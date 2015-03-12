SmartBambr Интересующийся

Имя: Роман Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 09.09.2017 Сообщений: 31 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

SmartBambr - Хайпы: дневник новичка

По данным признанных экспертов Лисы А. и Кота Б. примерно такое дерево вырастет из каждых вложенных в хайпы 5 золотых монет.





В августе 2017 года в одном из лениво пролистываемых телеграмм-каналов наткнулся на прочувствованную статью, ярко повествующую про хайпы - как это ужасно и отвратительно, какой это циничный и беспринципный обман. Не знаю, какой цели пытался достичь автор, но меня он заинтриговал.

Полез рыть в интернете, заинтересовался - и понял, что хочу ЭТО попробовать, благо, были деньги, которые не очень жалко потратить.



Зачем этот дневник



Сразу оговорюсь, да простят меня профессионалы в этом деле, что в настоящее время я не воспринимаю хайпы, как способ заработка, и уж тем более, как инвестиции. Для меня это - разновидность азартной игры.



Рамки поставил следующие: даю сам себе две попытки. Первая уже в процессе, на нее было выделено 35000 руб (порядка $600 ). Вторая начнется, когда (если) сумма депозитов упадет ниже $150 . Надеюсь, этого не понадобится, но понимаю, что вероятность такого исхода, мягко скажем, ненулевая - хотя бы в силу моей неопытности.



Поначалу вложения были довольно бессистемными, да еще и без учета и контроля. Но я успел уже познакомиться со скамом, были и проекты, из которых вышел в плюсе. Через некоторое время стало понятно, что если жестко не контролировать прибыль и убытки, то очень скоро первая попытка сойдет на нет. Чего, понятное дело, очень не хочется.

Так что - контроль, контроль и еще раз контроль.







Этот форум - один из ресурсов, на который я наткнулся почти сразу, когда начал читать материалы по теме. Раздел "Дневник манимейкера" заинтересовал самой идеей - человек, который начинает этот самый дневник вести, берет на себя обязательство регулярно подводить промежуточные итоги, рассказывать про более-менее значимые события, то есть, фактически, получает роскошную дополнительную мотивацию для самоконтроля помимо унылого "надо". Плюс, возможно, будут комментарии по моим действиям, в идеале - полезные. Это то, что я хочу получить от дневника.



Понимаю, что более-менее стандартная реакция на новый дневник, да еще связанный с хайпами: "Еще один.. Администратор, выдайте бирку с номером 100501 и отправьте в общую кучу". Тем не менее, насколько я заметил, большинство авторов в последнее время не особо злоупотребляет регулярностью наполнения дневников, да и сколько-нибудь продолжительное ведение тоже не вполне популярно. Плыть в этом русле совершенно не хочется, так что я постараюсь подводить итоги еженедельно, а между итогами описывать текущие изменения ситуации.

Надеюсь, кому-то будет интересно вспомнить себя на старте игры в хайпы, кому-то - забавно читать размышления новичка, который периодически с удивлением изобретает велосипед, а кому-то - ну вдруг? - будет и полезно.



