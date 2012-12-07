Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,903 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

[pre-ICO][BOUNTY] DOVU 3.10.17-17.10.17

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:48
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 5,225
Благодарностей: 3,196
УГ: 59
КП: 0.516
подарки
[pre-ICO][BOUNTY] DOVU 3.10.17-17.10.17

Старт 3.10.17
Финиш 17.10.17

ЭКОСИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ DOVU

Платформа DOVU состоит из следующих компонентов: протокола DOVU (детализация обмена данными и атрибуции стоимости), токена DOV (для платежей внутри платформы) и DOVU API Marketplace (первый dApp, разработанный DOVU).

Протокол DOVU является открытым исходным кодом и облегчает разработку связанных с мобильностью dApps. Основанный на Ethereum, токен DOV используется для транзакций внутри этих dApps.

DOVU создает уникальную и пробивную круговую экономику для сектора транспорта и мобильности, создавая беспрецедентный обмен стоимостью между обычными потребителями и теми, которые извлекают выгоду из их данных.

Протокол DOVU позволяет владельцам данных (отдельным лицам, организациям, устройствам IoT - любому источнику данных) управлять доступом к совместно используемым данным, получая при этом ценность использования этих данных в виде DOV Tokens. Эти токены затем возвращаются в экосистему посредством транзакций, связанных с мобильностью, которые компенсируют стоимость автомобиля, топливо для этого автомобиля, оплачивают рейс или простые поездки на автобусе.

Blockchain и смарт-контракты выступают в качестве моста между отдельными лицами и организациями для обмена и передачи данных.

Токен DOV является центральным элементом экосистемы. Это единица ценности, которая позволяет создать эту новую круговую экономику, связывающую потребителей с поставщиками данных (и наоборот), а также вознаграждать за обмен данными.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ



Инвесторы на пресейле получают + 20% токенов.


https://dovu.io/presale
https://www.facebook.com/DOVUglobal/
https://twitter.com/dovuapi
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь:)
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥🔔Лучший хостинг РУНЕТА🔔
BiziAlen вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[ICO][BOUNTY] - Rhea 2.10.17-30.10.17 BiziAlen ICO 0 Сегодня 11:21
[ICO] [BOUNTY] REX 31.07.2017 Jeff Jeff Завершенные и отмененные ICO 1 22.09.2017 02:04
[Pre-ICO][BOUNTY]Last Will 03.08 – 17.08.2017 kislov ICO 1 05.08.2017 23:45
bounty-invest - bounty-invest.com tigr Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 47 07.12.2012 14:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Svetlya4ok
Выпуск домашнего человекоподобного робота Alpha 2
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Anglijsk
Hourpaid Limited-hourpaid.com
От Anglijsk в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
как амстердамцу вебмань мне переслать
От Batyrbek в разделе «WebMoney»
Аватар allegroman
Imodos Limited - imodos.com
От allegroman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар OPLOTT
В России снова могут начать продавать алкоголь на АЗС
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Екатерина Фечина
Forex.EE - forex.ee
От Екатерина Фечина в разделе «Каталог Брокеров на Форекс»
.     
Пользователей
423,903
Тем
490,583
Сообщений
12,228,548

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram