируемых Hypercube Ventures, перечень которых приведен на сайте



Наименование токена: VENTUREON

Ventureon токен: Конвертируемое обязательство

Оценка по тесту Howey: 30

Тикер: VNN

Предельный уровень: $65.000.000

Выпуск/майнинг: нет

Всего эмитировано: 4.500.000 VNN

VNN доступно для crowdsale: 3.375.000 VNN







Этапы ICO



Предпродажи по требованию – 35.715 VNN. Цель $250.000



Цена токена:

1VNN – $7

Минимальные инвестиции – $1.000



26 сентября. Открытая предпродажа - 100.000 VNN. Цель $1.000.000



Цена токена:

1 VNN – $10

Минимальные инвестиции – 1 VNN



Октябрь-ноябрь. ICO. Цель $63.785.700



Цена токена:

Первые 100.000 VNN – $13

Последующие 100.000 VNN – $17

3.039.285 VNN – $20

Минимальные инвестиции – 1 VNN



Токены VNN представляют собой конвертируемые обязательства (convertible note) о передаче держателю определенного количество долей или акций в одном (нескольких) из стартапов и проектов, входящих в пул проектов, финансируемых Hypercube Ventures. Перечень которых приведен на сайте



Обратный выкуп. Держатели токенов могут реализовать свои права требования к эмитенту, обменяв свои токены (их часть) на соответствующие доли в проектах платформы Hypercube по оценочной рыночной стоимости портфеля каждого из проектов.







Дополнительные преимущества



- проекты, обеспеченные постоянным финансированием, быстро развиваются, достигая заявленных целей быстрее конкурентов, а значит получая большую прибыль;

- инвестор может выйти из проекта в любой момент, выставив свою долю в проектах на внутренний аукцион и перераспределив инвестиции между другими перспективными, с его точки зрения, инструментами или продать токены VNN на криптобиржах;

- компания First Ventures Insurance страхует инвестиции до $25000, компенсируя 100% вложенных средств, в случае банкротства финансируемой компании;

- объединение безопасности и прозрачности технологии блокчейн, обеспечит инвесторов четкой и понятной системой контроля и мониторинга показателей развития проектов.



Таким образом, в рамках платформы Hypercube мы создаем прозрачную регулируемую экосистему, направленную на максимальное раскрытие потенциала развития и масштабирование стартапов.







Как работают финансы и почему растет VNN?



Полученные в результате проведения ICO средства распределяются по именным кошелькам каждого из проектов. Hypercube Ventures, в роли escrow, по мере наполнения кошельков, дает разрешение инициаторам проектов использовать средства и следит за их целевым использованием. При этом, количество использованных ресурсов и полученные результаты на каждом этапе финансирования – обязательные пункты отчетности проектов, которые будут опубликованы в общем доступе для всех стейкхолдеров.



Стоимость токенов привязана к стартовой цене проектов портфеля. Указанные проекты нигде более не публикуют информацию о себе и не привлекают финансирование ни в каких других фондах, кроме Hypercube Ventures. По мере их запуска и развития, рыночная стоимость проектов растет, и стоимость VNN увеличивается соответственно. Держатели VNN токенов на момент их приобретения не выступают инвесторами конкретного юридического лица, как это происходит при заключении инвестиционного договора. Более того, субъекта инвестирования на момент приобретения токенов может не существовать.



Покупая VNN токены, держатель не приобретает акций или долей в проекте/ах. Токен – ЯВЛЯЕТСЯ КОНВЕРТИРУЕМЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ИЛИ ПРАВОМ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛИ ВЕНЧУРНОГО ПРОЕКТА/ОВ, в случае успешно проведенного ICO.



Будут ли дополнительно выпускаться VNN после завершения ICO?



Фонд планирует формирование второго портфеля проектов. После проведения конкурса и оценки стоимости утвержденных проектов, будет совершена дополнительная эмиссия токенов VNN. Количество токенов будет рассчитано на момент выпуска и будет зависеть от рыночной стоимости VNN и требуемого объема финансирования.



1. VNN токен является конвертируемым обязательством (convertible note) о передаче держателю определенного количество долей или акций в одном (нескольких) из стартапов и проектов входящих в пул проектов, финансируемых Hypercube Ventures, перечень которых приведен на сайте

2. Количество и стоимость долей или акций проектов в соотношении к VNN токену, указывается в личном кабинете инвестора, на сайте Hypercube Ventures, после завершения процедуры регистрации соответствующих юридических лиц.

3. Каждый держатель VNN токенов имеет право требования обмена принадлежащих ему токенов на доли и/или акции стартапов и проектов входящих, в пул проектов Hypercube Ventures.

4. Передача долей и/или акций в обмен на токены будет производиться не ранее, чем через 6 месяцев с момента объявления официальной даты окончания ICO Hypercube Ventures.

