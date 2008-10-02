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Сервис платёжных ссылок - paylink.webmoney.ru

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Webmoney Форум. Все о платежной системе Webmoney
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Обмен PM, EgoPay, BitCoin, LiteCoin, OKPAY, Z-Payment
Важная информация
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,662
Благодарностей: 16,956
Записей в блоге: 54
УГ: 17
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награды Волшебный горшочек 
Сервис платёжных ссылок - paylink.webmoney.ru


Платежные ссылки для оплаты товаров и услуг - http://paylink.webmoney.ru/
  1. Укажите сумму и получите ссылку для оплаты.
  2. Отправьте ссылку плательщику удобным для Вас способом: Email, ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, Viber, SMS, Skype и др.
  3. Получателю остается перейти по ссылке и выбрать удобный способ оплаты: WebMoney, кредитная карта или биткойн.
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Метки
paylink, webmoney, платёжная ссылка, платёжные ссылки
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