Сразу оговорюсь, да простят меня профессионалы в этом деле, что в настоящее время я не воспринимаю хайпы, как способ заработка, и уж тем более, как инвестиции. Для меня это - разновидность азартной игры.Рамки поставил следующие: даю сам себе две попытки. Первая уже в процессе, на нее было выделено(порядка). Вторая начнется, когда (если) сумма депозитов упадет ниже. Надеюсь, этого не понадобится, но понимаю, что вероятность такого исхода, мягко скажем, ненулевая - хотя бы в силу моей неопытности.Поначалу вложения были довольно бессистемными, да еще и без учета и контроля. Но я успел уже познакомиться со скамом, были и проекты, из которых вышел в плюсе. Через некоторое время стало понятно, что если жестко не контролировать прибыль и убытки, то очень скоро первая попытка сойдет на нет. Чего, понятное дело, очень не хочется.Так что - контроль, контроль и еще раз контроль.Этот форум - один из ресурсов, на который я наткнулся почти сразу, когда начал читать материалы по теме. Раздел "Дневник манимейкера" заинтересовал самой идеей - человек, который начинает этот самый дневник вести, берет на себя обязательство регулярно подводить промежуточные итоги, рассказывать про более-менее значимые события, то есть, фактически, получает роскошную дополнительную мотивацию для самоконтроля помимо унылого "надо". Плюс, возможно, будут комментарии по моим действиям, в идеале - полезные. Это то, что я хочу получить от дневника.Понимаю, что более-менее стандартная реакция на новый дневник, да еще связанный с хайпами: "Еще один.. Администратор, выдайте бирку с номером 100501 и отправьте в общую кучу". Тем не менее, насколько я заметил, большинство авторов в последнее время не особо злоупотребляет регулярностью наполнения дневников, да и сколько-нибудь продолжительное ведение тоже не вполне популярно. Плыть в этом русле совершенно не хочется, так что я постараюсь подводить итоги еженедельно, а между итогами описывать текущие изменения ситуации.Надеюсь, кому-то будет интересно вспомнить себя на старте игры в хайпы, кому-то - забавно читать размышления новичка, который периодически с удивлением изобретает велосипед, а кому-то - ну вдруг? - будет и полезно.



Каких-то измеримых в цифрах целей я перед собой пока не ставлю - не до конца понимаю, что вообще можно из хайпов выжать. Но когда и если разберусь во всей этой кухне, непременно поставлю, потому что идти без цели - гарантированно прийти не туда.



Итак, стартовое положение дел (по состоянию на вечер воскресенья, 24.09.2017):





Несмотря на то, что эта конструкция, претендующая на громкое название портфеля, сооружалась на основе чтения опытных людей и даже разговора на эту тему, пока что она не подчиняется никаким особым принципам. Ну в самом деле, не считать же "ха, вроде ничего так хайп, да и знающие люди рекомендуют" за принцип отбора.

Но, на самом-то деле, где-то в недрах мозга принципы зреют, зреют. И имеют все шансы выплеснуться в этот дневник.

И нелишним, думаю, будет подчеркнуть, что по сравнению с введенными деньгами имеется довольно весомый минус. Так что есть, над чем поработать.



Через пару-тройку дней (или к воскресному итогу) постараюсь написать пару слов про выбранные проекты, а пока что с надеждой на собственное терпение и долгий путь в мутном хайповом море - прощаюсь с дневником на некоторое время.



Буду благодарен комментариям как по конкретике, так и "про вообще". В августе 2017 года в одном из лениво пролистываемых телеграмм-каналов наткнулся на прочувствованную статью, ярко повествующую про хайпы - как это ужасно и отвратительно, какой это циничный и беспринципный обман. Не знаю, какой цели пытался достичь автор, но меня он заинтриговал.Полез рыть в интернете, заинтересовался - и понял, что хочу ЭТО попробовать, благо, были деньги, которые не очень жалко потратить.Каких-то измеримых в цифрах целей я перед собой пока не ставлю - не до конца понимаю, что вообще можно из хайпов выжать. Но когда и если разберусь во всей этой кухне, непременно поставлю, потому что идти без цели - гарантированно прийти не туда.Итак, стартовое положение дел (по состоянию на вечер воскресенья, 24.09.2017):Несмотря на то, что эта конструкция, претендующая на громкое название портфеля, сооружалась на основе чтения опытных людей и даже разговора на эту тему, пока что она не подчиняется никаким особым принципам. Ну в самом деле, не считать же "ха, вроде ничего так хайп, да и знающие люди рекомендуют" за принцип отбора.Но, на самом-то деле, где-то в недрах мозга принципы зреют, зреют. И имеют все шансы выплеснуться в этот дневник.И нелишним, думаю, будет подчеркнуть, что по сравнению с введенными деньгами имеется довольно весомый минус. Так что есть, над чем поработать.Через пару-тройку дней (или к воскресному итогу) постараюсь написать пару слов про выбранные проекты, а пока что с надеждой на собственное терпение и долгий путь в мутном хайповом море - прощаюсь с дневником на некоторое время.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

__________________