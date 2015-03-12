SmartBambr - Хайпы: дневник новичка

Сразу оговорюсь, да простят меня профессионалы в этом деле, что в настоящее время я не воспринимаю хайпы, как способ заработка, и уж тем более, как инвестиции. Для меня это - разновидность азартной игры.
Рамки поставил следующие: даю сам себе две попытки. Первая уже в процессе, на нее было выделено 35000 руб
(порядка $600
). Вторая начнется, когда (если) сумма депозитов упадет ниже $150
. Надеюсь, этого не понадобится, но понимаю, что вероятность такого исхода, мягко скажем, ненулевая - хотя бы в силу моей неопытности.
Поначалу вложения были довольно бессистемными, да еще и без учета и контроля. Но я успел уже познакомиться со скамом, были и проекты, из которых вышел в плюсе. Через некоторое время стало понятно, что если жестко не контролировать прибыль и убытки, то очень скоро первая попытка сойдет на нет. Чего, понятное дело, очень не хочется.
Так что - контроль, контроль и еще раз контроль.
Этот форум - один из ресурсов, на который я наткнулся почти сразу, когда начал читать материалы по теме. Раздел "Дневник манимейкера" заинтересовал самой идеей - человек, который начинает этот самый дневник вести, берет на себя обязательство регулярно подводить промежуточные итоги, рассказывать про более-менее значимые события, то есть, фактически, получает роскошную дополнительную мотивацию для самоконтроля помимо унылого "надо". Плюс, возможно, будут комментарии по моим действиям, в идеале - полезные. Это то, что я хочу получить от дневника.
Понимаю, что более-менее стандартная реакция на новый дневник, да еще связанный с хайпами: "Еще один.. Администратор, выдайте бирку с номером 100501 и отправьте в общую кучу". Тем не менее, насколько я заметил, большинство авторов в последнее время не особо злоупотребляет регулярностью наполнения дневников, да и сколько-нибудь продолжительное ведение тоже не вполне популярно. Плыть в этом русле совершенно не хочется, так что я постараюсь подводить итоги еженедельно, а между итогами описывать текущие изменения ситуации.
Надеюсь, кому-то будет интересно вспомнить себя на старте игры в хайпы, кому-то - забавно читать размышления новичка, который периодически с удивлением изобретает велосипед, а кому-то - ну вдруг? - будет и полезно.