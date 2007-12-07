Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 423,895 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Лайки в соцсетях решат, даст ли вам кредит Сбербанк

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Реклама: Ждали ICO с гарантией прибыли? Первый токенсейл работающего бизнеса!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:07
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,877
Благодарностей: 6,479
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Лайки в соцсетях решат, даст ли вам кредит Сбербанк
Сбербанк в 2018 году планирует запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям на основе разработки доцента Стэнфордского университета Михаила Косински.

Старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что сейчас действует пилотный проект по психологическому скорингу, в котором участвует «ограниченная выборка» клиентов, давших на это свое согласие.
Цитата:
«Идеальный вариант – что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть»
– пояснил он, пишет Интерфакс.

Михаил Косински создал технологию сбора психометрических данных с помощью активности любого пользователя соцсетей. Кроме определения психотипа, анализируя большие данные, ученые добились определенного успеха в том, чтобы прогнозировать поведение человека.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!


Компенсируем потери по спреду >>
Для тех, кто просто торгует >>
EToro создаст криптовалютный инвестиционный фонд
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВТБ24 даст в кредит 50 млн рублей стартапу PimPay OPLOTT Новости в банковской сфере и страховании 0 11.02.2017 12:37
Сбербанк даст «Мегафону» 35 млрд рублей на покупку Mail.ru Group Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 09.02.2017 22:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Ощадбанк временно ограничит функционал «Ощад 24/7»
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Павел Булинин
Инвестиции на расширение частной пивоварни "Craft"
От Павел Булинин в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар werop
ключ для KIS
От werop в разделе «Софт»
Аватар sum iskorka
Летняя космическая школа
От sum iskorka в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватар bizneser
Китайская металлургическая компания реализует инвестпроекты на $1,21 млрд
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Как работать на linkum через ютуб канал
От mashinist6409 в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
.     
Пользователей
423,895
Тем
490,560
Сообщений
12,228,035

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram