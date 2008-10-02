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Сегодня, 11:10
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Сегодня, 09:51
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#1
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,662
Благодарностей: 16,956
УГ: 17
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Сервис платёжных ссылок - paylink.webmoney.ru
Платежные ссылки для оплаты товаров и услуг - http://paylink.webmoney.ru/
- Укажите сумму и получите ссылку для оплаты.
- Отправьте ссылку плательщику удобным для Вас способом: Email, ВКонтакте, Facebook, WhatsApp, Viber, SMS, Skype и др.
- Получателю остается перейти по ссылке и выбрать удобный способ оплаты: WebMoney, кредитная карта или биткойн.
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Сегодня, 11:10
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