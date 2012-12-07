[pre-ICO][BOUNTY] DOVU 3.10.17-17.10.17

Старт 3.10.17
Финиш 17.10.17
ЭКОСИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ DOVU
Платформа DOVU состоит из следующих компонентов: протокола DOVU (детализация обмена данными и атрибуции стоимости), токена DOV (для платежей внутри платформы) и DOVU API Marketplace (первый dApp, разработанный DOVU).
Протокол DOVU является открытым исходным кодом и облегчает разработку связанных с мобильностью dApps. Основанный на Ethereum, токен DOV используется для транзакций внутри этих dApps.
DOVU создает уникальную и пробивную круговую экономику для сектора транспорта и мобильности, создавая беспрецедентный обмен стоимостью между обычными потребителями и теми, которые извлекают выгоду из их данных.
Протокол DOVU позволяет владельцам данных (отдельным лицам, организациям, устройствам IoT - любому источнику данных) управлять доступом к совместно используемым данным, получая при этом ценность использования этих данных в виде DOV Tokens. Эти токены затем возвращаются в экосистему посредством транзакций, связанных с мобильностью, которые компенсируют стоимость автомобиля, топливо для этого автомобиля, оплачивают рейс или простые поездки на автобусе.
Blockchain и смарт-контракты выступают в качестве моста между отдельными лицами и организациями для обмена и передачи данных.
Токен DOV является центральным элементом экосистемы. Это единица ценности, которая позволяет создать эту новую круговую экономику, связывающую потребителей с поставщиками данных (и наоборот), а также вознаграждать за обмен данными.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Инвесторы на пресейле получают + 20% токенов.
https://dovu.io/presale
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