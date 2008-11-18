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iPhone 8 проверили на прочность: видео, как он разбивается

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iPhone 8 проверили на прочность: видео, как он разбивается
В пятницу, 22 сентября, в странах так называемой первой волны стартовали продажи смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus, которые отличаются также от своих предшественников стеклянным корпусом.

С началом продаж видеоблогеры из разных уголков мира стали тестировать устройство на прочность, как новинки Apple ведут себя при падении.

Тест на падение

Популярный видеоблогер JerryRigEverything сравнивал последствия падения двух устройств: одного в защитном чехле, а второго - без защиты. Первые два с теста с небольшой высотой почти не повредили смартфоны, однако при ударе об асфальт с высоты головы человека у iPhone 8 без кейса треснул экран.


Блогеры канала PhoneBuff протестировали также недавно вышедший Note 8 от Samsung и iPhone 8 Plus. С помощью специального оборудования для дроп-тестов смартфоны бросали плашмя на экран и заднюю панель. В этом состязании уступил iPhone.


Царапины

Протестировав новинки Apple на падения, блогеры из EverythingApplePro при помощи инструментов с насадками разного уровня жесткости выяснили, что новые смартфоны действительно меньше поддаются царапинам. Стекло нового iPhone 8 сумел повредить только топаз.


Тест на сгиб

Впервые о проблеме гнущихся в карманах и сумках смартфонов компании заявили еще в 2014 году. Тесты показывают, что даже два поколения спустя проблема сохранилась, однако определенно лучше себя в этой ситуации показывает iPhone 8.


Утопление

Блогер Джонатан Моррисон погрузил iPhone 8 и Galaxy S8 в общественный фонтан с ледяной водой на целый час. Удивительно, однако смартфоны действительно выжили.


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