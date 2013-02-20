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Государственные долги снижают рейтинги стран, но на Bitcoin это не влияет







Государственные долги снижают рейтинги государств, но на Bitcoin это не влияет.





Самый основной аргумент против цифровых валют, которым оперируют их противники заключается в том, что в отличие от классических денег они не поддерживаются государством. Как показывает статистика нескольких рейтинговых агентств, правительственная поддержка уже не такая сильная, как была ранее.



Агентством Moody's был понижен рейтинг кредитоспособности Британии с Aa1 до Aa2 на прошлой неделе. Снижение рейтинга кредитоспособности связано с ослаблением государственных финансов и сомнениям насчет планов финансовой консолидации государства. Британская национальная валюта, которая медленно шла на восстановление после объявления Брексита, стремительно снизилась после снижения рейтинга Британии. Рейтинговые агентства S&P и Fitch, снизили рейтинг кредитоспособности Британии до AA еще в прошлом году.



В 2013 году Британия впервые перенесла снижение рейтинга кредитоспособности, со стороны агентств Moody's и Fitch. До этого времени рейтинг 35 лет был на отметке ААА.



За день до того, как рейтинг кредитоспособности Британии понизило агентство Moody's, S&P снизила суверенный рейтинг КНР с AA до A+. По информации S&P, продолжительный рост рынка кредитов в самой КНР повысил ее финансовый риск. Ирония заключается в том, что КНР приняла меры против кампаний ICO и обмена криптовалютами незадолго до того, как ее рейтинг был понижен.



Хотя суверенные рейтинги Америки и Японии за последнее время не понижались, этот тренд все равно является негативным. Рейтинг Америки был снижен S&P от AAA до AA + в 2011 году. И это в то время, когда рейтинг AAA был устойчив на протяжении 70 лет. Поскольку доллар является главной резервной валютой мира, рейтинг властей Америки имеет большое значение на мировом рынке финансов. В то время как госдолг Америки недавно превысил отметку в 20 триллионов долларов, кредитоспособность государства, скорее всего не улучшится в ближайшем будущем. Япония, последней раз получала оценку Aaa от Moody's аж в 2009 году и за последние 8 лет агентство несколько раз понизило ее рейтинги. На данный момент Япония имеет оценку А1/А+ от Moody's и S&P соответственно.



Классические деньги получают свою пользу от государственной поддержки. Когда изначально валюты имели поддержку золотым запасом, власти стран во всем мире считали, что это ограничивает их способность печатать валюту, и с некоторых пор государства отказались от поддержки "золотым стандартом". На данный момент американский доллар, как и всякая валюта, полностью поддерживается «полной верой и кредитом» государства. И очевидно, что эти «вера и кредит» - это не та поддержка, которая была ранее.



Неправильная политика властей может привести к стремительному обесцениванию стоимости национальной валюты. К счастью, криптовалюта Bitcoin поддерживается математикой и ничем другим.







Перевод специально для форума MMGP.



Самый основной аргумент против цифровых валют, которым оперируют их противники заключается в том, что в отличие от классических денег они не поддерживаются государством. Как показывает статистика нескольких рейтинговых агентств, правительственная поддержка уже не такая сильная, как была ранее.Агентством Moody's был понижен рейтинг кредитоспособности Британии с Aa1 до Aa2 на прошлой неделе. Снижение рейтинга кредитоспособности связано с ослаблением государственных финансов и сомнениям насчет планов финансовой консолидации государства. Британская национальная валюта, которая медленно шла на восстановление после объявления Брексита, стремительно снизилась после снижения рейтинга Британии. Рейтинговые агентства S&P и Fitch, снизили рейтинг кредитоспособности Британии до AA еще в прошлом году.В 2013 году Британия впервые перенесла снижение рейтинга кредитоспособности, со стороны агентств Moody's и Fitch. До этого времени рейтинг 35 лет был на отметке ААА.За день до того, как рейтинг кредитоспособности Британии понизило агентство Moody's, S&P снизила суверенный рейтинг КНР с AA до A+. По информации S&P, продолжительный рост рынка кредитов в самой КНР повысил ее финансовый риск. Ирония заключается в том, что КНР приняла меры против кампаний ICO и обмена криптовалютами незадолго до того, как ее рейтинг был понижен.Хотя суверенные рейтинги Америки и Японии за последнее время не понижались, этот тренд все равно является негативным. Рейтинг Америки был снижен S&P от AAA до AA + в 2011 году. И это в то время, когда рейтинг AAA был устойчив на протяжении 70 лет. Поскольку доллар является главной резервной валютой мира, рейтинг властей Америки имеет большое значение на мировом рынке финансов. В то время как госдолг Америки недавно превысил отметку в 20 триллионов долларов, кредитоспособность государства, скорее всего не улучшится в ближайшем будущем. Япония, последней раз получала оценку Aaa от Moody's аж в 2009 году и за последние 8 лет агентство несколько раз понизило ее рейтинги. На данный момент Япония имеет оценку А1/А+ от Moody's и S&P соответственно.Классические деньги получают свою пользу от государственной поддержки. Когда изначально валюты имели поддержку золотым запасом, власти стран во всем мире считали, что это ограничивает их способность печатать валюту, и с некоторых пор государства отказались от поддержки "золотым стандартом". На данный момент американский доллар, как и всякая валюта, полностью поддерживается «полной верой и кредитом» государства. И очевидно, что эти «вера и кредит» - это не та поддержка, которая была ранее.Неправильная политика властей может привести к стремительному обесцениванию стоимости национальной валюты. К счастью, криптовалюта Bitcoin поддерживается математикой и ничем другим.

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