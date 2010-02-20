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Тема для бронирования новых тем в разделе ICO

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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Старый Сегодня, 10:17
#1
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Имя: Дмитрий
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Тема для бронирования новых тем в разделе ICO
В данной теме можно забронировать создание темы о проекте, который еще не добавлен на форум.
Бронировать можно по 1 теме.
Написать тему необходимо в течении 12 часов с момента бронирования.
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Alcest (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:05
#2
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Имя: Станислав
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Re: Тема для бронирования новых тем в разделе ICO
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