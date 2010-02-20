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Тема для бронирования новых тем в разделе ICO
| Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Сегодня, 11:10
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Сегодня, 10:17
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#1
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Модератор
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 3,801
Благодарностей: 3,259
УГ: 6
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Тема для бронирования новых тем в разделе ICO
В данной теме можно забронировать создание темы о проекте, который еще не добавлен на форум.
Бронировать можно по 1 теме.
Написать тему необходимо в течении 12 часов с момента бронирования.
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Сегодня, 11:05
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#2
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elbrusinvest.ru
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,790
Благодарностей: 1,656
УГ: 39
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Re: Тема для бронирования новых тем в разделе ICO
[Pre-ICO/ICO] Cypher Mobile
1/10/17 - 27/10/17
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Сегодня, 11:10
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