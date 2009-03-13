ILIVION.COM - майнинговая платформа. Гарантированный заработок 2-3% в сутки!

День добрый. Хотел бы с вами поделиться своими впечатлениями о майнинговой платформе ILIVION.
Я новичек в мире майнинга. Знаю об этом очень мало и ничего в этом практически не понимаю.
2 дня назад, бродя по просторам интернета, случайно наткнулся на статью о майнинге и о способах заработка в этой кухне. Стало очень интересно и заманчиво. Я сразу же начал искать подходящие платформы, которые занимаются непосредственно майнингом. Нашел, честно говоря не мало... но громко сказанные обещания о 200% прибыли с инвестиций как то не внушили мне доверия, уж как то подозрительно все это...
И вот спустя нескольких часов интенсивных поисков я нашел то, что мне нужно!
Ребята не обещают золотых гор через месяц после инвестирования! 2-3% в сутки это, я думаю более чем приемлемо. К тому же есть возможность работать с несколькими криптовалютами и также USD.
Присутствует система уровней - чем больше инвестируешь, тем больший процент капает, но не более 3%.
Вывод средств при достижении минималки: 0.001 BTC, 0.1 LTC, 1000 DOGE или 1$.
В общем решил попробовать.
24.09.2017 сделал депозит на сумму 500 рублей - это 9$ с копейками... Не стал класть большую сумму, просто хотел проверить как это все дело работает.. Купил мощностя на 900 Gh/s. Сразу же меня перекинули с 0 уровня на 2-й и процент дохода увеличился с 2% до 2.2%, мелочь, а приятно.
Отсчет пошел! Прошло 2 дня и с моих 9$ уже накапало 0,5$. Скриншот прилагается. Подожду еще пару деньков, чтобы накопить минималку для вывода в 1$ и по возможности сразу же выложу в этой теме отчет!
Сслыка для регистрации