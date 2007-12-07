Лайки в соцсетях решат, даст ли вам кредит Сбербанк

Сбербанк в 2018 году планирует запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям на основе разработки доцента Стэнфордского университета Михаила Косински.
Старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что сейчас действует пилотный проект по психологическому скорингу, в котором участвует «ограниченная выборка» клиентов, давших на это свое согласие.
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«Идеальный вариант – что лицо, телефон, чтобы мы поняли кто, все следы, все источники, чтобы стало понятно, что это за человек, и если он лайкает тюремные четки и “Владимирский централ”, то навряд ли ему надо сразу одобрять кредит, скорее всего, еще раз надо что-нибудь посмотреть»
– пояснил он, пишет Интерфакс.
Михаил Косински создал технологию сбора психометрических данных с помощью активности любого пользователя соцсетей. Кроме определения психотипа, анализируя большие данные, ученые добились определенного успеха в том, чтобы прогнозировать поведение человека.
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