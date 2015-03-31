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Среди дальневосточных "гектарщиков" оказалось много халявщиков



Дальневосточное информационное агентство



Итак, журналисты этого онлайн-издания недавно побывали в гостях в поселке Камень-Рыболов, которое является административным центром Ханкайского района Приморского края России. Глава района Владимир Мищенко повстречался с ними и рассказал приезжим удивительные вещи.



По его словам от всего количества взятых в пользование гектаров, где-то 15% составляют местные жители его района. Ещё 15% - это москвичи, а остальные 70% приехали сюда из всего Приморья. Однако хоть и люди берут эти новые гектары для себя, но многие не понимают, как они ими будут распоряжаться, т.е. взятый гектар никак ими сейчас не осваивается. Такие в основном уверены в том, что через 3-5 лет этот гектар можно будет оформить в свою собственность и дальше делать что хочешь.



Однако, издание напоминает, что согласно No119-ФЗ на полученном от государства участке, необходимо вести или сельскохозяйственную деятельность и заниматься предпринимательством плюс можно ещё вести индивидуальное жилищное строительство и чтобы гектар, через несколько лет отдали в твоё бы полное пользование, стройка на нём должна быть завершена минимум на 50%, а если что-то выращиваешь, то должен предоставить полную информацию о доходах и расходах.



Но Мищенко жалуется, что существенная часть "гектарщиков" просто теперь ищет способы потянуть время, до этих 3-5 лет и затем перевести гектар в личную собственность, не прилагая усилий для его освоения. По его данным, почти 50% полученных гектаров сейчас стоит без какого-либо освоения, типа - "взяли и забыли". И что самое обидное настоящим инвесторам лакомых кусков вдоль озера Ханка уже не получить - сейчас заявок на гектар более 2000 и они продолжают приходить, однако, очередь на получение земли сейчас под "опекой" опытных в работе с документами людей и они её легко обходят и становятся первыми в ней, когда это им нужно.



А ещё по его словам сам Федеральный закон о гектаре No 119 впрямую не указывает, что кто должен будет проводить кадастровые работы, межевание и остальные платные процедуры на земле тех кто так сильно желает стать собственником своего дальневосточного гектара. Поэтому с оформлением земли прибывших за гектаром людей он в скором времени видит пока лишь вопросы, про которые в центре (в Москве) видимо уже подзабыли.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59c98b04d28d6 Дальневосточное информационное агентство РИА «Восток-Медиа » рассказало на своём ресурсе о текущей ситуации складывающейся с так называемым "дальневосточным гектаром" на примере того же Приморского края и ниже будет дано краткое описание их повествования.Итак, журналисты этого онлайн-издания недавно побывали в гостях в поселке Камень-Рыболов, которое является административным центром Ханкайского района Приморского края России. Глава района Владимир Мищенко повстречался с ними и рассказал приезжим удивительные вещи.По его словам от всего количества взятых в пользование гектаров, где-то 15% составляют местные жители его района. Ещё 15% - это москвичи, а остальные 70% приехали сюда из всего Приморья. Однако хоть и люди берут эти новые гектары для себя, но многие не понимают, как они ими будут распоряжаться, т.е. взятый гектар никак ими сейчас не осваивается. Такие в основном уверены в том, что через 3-5 лет этот гектар можно будет оформить в свою собственность и дальше делать что хочешь.Однако, издание напоминает, что согласно No119-ФЗ на полученном от государства участке, необходимо вести или сельскохозяйственную деятельность и заниматься предпринимательством плюс можно ещё вести индивидуальное жилищное строительство и чтобы гектар, через несколько лет отдали в твоё бы полное пользование, стройка на нём должна быть завершена минимум на 50%, а если что-то выращиваешь, то должен предоставить полную информацию о доходах и расходах.Но Мищенко жалуется, что существенная часть "гектарщиков" просто теперь ищет способы потянуть время, до этих 3-5 лет и затем перевести гектар в личную собственность, не прилагая усилий для его освоения. По его данным, почти 50% полученных гектаров сейчас стоит без какого-либо освоения, типа - "взяли и забыли". И что самое обидное настоящим инвесторам лакомых кусков вдоль озера Ханка уже не получить - сейчас заявок на гектар более 2000 и они продолжают приходить, однако, очередь на получение земли сейчас под "опекой" опытных в работе с документами людей и они её легко обходят и становятся первыми в ней, когда это им нужно.А ещё по его словам сам Федеральный закон о гектаре No 119 впрямую не указывает, что кто должен будет проводить кадастровые работы, межевание и остальные платные процедуры на земле тех кто так сильно желает стать собственником своего дальневосточного гектара. Поэтому с оформлением земли прибывших за гектаром людей он в скором времени видит пока лишь вопросы, про которые в центре (в Москве) видимо уже подзабыли.Специально для mmgp.ru

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