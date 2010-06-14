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WMID 926670495865 - приём лимитов доверия

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Обсуждение высокодоходных кредитных инструментов, основанных на приеме лимитов доверия Webmoney. До ~10% чистой прибыли в месяц. Все, что выше - под большим вопросом!
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 19,661
Благодарностей: 16,956
Записей в блоге: 54
УГ: 17
подарки
награды Волшебный горшочек 
WMID 926670495865 - приём лимитов доверия
Информация взята из DEPT-Сервиса для ознакомления и обсуждения



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WMID 527645993386 926670495865

BL: 222 (текущий:)

TL: 372 (текущий: )

Претензии / Отзывы / Иски:
Персональный аттестат

после первой регистрации прошло: 7 лет и 11 месяцев
Фамилия: Черко
Имя: Алексей

Web-сайт: http://free-kupony.ru
Web-сайт: http://kreditny-pomoschnik.ru
Web-сайт: http://pripoya.net

Сумма: 20.00 - 500.00 WMZ
Срок: 20 - 360 дней
Ставка: 0.2000 % в день
Порядок возврата: в конце срока

Цель: Оплата обучения. Оборотные средства

Другие WM-идентификаторы: WMID 255370463724 WMID 257370809954


текущий объем долга: 1157.17 WMZ и 0.00 WMС

Правила оформления скринов
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