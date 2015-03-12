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SmartBambr - Хайпы: дневник новичка

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Делимся личным опытом заработка в сети, регулярно ведем учет своих инвестиций и пошагово комментируем формирование собственного инвестиционного портфеля.
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Старый Сегодня, 03:37
#1
Интересующийся
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.09.2017
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
SmartBambr - Хайпы: дневник новичка

По данным признанных экспертов Лисы А. и Кота Б. примерно такое дерево вырастет из каждых вложенных в хайпы 5 золотых монет.


В августе 2017 года в одном из лениво пролистываемых телеграмм-каналов наткнулся на прочувствованную статью, ярко повествующую про хайпы - как это ужасно и отвратительно, какой это циничный и беспринципный обман. Не знаю, какой цели пытался достичь автор, но меня он заинтриговал.
Полез рыть в интернете, заинтересовался - и понял, что хочу ЭТО попробовать, благо, были деньги, которые не очень жалко потратить.

Зачем этот дневник


Сразу оговорюсь, да простят меня профессионалы в этом деле, что в настоящее время я не воспринимаю хайпы, как способ заработка, и уж тем более, как инвестиции. Для меня это - разновидность азартной игры.

Рамки поставил следующие: даю сам себе две попытки. Первая уже в процессе, на нее было выделено 35000 руб (порядка $600). Вторая начнется, когда (если) сумма депозитов упадет ниже $150. Надеюсь, этого не понадобится, но понимаю, что вероятность такого исхода, мягко скажем, ненулевая - хотя бы в силу моей неопытности.

Поначалу вложения были довольно бессистемными, да еще и без учета и контроля. Но я успел уже познакомиться со скамом, были и проекты, из которых вышел в плюсе. Через некоторое время стало понятно, что если жестко не контролировать прибыль и убытки, то очень скоро первая попытка сойдет на нет. Чего, понятное дело, очень не хочется.
Так что - контроль, контроль и еще раз контроль.



Этот форум - один из ресурсов, на который я наткнулся почти сразу, когда начал читать материалы по теме. Раздел "Дневник манимейкера" заинтересовал самой идеей - человек, который начинает этот самый дневник вести, берет на себя обязательство регулярно подводить промежуточные итоги, рассказывать про более-менее значимые события, то есть, фактически, получает роскошную дополнительную мотивацию для самоконтроля помимо унылого "надо". Плюс, возможно, будут комментарии по моим действиям, в идеале - полезные. Это то, что я хочу получить от дневника.

Понимаю, что более-менее стандартная реакция на новый дневник, да еще связанный с хайпами: "Еще один.. Администратор, выдайте бирку с номером 100501 и отправьте в общую кучу". Тем не менее, насколько я заметил, большинство авторов в последнее время не особо злоупотребляет регулярностью наполнения дневников, да и сколько-нибудь продолжительное ведение тоже не вполне популярно. Плыть в этом русле совершенно не хочется, так что я постараюсь подводить итоги еженедельно, а между итогами описывать текущие изменения ситуации.
Надеюсь, кому-то будет интересно вспомнить себя на старте игры в хайпы, кому-то - забавно читать размышления новичка, который периодически с удивлением изобретает велосипед, а кому-то - ну вдруг? - будет и полезно.



Каких-то измеримых в цифрах целей я перед собой пока не ставлю - не до конца понимаю, что вообще можно из хайпов выжать. Но когда и если разберусь во всей этой кухне, непременно поставлю, потому что идти без цели - гарантированно прийти не туда.

Итак, стартовое положение дел (по состоянию на вечер воскресенья, 24.09.2017):


Несмотря на то, что эта конструкция, претендующая на громкое название портфеля, сооружалась на основе чтения опытных людей и даже разговора на эту тему, пока что она не подчиняется никаким особым принципам. Ну в самом деле, не считать же "ха, вроде ничего так хайп, да и знающие люди рекомендуют" за принцип отбора.
Но, на самом-то деле, где-то в недрах мозга принципы зреют, зреют. И имеют все шансы выплеснуться в этот дневник.
И нелишним, думаю, будет подчеркнуть, что по сравнению с введенными деньгами имеется довольно весомый минус. Так что есть, над чем поработать.

Через пару-тройку дней (или к воскресному итогу) постараюсь написать пару слов про выбранные проекты, а пока что с надеждой на собственное терпение и долгий путь в мутном хайповом море - прощаюсь с дневником на некоторое время.

Буду благодарен комментариям как по конкретике, так и "про вообще".
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