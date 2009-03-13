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ILIVION.COM - майнинговая платформа. Гарантированный заработок 2-3% в сутки!

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 07:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 13.03.2009
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
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ILIVION.COM - майнинговая платформа. Гарантированный заработок 2-3% в сутки!
День добрый. Хотел бы с вами поделиться своими впечатлениями о майнинговой платформе ILIVION.
Я новичек в мире майнинга. Знаю об этом очень мало и ничего в этом практически не понимаю.
2 дня назад, бродя по просторам интернета, случайно наткнулся на статью о майнинге и о способах заработка в этой кухне. Стало очень интересно и заманчиво. Я сразу же начал искать подходящие платформы, которые занимаются непосредственно майнингом. Нашел, честно говоря не мало... но громко сказанные обещания о 200% прибыли с инвестиций как то не внушили мне доверия, уж как то подозрительно все это...
И вот спустя нескольких часов интенсивных поисков я нашел то, что мне нужно!
Ребята не обещают золотых гор через месяц после инвестирования! 2-3% в сутки это, я думаю более чем приемлемо. К тому же есть возможность работать с несколькими криптовалютами и также USD.
Присутствует система уровней - чем больше инвестируешь, тем больший процент капает, но не более 3%.
Вывод средств при достижении минималки: 0.001 BTC, 0.1 LTC, 1000 DOGE или 1$.
В общем решил попробовать.
24.09.2017 сделал депозит на сумму 500 рублей - это 9$ с копейками... Не стал класть большую сумму, просто хотел проверить как это все дело работает.. Купил мощностя на 900 Gh/s. Сразу же меня перекинули с 0 уровня на 2-й и процент дохода увеличился с 2% до 2.2%, мелочь, а приятно.
Отсчет пошел! Прошло 2 дня и с моих 9$ уже накапало 0,5$. Скриншот прилагается. Подожду еще пару деньков, чтобы накопить минималку для вывода в 1$ и по возможности сразу же выложу в этой теме отчет!

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Последний раз редактировалось megand; Сегодня в 07:27.
megand вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:09
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