5. Передачу долей и/или акций в обмен на токены будет производить фонд Hypercube Ventures или уполномоченный фондом партнер. Планируется, что это будет Hypercube Billing

6. Запланировано, что в случае успешного ICO, токены будут участвовать в страховой программе проекта First Venture Insurance.

7. Дополнительная эмиссия токенов будет производиться в случае принятия решения руководством фонда Hypercube Ventures о финансировании нового пула проектов и стартапов.

8. Таким образом, VNN сами по себе НЕ являются деньгами, платежным инструментом, ценной бумагой какого-либо вида, финансовым активом или товаром, а являются средством учета конвертируемых обязательств для финансирования краудинвестиновых проектов.

9. Кроме описанных выше правил, приобретения VNN токенов возможно по следующей процедуре:

9.1. Покупатель создает (либо в ходит в уже существующий) Личный кабинет на сайте

9.2. Покупатель пополняет счет в Личном кабинете на сайте

9.3. Покупатель в Личном кабинете на сайте

9.4. VNN токены переводятся Покупателю в его Личный кабинет на VNN платформе, после чего Покупатель распоряжается ими по своему усмотрению.

9.5. Обмен VNN токенов производится в порядке, предусмотренными пп. 3-5.

9.6. Стоимость VNN токенов наполняется проектами, размещенными на платформе Hypercube и регулируется биржей.

9.7. Приобретение токенов по описанной процедуре не противоречит законодательству США, в том числе положениям SEC, регулирующим вопросы эмиссии и торговли ценными бумагами.



Преимущества для держателей токенов Ventureon (VNN)



В традиционной модели венчурных инвестиций, инвестор полностью зависит от успешного развития проекта, в который инвестировал. В рамках модели Ventureon, он не только может распределить сумму инвестиций между несколькими проектами, но и продать долю на внутреннем аукционе Платформы либо на криптобиржах.



Таким образом, венчурная модель, предлагаемая Ventureon не только дает мелким инвесторам доступ в венчурную экосистему, но и предлагает модель защищенных инвестиций. Это тем более привлекательно, так как держатели токенов вкладывают средства сразу в несколько проектов, и возможные риски не только диверсифицируются, но и с лихвой компенсируются успешным развитием других проектов портфеля фонда. Фонду Hypercube Ventures принадлежит не менее 26% в каждом стартапе (что является блокирующим пакетом, позволяющим влиять на стратегические решения каждого стартапа), из которых 25% приходится на инвесторов купивших токен VNN.



Фонд Hypercube Ventures анализирует и выбирает стартапы, рост капитализации которых в течение 1-3 лет может составить не менее 10 раз.



Преимущества для финансируемых проектов и стартапов



В случае допуска на Платформу проект получает доступ к базе инвесторов, а также ряд дополнительных преимуществ:



- возможность сконцентрироваться на развитии проекта, не отвлекаясь на процесс привлечение средств;

- команду профессионалов, окружающих проект с момента запуска и до выхода;

- помощь в осуществлении юридических и бухгалтерских процедур;

- доступ к лучшим специалистам и консультантам, которые по умолчанию не доступны стартапу.







Виталий Сербуленко

- управляющий партнер, эксперт по маркетингу;

- исследования конкурентного окружения;

- исследования Customer Experience;

- бизнес-моделирование;

- проектирование стратегии и позиционирования бренда;

- маркетинговое планирование.



Антон Собор

- управляющий партнер;

- международное развитие фонда;

- маркетинговое продвижение;

- создание отдела продаж.



Дмитрий Захаров

- web-разработчик;

- разработка серверных приложений, PHP;

- проектирование баз данных;

- написание скриптов, js;

- интерактивные приложения.



Ирина Веретенникова

- Key Account Manager;

- E-mail marketing;

- SMM;

- Call-center.



Владимир Малакчи

- Public Relations;

- анализ аудитории;

- подготовка PR кампаний;

- взаимодействие с партнерами из США и Западной Европы;

- проектирование web-продвижения.



Дмитрий Гутгартс

- юрист;

- адвокат;

- корпоративное право;

- налоговое право;

- судебные процессы.



Александр Карелов

- графический & UI/UX дизайн.



Bounty-программа VentureOn



Для баунти программы VentureOn, которая предназначена для маркетинга и продвижения ICO, будет выделено 200 000 токенов с тикером VNN. Токены будут распределены в следующем процентном соотношении:



Кампания подписей и аватаров на Bitcointalk.org: 30% – 60 000 VNN;

Для статей в блогах и публикаций в медиа: 26% –52 000 VNN;

Переводы и модерация: 20% – 40 000 VNN;

Кампания в Facebook: 12% – 24 000 VNN;

Кампания в Twitter: 12% –24 000 VNN.



