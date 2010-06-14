WMID 926670495865 - приём лимитов доверия

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WMID 527645993386 926670495865
BL: 222 (текущий:
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TL: 372 (текущий:
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Претензии / Отзывы / Иски:
Персональный аттестат
после первой регистрации прошло: 7 лет и 11 месяцев
Фамилия: Черко
Имя: Алексей
Web-сайт: http://free-kupony.ru
Web-сайт: http://kreditny-pomoschnik.ru
Web-сайт: http://pripoya.net
Сумма: 20.00 - 500.00 WMZ
Срок: 20 - 360 дней
Ставка: 0.2000 % в день
Порядок возврата: в конце срока
Цель: Оплата обучения. Оборотные средства
Другие WM-идентификаторы: WMID 255370463724 WMID 257370809954
текущий объем долга: 1157.17 WMZ
и 0.00 WMС
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