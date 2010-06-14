НБУ учил финансовой грамотности одесситов

Более тысячи одесситов разных возрастов приняли участие в региональных мероприятиях проекта "Дни финансовой грамотности", организованных Национальным банком совместно с Агентством США по международному развитию USAID в рамках проекта "Трансформация финансового сектора в Украине" и международной платежной системой Visa.
Дни финансовой грамотности - это первый масштабный региональный проект по финансовой грамотности, который включил в себя:
- 23 часов тренингов и лекций о валютном регулировании в Украине, cashless-расчеты при проезде в общественном транспорте, потребительское кредитование, способы инвестирования в Украине, процесс вывода с рынка банков-банкротов, систему гарантирования вкладов, региональное экономическое развитие, регулирование деятельности банков и т.д. ;
- 40 экскурсий, прошедших в отдельно обустроенной выездной выставке Музея денег Национального банка и интерактивной зоной Сashless компании Visa;
- 10 интерактивных воркшопов, на которых посетители повышали уровень финансовой осведомленности;
- презентацию результатов всеукраинского исследования уровня финансовой осведомленности по 2016 - 2017 годы от проекта Агентства США по международному развитию USAID "Трансформация финансового сектора в Украине";
- встреча заместителей Председателя Национального банка Романа Борисенко и Олега Чури с компаниями - членами Южно офиса Европейской бизнес-ассоциации;
- 12 ведущих спикеров, которые общались с разными возрастными аудиториями на тему финансовой реформы, решений и политик регулятора от валютной либерализации в современных вызовов, стоящих сейчас перед монетарной политикой государства.
Как отметил заместитель председателя Национального банка Украины Роман Борисенко проект "Дни финансовой грамотности" в Одессе получил положительные оценки и отзывы участников, посетителей, СМИ и вызвал большой резонанс среди общественности.
"Национальный банк Украины систематически проводит в столице нашего государства различные мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности украинский. Но мы решили расширить географию наших встреч и предложили одесситам значительно большее количество мероприятий, в частности со школьниками и молодежью, и втрое больше екскурсийˮ, - подчеркнул он.
Комментируя итоги проекта в Одессе, Роман Борисенко подчеркнул, что "Национальный банк уже более 5 лет активно участвует в инициативах по финансовой осведомленности. Это соответствует традициям ведущих национальных банков стран мира. Сейчас настало время приумножить наши усилия, потому Национальный банк Украины берет на себя лидерство и координацию проекта "Повышение уровня финансовой грамотности населения Украины".
По материалам НБУ
Очень правильное и полезное начинание.